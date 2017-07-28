Происшествия
Страшный пожар и ДТП с троллейбусом. ЧП за неделю
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Погибли двое
В Камешковском районе в деревне Кирюшино на пожаре погибли двое. Трагедия случилась 26 июля. Как сообщают в МЧС, сообщение о горящем жилом доме поступило на пульт диспетчера в 13-16.
На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Камешковского гарнизона. Время прибытия первого подразделения 13-30. Пожар был ликвидирован в 16-14. Площадь пожара 102 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалось 17 человек и 8 единиц техники.
Как стало известно «Зебра-ТВ», по прибытии пожарных огонь распространился уже по всей площади деревянного дома.
Как уточняют спасатели, в деревянном частном доме было печное отопление и электричество. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин 1956 года рождения и 1964 года рождения. Фамилия у погибших была одна. На данный момент устанавливается причина пожара и причина смерти мужчин.
В Судогде пенсионер убил родного сына
Суд вынес приговор 70-летнему жителю города Владимира. Он признан виновным в убийстве. Как сообщает СледКом, владимирская семья с начала 90-х годов перебралась на жительство в Судогодский район в служебный дом бывшего детского лагеря «Огонек», отец и сын нанялись охранять территорию, а мать, имеющая инвалидность, требующую постоянного ухода, несмотря на расторжение брака с мужем, продолжала проживать с ним совместно. По словам женщины, бывший супруг злоупотреблял спиртным и в таком состоянии проявлял агрессивность, а отношения сына и отца были достаточно сложными.
2 сентября 2016 года на территории бывшего детского лагеря «Огонек» между отцом и его 46-летним сыном произошел очередной конфликт и пенсионер, взяв в доме двуствольное ружье, выстрелил в сына.
Сотрудникам бригады «скорой медицинской помощи» мужчина сообщил, что сын пострадал при падении с квадроцикла, при осмотре пациента и проведении реанимационных мероприятий, врач обнаружил на теле огнестрельную рану и немедленно сообщил о случае в правоохранительные органы. К моменту приезда полицейских отец вложил в руку умершего сына ружье, неподалеку от тела положил два кухонных ножа и топор.
Оценив в совокупности доказательства, представленные органами предварительного расследования, с учетом обстоятельств, возраста подсудимого, Судогодский районный суд приговором назначил пенсионеру наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Пешехода сбил троллейбус
В Коврове пешеход угодил под троллейбус. ДТП произошло 26 июля в 22 часа 40 минут на проспекте Ленина.
Как сообщают в ГИБДД, водитель троллейбуса ЗИУ 68-2Г совершил наезд на пешехода 1976 года рождения, который переходил дорогу по «зебре», но на запрещающий (красный) сигнал пешеходного светофора.
При ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Угнали пять японских кроссоверов
Ночью 21 июля владимирские полицейские задержали ранее судимого 45-летнего жителя Москвы и 42-летнего местного жителя, подозреваемых в серии краж автомобилей, совершенных на территории областного центра.
С начала марта этого года в полицию с заявлениями по фактам краж кроссоверов «Mazda CX-5» обратились пять жителей Владимира. В каждом случае материальный ущерб, причиненный владельцу, варьировался от семисот тысяч до полутора миллионов рублей.
Все это время сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых в совершении серии преступлений и их местонахождения.
Они выяснили, что к кражам причастны двое – житель города Москвы и житель областного центра. Более того, полицейские установили, что сообщники планируют совершить очередную кражу японского авто.
20 июля подозреваемые, находясь под контролем оперативников, приехали из столицы в город Владимир с целью совершения преступления. Ночью 21 июля злоумышленники вскрыли и похитили автомобиль «Mazda CX-5», припаркованный в одном из дворов.
Во время перегона иномарки на стационарном посту ДПС в микрорайоне Юрьевец госавтоинспекторы остановили автомобиль сопровождения, за рулем которого находился один из подозреваемых, 45-летний житель города Москвы. Следовавший за ним на похищенном кроссовере 42-летний местный житель попытался скрыться, однако был задержан полицейскими после непродолжительного преследования.
Впоследствии, при проведении обыска, в гараже у жителя Москвы обнаружили автомобиль «Mazda CX-5», похищенный у жительницы города Владимира в марте. Также полицейские нашли аппаратуру для несанкционированного доступа и запуска двигателя, оборудование для разукомплектования автомашин.
В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру расследуются шесть уголовных дел. Подозреваемые заключены под стражу.
Мотоциклисты не поделили лесную тропинку
ДТП произошло 22 июля в 22.50 в Ковровском районе. Как сообщают в ГИБДД, на асфальтированной тропинке в лесополосе предназначенной для движения пешеходов между населенным пунктом Клязьминское ПМК и посёлком Клязьминский городок произошло лобовое столкновение мотоцикла «Восход» (без номеров) под управлением 16-летнего водителя (без прав) и мотоцикла марки «Сова» (без номеров) под управлением водителя 1998 (также не имеет в/у).
В момент столкновения световые приборы на обоих мотоциклах не работали. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения и госпитализированы. По предварительным данным, вина обоюдная.
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