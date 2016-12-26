Происшествия
Снежные приключения команды GK. Уже скоро
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Это мог быть обычный репортаж, если бы не одно «но».
Беда пришла, откуда не ждали. Засмотрелись мы на снежные красоты Ковровского района и угодили в снежную ловушку.
Малолитражка к таким преградам оказалась не готова.
Колеса прокручивали на месте, зарываясь все глубже и глубже.
Было утро субботы. Журналист и фотограф застряли посреди леса. В деревне неподалеку, кажется, людей нет совсем.
Но Владимирская земля не без добрых людей. На помощь к нам пришли быстро.
В ходе спасательной операции не один олень не пострадал. А ведь думали, придется спасаться на вертолете. А потом весело прокатились прямо по снежному полю!
Фотограф Игорь Селезнёв
Беда пришла, откуда не ждали. Засмотрелись мы на снежные красоты Ковровского района и угодили в снежную ловушку.
Малолитражка к таким преградам оказалась не готова.
Колеса прокручивали на месте, зарываясь все глубже и глубже.
Было утро субботы. Журналист и фотограф застряли посреди леса. В деревне неподалеку, кажется, людей нет совсем.
Но Владимирская земля не без добрых людей. На помощь к нам пришли быстро.
В ходе спасательной операции не один олень не пострадал. А ведь думали, придется спасаться на вертолете. А потом весело прокатились прямо по снежному полю!
Совсем скоро расскажем все подробности субботней вылазки. Следите за новостями на нашем сайте!
Фотограф Игорь Селезнёв
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