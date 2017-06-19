Иностранец стрелял из ПМ. Уничтожен ответным огнём

УФСБ России по Владимирской области в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность иностранного гражданина, уроженца одного из центрально-азиатских государств, связанная с изготовлением самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Органами безопасности спланирован и осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о противоправной деятельности.

19 июня 2017г. при проведении в г.Коврове ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту фактического проживания преступника, последний оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета ПМ. В результате ответного огня указанный гражданин получил ранения не совместимые с жизнью.

Жертв среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Проводится осмотр места происшествия, иные необходимые мероприятия.

Режим контртеррористической операции на территории проведения ОРМ не вводился.

GK связался с пресс-службой УФСБ по Владимирской области и получил подтверждение информации:На вопрос, в какой именно части города всё произошло, в пресс-службе УФСБ, ответили: «Без комментариев». Единственное, что на данный момент известно: продолжает работу следственная группа.