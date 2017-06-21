Происшествия
В Коврове пропал военный врач
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В Коврове пропал 57-летний Александр Ендальцев. Мужчину ищут уже неделю.
Александр Геннадьевич приехал в Ковров в командировку 13 июня, а 14 июня около 15.00 ушёл в неизвестном направлении.
С тех пор информации о нём нет: на связь не выходит, личный телефон не отвечает. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Мужчину разыскивают и в соцсетях.
Приметы: рост 168 см, телосложение плотное, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые.
Был одет:черная футболка, светло-серая куртка, черные брюки, черные туфли.
Особые приметы: носит очки.
Мы выяснили, что пропавший в Коврове Александр Ендальцев — доктор из военного госпиталя посёлка Мулино Нижегородской области.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02.
Александр Геннадьевич приехал в Ковров в командировку 13 июня, а 14 июня около 15.00 ушёл в неизвестном направлении.
С тех пор информации о нём нет: на связь не выходит, личный телефон не отвечает. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Мужчину разыскивают и в соцсетях.
Приметы: рост 168 см, телосложение плотное, волосы русые с проседью, глаза серо-голубые.
Был одет:черная футболка, светло-серая куртка, черные брюки, черные туфли.
Особые приметы: носит очки.
Мы выяснили, что пропавший в Коврове Александр Ендальцев — доктор из военного госпиталя посёлка Мулино Нижегородской области.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02.
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