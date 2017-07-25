Происшествия
В Камешковском районе пропал ковровчанин
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В Камешковском районе пропал ковровчанин. 47-летний Роман Кузнецов ушёл из деревни Арефино 7 июля и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые волнистые, имеется лобная залысина, глаза серого цвета.
Одежда: атласные спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами, футболка темно-синего цвета, сланцы серого цвета.
Особые приметы: имеется дефект пальцев левой руки в виде укорочения фаланг.
— Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить инициатору розыска по телефонам: (49248) 2-12-52, 8-900-583-38-51 (Камешковский район, Владимирская область) или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые волнистые, имеется лобная залысина, глаза серого цвета.
Одежда: атласные спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами, футболка темно-синего цвета, сланцы серого цвета.
Особые приметы: имеется дефект пальцев левой руки в виде укорочения фаланг.
— Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить инициатору розыска по телефонам: (49248) 2-12-52, 8-900-583-38-51 (Камешковский район, Владимирская область) или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.
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