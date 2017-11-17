Происшествия
Тюрьма за фото в интернете и серийный насильник. ЧП за неделю
0 957
Внимание розыск
Следственные органы Следственного комитета России совместно с МВД России разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности личности на территории городов Владимира, Самары и Санкт-Петербурга во второй половине 2016 года.
В частности, 28 сентября 2016 года в темное время суток в районе проспекта Ленина города Владимира мужчина напал на 25-летнюю местную жительницу, избил потерпевшую и изнасиловал. Возбужденные по всем фактам уголовные дела находятся в производстве Главного следственного управления СК России.
Приметы: на вид 30-35 лет, высокого роста, славянской внешности, среднего телосложения, короткая стрижка, волосы темного цвета, имеются лобные морщины и залысины.
Был одет: при совершении преступлений был одет в бежевую куртку (пуховик) длиной ниже пояса (на капюшоне – мех), рубашку с длинным рукавом темно-серого цвета, черные брюки.
Также фигурант может носить удлиненное пальто черного цвета, темную кофту без воротника, темные брюки. Следственный комитет и полиция просят оказать содействие в установлении местонахождения мужчины.
Контактные телефоны: 8(4922) 47-29-37, 47-29-44- отдел криминалистики следственного управления СК России по Владимирской области, 8 (4922) 45-18-81, 45-17-71, 35-40-49 –дежурная часть УМВД по Владимирской области или по телефону «02».
До двух лет за фото
17-летняя девушка выложила в один из пабликов интимные фото бывшей подруги своего 22-летнего возлюбленного. 15-летняя школьница обратилась в правоохранительные органы.
Оказалось, что молодой человек хранил приватные фото несовершеннолетней у себя в телефоне, а его подруга нашла их и выложила в общий доступ из ревности.
В отношении 17-летней и 22-летнего жителей Суздальского района возбуждено уголовное дело. За незаконное распространение сведений о частной жизни грозит до двух лет тюрьмы.
Погиб пассажир
В Коврове будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП. Авария произошла в мае этого года на опасном повороте рядом с деревней Ручей.
Водитель за рулем «Митсубиси Лансер» пошел на обгон, но не справился с управлением. Машина врезалась в автобусную остановку.
На остановке никого не было, телесные повреждения получили пассажиры «Лансера», от полученных травм один из них скончался в реанимации.
Сбили пешеходов
16 ноября в 17-00 на пр-те Ленина у дома 44 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Киа Серато», совершил наезд на пешехода (женщину 1954 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
14 ноября в 16-40 Коврове на ул. Дегтярева у дома 50 водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», совершил наезд на пешехода (мужчину 1939 года рождения), который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения в виде ЧМТ, СГМ, перелом большой берцовой кости.
А 17-06 на улице Дегтярева у дома 59 водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Рено», совершил наезд на пешехода (женщину 1976 г.р.), которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения в виде закрытого перелома шейки бедра.
В этот же день в 20-50 на перекрестке ул. Еловая — ул. Ватутина — ул. Мичурина водитель 1958 года рождения за рулем «Мицубиси», при повороте налево, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался в прямом направлении. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения.
Больше криминальной хроники — в нашей новостной ленте. Подписывайтесь и будьте осторожны!
0 комментариев