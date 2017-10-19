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Помогите найти подростка! Видео

Zina_Orlova
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Пропала девочка!!!

18 октября 2017 года в 20.00 в МО МВД России «Ковровский»

поступило сообщение:

«18 октября 2017 года около 15 часов ушла из школы после окончания занятий и до настоящего времени не вернулась».

Бубнова Мария Владимировна, 14.04.2005 года рождения, учащаяся СОШ 6-класс.




Приметы Бубновой М.В.:

на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы русые чуть ниже плеч.

Была одета:

пальто серого цвета, приталенное с большими пуговицами, черные школьные брюки зауженные, тёмно-синие ботинки со шнурками, при себе имеет школьный рюкзак красного цвета со звёздами, при себе шапка лимонного цвета.

Обращаемся ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба позвонить в дежурную часть Ковровского отдела полиции по телефонам:

02,2-13-51,2-18-51.



P.S. Сегодня в 4.14 утра Маша выходила в интернет с мобильного устройства!!! Помогите найти её!!!

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