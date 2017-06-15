Сгорел троллейбус. Подробности происшествия

По предварительным данным, пожар случился около 9 часов 25 минут. В момент возгорания в салоне находились пассажиры.Фото с места происшествия нам прислали очевидцы. Судя по снимкам, огонь охватил кабину водителя.Как сообщают в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 9-26. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона.Время прибытия первого подразделения 09-30. Пожар был ликвидирован в 09-45. Площадь пожара 10 кв. м.Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.Причина возгорания устанавливается. Есть версия, что произошло замыкание.