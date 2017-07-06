Происшествия
«Стартер» в дыму. Горящая легенда! Видео
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Информация о том, что загорелся «Стартер» заставила нас изменить своим привычкам. Вообще-то работа в формате «Опергруппа, на выезд!» — не наш гардеробчик. Но это же легенда 90-х!..
Кажется, только недавно мы были в этих атмосферных стенах, беседовали со стартаперами, организаторами клуба «Рогнарок».
Ещё были съёмки на проекте «Городская красавица».
И всякий раз, приезжая в «Стартер», думалось: ну, хоть бы кто-нибудь осуществил перезагрузку, возродил былое величие… Неужели, теперь всё пропало? Судя по обрывочным комментариям в ВК, там было «всё сложно».
Мнения можно поделить на две условные группы. Первая: «Туда и дорога!». Вторая: «Как будто молодость сгорела». Мы отправились на место ЧП. Приехали около 16 часов. Дорогой рассуждали, не фейк ли всё это: ни дыма, ни суматохи на подступах.
На перекрёстке улиц Абельмана и Свердлова встретили пожарную машину.
Впоследствии оказалось, что машин всего было три. Возможно, и больше, мы говорим о том, что сами увидели. А официальных комментариев получить оперативно не удалось. Вместе с тем, ни пожарные, ни представитель собственника, предприниматель Владимир Соколовский, препятствий для получения информации не чинили.
Мы ринулись в тёмные глубины.
И это было правдой. Темно и дымно, запах удушливый. Так недолго и угарным газом отравиться.
Возле здания стоял Владимир Соколовский.
Он сообщил:
По предварительной информации, пострадавших нет, хотя пожарные продолжали обследовать здание и после того, как мы отправились восвояси.
Что касается ущерба, судя по спокойному лицу Владимира Соколовского, это не является для собственника проблемой. До 2017 года помещение сдавалось в аренду, о чём GK в своё время рассказывал. Стартап «Рогнарок» оказался неудачным, арендаторы съехали ещё зимой. Новых не нашлось, так что «Стартер» пустовал.
По словам Владимира Соколовского, стремления найти новых арендаторов — нет. Объект выставлен на продажу. Думается, после сегодняшнего происшествия, и без того доступная цена станет ещё доступнее.
Впрочем, возможно, и не станут удешевлять. Ведь, по сути, гореть в «Стартере» нечему – всё из металла и бетона. А старые деревяшки и тряпьё… Туда и дорога.
PS. Во время подготовки материала ГУ МЧС по Владимирской области опубликовало официальные данные о происшествии:
Кажется, только недавно мы были в этих атмосферных стенах, беседовали со стартаперами, организаторами клуба «Рогнарок».
Ещё были съёмки на проекте «Городская красавица».
И всякий раз, приезжая в «Стартер», думалось: ну, хоть бы кто-нибудь осуществил перезагрузку, возродил былое величие… Неужели, теперь всё пропало? Судя по обрывочным комментариям в ВК, там было «всё сложно».
Мнения можно поделить на две условные группы. Первая: «Туда и дорога!». Вторая: «Как будто молодость сгорела». Мы отправились на место ЧП. Приехали около 16 часов. Дорогой рассуждали, не фейк ли всё это: ни дыма, ни суматохи на подступах.
На перекрёстке улиц Абельмана и Свердлова встретили пожарную машину.
Впоследствии оказалось, что машин всего было три. Возможно, и больше, мы говорим о том, что сами увидели. А официальных комментариев получить оперативно не удалось. Вместе с тем, ни пожарные, ни представитель собственника, предприниматель Владимир Соколовский, препятствий для получения информации не чинили.
Мы ринулись в тёмные глубины.
Бесполезно, вы всё равно ничего кроме дыма не увидите. Место возгорания глубоко внутри, — предупредили пожарные.
И это было правдой. Темно и дымно, запах удушливый. Так недолго и угарным газом отравиться.
Возле здания стоял Владимир Соколовский.
Он сообщил:
Мне позвонили примерно полчаса назад, сказали про пожар. Как говорят, загорелось тряпьё, которое внутрь помещения притащили бомжи. Заколачиваем все входы, окна, но они всё равно как-то проникают внутрь…
По предварительной информации, пострадавших нет, хотя пожарные продолжали обследовать здание и после того, как мы отправились восвояси.
Что касается ущерба, судя по спокойному лицу Владимира Соколовского, это не является для собственника проблемой. До 2017 года помещение сдавалось в аренду, о чём GK в своё время рассказывал. Стартап «Рогнарок» оказался неудачным, арендаторы съехали ещё зимой. Новых не нашлось, так что «Стартер» пустовал.
По словам Владимира Соколовского, стремления найти новых арендаторов — нет. Объект выставлен на продажу. Думается, после сегодняшнего происшествия, и без того доступная цена станет ещё доступнее.
Впрочем, возможно, и не станут удешевлять. Ведь, по сути, гореть в «Стартере» нечему – всё из металла и бетона. А старые деревяшки и тряпьё… Туда и дорога.
Процесс естественной утилизации, — констатировал Владимир Соколовский.
Легенды не горят...
PS. Во время подготовки материала ГУ МЧС по Владимирской области опубликовало официальные данные о происшествии:
В 15-03 6 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 15-05. Пожар был ликвидирован в 15-50. Площадь пожара 10 кв. м. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.
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