Происшествия
Сплошные аварии. ЧП за неделю
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Жуткое ДТП
В Камешковском районе столкнулись четыре машины. ДТП произошло на 216 км трассы М7.
К ликвидации последствий аварии привлекались спасатели. Как сообщают в ГУ МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 17-35. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 10 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 2 человека, 1 единица техники. Есть пострадавшие.
По данным ГИБДД, самосвал врезался в стоящие на светофоре автомобили Honda CR-V, Renault Logan и фуру Volvo FH 13. Пострадал водитель самосвала, диагноз: перелом ноги.
Также вчера вечером на 151 км трассы М7 в городе Лакинск не поделили дорогу «Газель» и большегруз. Водитель «Газели» госпитализирован с переломом и ЧМТ. К ликвидации последствий аварии тоже привлекались сотрудники МЧС.
Погибла девушка
В аварии в Судогодском районе погибла 16-летняя девушка. Трагическое ДТП произошло утром в четверг.
По информации ГИБДД, в 7.10 на 59 км дороги «Владимир – Муром» 44-летняя водитель «Киа–Соренто», двигаясь в направлении областного центра, при совершении обгона совершила съезд в кювет, где произошло опрокидывание.
В результате ДТП пассажир — девушка 2001 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Второй пассажир — молодой человек 1999 года рождения госпитализирован с различными травмами. Женщина, находившаяся за рулем кроссовера, также госпитализирована с травмами головы, грудной клетки и переломом ребер.
Сбил детей
В Коврове 71-летний водитель за рулем «семерки» сбил детей. Авария произошла на регулируемом перекрестке ул. Комсомольской – ул. Кирова. Дети: мальчик 2008 года рождения и девочка 2004 года рождения переходили дорогу на зеленый свет пешеходного светофора.
В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения. Диагноз обоих: ушиб левого бедра. Госпитализация не потребовалась.
Не пропустил
25 октября в Коврове столкнулись ВАЗ-2109 и Лада Ларгус. Это произошло в 23:50 на улице Еловая возле дома № 19.
По информации ГИБДД, 20-летний водитель за рулем «девятки» на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном прямом направлении а/м Лада–Ларгус под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП пострадали два пассажира из обоих авто. Они лечатся амбулаторно с одинаковым диагнозом: сотрясение мозга, ЧМТ и ушиб мягких тканей лица.
Встала и пошла
И в завершение обзора — видео, на этой неделе буквально «разлетевшееся» в интернете: женщина-пешеход, сбитая легковушкой, буквально скрылась с места ДТП. Действие развернулось на перекрестке Строителей — Комсомольская.
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