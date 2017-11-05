Происшествия
На Грибоедова пачкают краской машины. Владельцы в курсе?
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Жертвами краско-атаки стали иномарка и отечественный автомобиль.
На фото видно, что между ними стоит еще одна машина, но его краской не зацепило. В чём причина?
Возможно, он приехал позже. А может, вандалы целенаправленно выбрали автомобили, определили «жертвы»?
О владельцах пострадавших транспортных средств и о том, что они намерены делать, пока информации нет. Как сообщили нам очевидцы, похоже, что хозяева машин просто не знают о проблеме.
Судя по всему, вандалы использовали меловые краски, такие же, какими пользуются на фестивалях «Краски Холи». И это не просто разводы, на стёклах надписи.
Если речь идёт о банальном немотивированном хулиганстве, то обращаемся к представителям УВД: «Пожалуйста, рассматривайте данный топик как сигнал». Но надо помнить ещё и о последнем поветрии, когда часть наших сограждан, с чего-то возомнивших себя вправе надписями на автомобилях заниматься «воспитанием» водителей.
Стоит ли размазывать на капотах и крыльях автомобилей свои гневные дацзыбао?! Стоит ли уподобляться активистам «Стопхама», хамские и бессмысленные выпады которых уже осудило и общество, и закон?
Кстати, к сведению любителей выразить свою гражданскую позицию через «граффити» на бортах автомобилей.
Помните, что мы живём в цифровую эпоху. Не только вы можете сфотографировать свои художества и выложить в социальные сети, но и вас может зафиксировать видеорегистратор, либо смартфон прохожих в момент ваших несанкционированных действий. И тогда придётся отвечать строго по закону. Кстати, такие случаи, к счастью, уже происходят.
1 комментарий
чушь перед тем как публиковать, хоть проверяйте мои домыслы, интернет ж не отключили