Происшествия
Врезался в «скорую». Фото с места событий
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В Коврове в карету скорой помощи врезалась легковушка. Это произошло сегодня около двух часов дня на улице Грибоедова около поворота на проспект Мира.
«Скорая» приехала для того, чтобы оказать помощь пассажиру троллейбуса девятого маршрута.
По словам очевидцев, медики зашли в троллейбус, который остановился прямо на проезжей части, при этом автомобиль СМП стоял рядом на «аварийке».
Для пациента вызвали второй экипаж скорой помощи, а первая бригада осталась ждать сотрудников Госавтоинспекции.
Официальной информации о происшествии пресс-служба ГИБДД не разглашает до выяснения всех обстоятельств.
ДТП с участием автомобилей «Скорой помощи» — это всегда резонансное происшествие. Один из последних громких инцидентов — авария в Петропавловске-Камчатском. Из-за задержки экипажа, которую спровоцировал водитель легкового автомобиля, скончался 21-летний молодой человек. Разбирательство по этому громкому делу еще идет, а сама ситуация широко освещается в средствах массовой информации.
Фотограф Игорь Селезнев
«Скорая» приехала для того, чтобы оказать помощь пассажиру троллейбуса девятого маршрута.
По словам очевидцев, медики зашли в троллейбус, который остановился прямо на проезжей части, при этом автомобиль СМП стоял рядом на «аварийке».
— Таким образом, была полностью перегорожена одна полоса движения. Водитель легкового автомобиля, видимо, не успел среагировать на сложившуюся ситуацию, — рассуждают свидетели ДТП.
Для пациента вызвали второй экипаж скорой помощи, а первая бригада осталась ждать сотрудников Госавтоинспекции.
Официальной информации о происшествии пресс-служба ГИБДД не разглашает до выяснения всех обстоятельств.
ДТП с участием автомобилей «Скорой помощи» — это всегда резонансное происшествие. Один из последних громких инцидентов — авария в Петропавловске-Камчатском. Из-за задержки экипажа, которую спровоцировал водитель легкового автомобиля, скончался 21-летний молодой человек. Разбирательство по этому громкому делу еще идет, а сама ситуация широко освещается в средствах массовой информации.
Что это? Страшная тенденция? В любом случае, будьте аккуратны на дорогах, особенно, когда речь идет об автомобилях со спецсигналами.
Фотограф Игорь Селезнев
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