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Помогите найти подростка! Видео
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18 октября 2017 года в 20.00 в МО МВД России «Ковровский»
поступило сообщение:
«18 октября 2017 года около 15 часов ушла из школы после окончания занятий и до настоящего времени не вернулась».
Бубнова Мария Владимировна, 14.04.2005 года рождения, учащаяся СОШ 6-класс.
Приметы Бубновой М.В.:
на вид 12-13 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы русые чуть ниже плеч.
Была одета:
пальто серого цвета, приталенное с большими пуговицами, черные школьные брюки зауженные, тёмно-синие ботинки со шнурками, при себе имеет школьный рюкзак красного цвета со звёздами, при себе шапка лимонного цвета.
Обращаемся ко всем, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просьба позвонить в дежурную часть Ковровского отдела полиции по телефонам:
02,2-13-51,2-18-51.
P.S. Сегодня в 4.14 утра Маша выходила в интернет с мобильного устройства!!! Помогите найти её!!!
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