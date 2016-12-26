Снежные приключения команды GK. Уже скоро

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Беда пришла, откуда не ждали. Засмотрелись мы на снежные красоты Ковровского района и угодили в снежную ловушку.Малолитражка к таким преградам оказалась не готова.Колеса прокручивали на месте, зарываясь все глубже и глубже.Было утро субботы. Журналист и фотограф застряли посреди леса. В деревне неподалеку, кажется, людей нет совсем.Но Владимирская земля не без добрых людей. На помощь к нам пришли быстро.В ходе спасательной операции не один олень не пострадал. А ведь думали, придется спасаться на вертолете. А потом весело прокатились прямо по снежному полю!