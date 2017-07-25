В Камешковском районе пропал ковровчанин

на вид 45-50 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые волнистые, имеется лобная залысина, глаза серого цвета.атласные спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами, футболка темно-синего цвета, сланцы серого цвета.имеется дефект пальцев левой руки в виде укорочения фаланг.— Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить инициатору розыска по телефонам:(Камешковский район, Владимирская область) или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: