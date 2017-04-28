Смертельный колодец. ЧП за неделю

Смертельный колодец

Пострадали дети

Два миллиона на ставки

В Муроме, провалившись в колодец, погибла 53-летняя женщина. Как сообщают в СледКоме, днем 21 апреля жительница поселка «Фабрика имени Войкова» возвращалась из магазина, по дороге оступилась и упала в незакрытый технологический колодец в месте перехода надземного участка теплотрассы в подземный. В результате падения женщина получила перелом шейных позвонков, от травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.Следствием установлено, что около двух последних месяцев жители многоквартирных домов поселка неоднократно обращались в коммунальные службы с просьбой закрыть технологические колодцы, объясняя, что они представляют реальную опасность для жизни и здоровья. Добираясь до своих домов, люди были вынуждены передвигаться по узкой тропке вблизи открытых колодцев.Реакция Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз» наступила только после гибели женщины, сразу же после завершения осмотра места происшествия следователем СК России коммунальные службы поставили на опасных объектах защитные ограждения (в том числе на соседней улице). Как следует из предварительных объяснений должностных лиц, планировалась закупка и установка плит, но выполнение работ затянулось.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, в результате действий (бездействия) которых наступила гибель женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В Коврове сбили двух девочек. Одно ДТП произошло 24 апреля в 17-55 на проспекте Мира у дома 2.Как сообщают в ГИБДД, водитель 1964 года рождения (женщина) за рулём «Пежо» сбила девочку (2014 года рождения), которая без сопровождения взрослых выбежала на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. Диагноз: сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушибы.Второе — 25 апреля 15-43 напротив дома 9 по улице Грибоедова.Как сообщают в ГИБДД, водитель (женщина 1971 г.р.), управляя автомобилем «Ссанг-Йонг», совершила наезд на девочку (2009 г.р.), которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо, по ходу движения автомобиля.В результате ДТП девочка получила телесные повреждения в виде ушибов.И завершает сегодняшнюю подборку история о предприимчивом менеджере одного из ковровских банков. В отношении 26-летнего ковровчанина, обвиняемого в мошенничестве, завершено расследование уголовного дела.Следствием установлено, что обвиняемый, работая в должности главного менеджера группы продаж одного из банков города Коврова, имея доступ к кредитным картам, выпущенным на имя нескольких клиентов банка, но не востребованных ими, внес в специализированную программу ложные сведения, после чего незаконно активировал десять карт.С сентября по ноябрь прошлого года злоумышленник похитил с расчетных счетов деньги в общей сумме более двух миллионов рублей.Схему выявила служба безопасности банка. Как выяснилось впоследствии, деньги молодой человек тратил в букмекерских конторах.