Происшествия
Попал под пресс. ЧП на мебельном производстве
0 194
Ковровчане обсуждали ЧП, якобы случившееся в «Асконе».
Так как происшествие вызвало широкий общественный резонанс, мы связались с пресс-службой «Асконы». Оказалось, что да, действительно трагедия была. Но не в «Асконе», а в ООО «ПМТ», расположенном неподалеку. Это мебельное производство «Передовые Мебельные Технологии». Нам подсказали номер специалиста по персоналу Натальи Игоревны Костиненко. Комментарий был таков:
Никаких комментариев я давать не буду. Если хотите, делайте официальный запрос, тогда поговорим. До свидания!Гудок.
Сейчас 33-летний Андрей Р. находится в ЦГБ. Оторванные кисти рук удалось сохранить. Мы связались с его родственниками и друзьми.
Анна П, друг семьи пострадавшего:
— Во вторник были в больнице у него, в сознании, разговаривали, наши врачи сказали, что тут в Коврове бесполезно что-то делать, сейчас будет лежать в больнице месяца полтора, будут смотреть как заживут, потом на реабилитацию в другой город. В данный момент пока таких особо средств не надо.
Как рассказала Анна, Андрей работал в «Асконе» семь лет, но буквально полтора месяца назад перешёл на другое производство.
Кто виноват и что делать?
Анна Черняева, специалист по охране труда:
— Работодатель согласно трудовому кодексу должен произвести расследование несчастного случая на производстве и через 15 дней с момента происшествия выдать пострадавшему акт формы Н-1 ( возможно ещё + форму 4, так как врачи признали его тяжёлым скорее всего). Дальше с этим актом и чеками на лечение пострадавший должен обратиться в фонд социального страхования. Там выплатят компенсацию, назначат пожизненно пенсию как инвалиду.
— Расследование несчастного случая должен производить государственный инспектор Труда с ГИТ совместно с прокуратурой, областным профсоюзом и представителем работодателя, — продолжает специалист по охране труда. А после расследования и оформления акта несчастного случая к виновникам будет применена либо административная, либо уголовная ответственность. В первую очередь, виновник — руководитель работника (мастер, бригадир), который обязан следить за рабочим. Если отсутствует инструктаж по охране труда или обучение по охране труда, то будут отвечать вышестоящие: начальник цеха, начальник производства и директор.
— Почему возмещает фонд социального страхования? Потому что работодатель по закону страхует жизнь своих рабочих от несчастного случая на производстве и делает отчисления в страховую компанию. К слову, по трудовому кодексу, его любой представитель имеет право присутствовать при расследовании несчастного случая.
Это пока вся информация на данный момент. Супруга к разговору со СМИ не готова морально.
0 комментариев