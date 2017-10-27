Происшествия

В Коврове перевернулась легковушка. Видео

Вероника Никитина
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Сегодня днем в Коврове на «подъёме» с улицы Кирова (за 25 м до светофора) произошло ДТП с участием трех машин. Одна из них перевернулась.



К ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС. В ГИБДД пояснили, что на текущий момент неизвестно, требуется ли кому-то из участников ДТП госпитализация. Причины аварии также сообщат позже.

Сейчас ГИБДД настоятельно советуют водителям сменить резину с «летней» на «зимнюю», а также соблюдать несколько простых правил: избегать резких маневров во время снегопадов, не тормозить резко и особенно внимательными быть при проезде по мостам, виадукам и эстакадам — по данным экспертов именно там наиболее опасен гололед.

Будьте осторожны!

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