Происшествия

Снежные приключения команды GK. Уже скоро

Анна Постникова
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Это мог быть обычный репортаж, если бы не одно «но».



Беда пришла, откуда не ждали. Засмотрелись мы на снежные красоты Ковровского района и угодили в снежную ловушку.

Малолитражка к таким преградам оказалась не готова.

Колеса прокручивали на месте, зарываясь все глубже и глубже.



Было утро субботы. Журналист и фотограф застряли посреди леса. В деревне неподалеку, кажется, людей нет совсем.



Но Владимирская земля не без добрых людей. На помощь к нам пришли быстро.

В ходе спасательной операции не один олень не пострадал. А ведь думали, придется спасаться на вертолете. А потом весело прокатились прямо по снежному полю!





Совсем скоро расскажем все подробности субботней вылазки. Следите за новостями на нашем сайте!


Фотограф Игорь Селезнёв

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