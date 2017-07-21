Жесть. Сгорел автобус. Дотла. ЧП-видео

Пожар. Нет живого места. А пострадавшие?

Люди тонут. Среди них — дети. Причина?

Жертва многоэтажки. Проклятое место.

«Прибью» за лайк! Социальные разборки

Четыре жертвы. За рулём 15-летний подросток.

Дело по «ВАЗ-2104». Удочки верните?

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19 июля во Владимире загорелся автобус. «Транспортный» пожар произошёл на улице Безыменского в микрорайоне Доброе. Автобус 32-го маршрута. Сообщение о возгорании поступило в 12.25, в 12:28 на место происшествия прибыли пожарные подразделения. К 12.39 с огнём удалось справиться.В момент пожара, сгоревший автобус №32 стал декорациями для фотосъемок. Действительно, фото последствий пожара буквально заполонили соцсети. Но всё же под конец очевидцы вспомнили: «Был громкий хлопок. От высокой температуры взорвалась покрышка. Прежде, чем автобус объяло пламя, он «подгорал» несколько минут».Пострадавших нет. Площадь пожара составила 25 метров квадратных. пожар начался с задымления панели над лобовым стеклом. Автобус в плановом порядке остановился на остановке и высадил пассажиров, их в салоне находилось около 10. По предварительной версии причиной возгорания стало замыкание электропроводки.Фоткаться — это конечно дело хорошее, но в телефоне помимо этого есть ещё и функция экстренного вызова…Лето началось. Вроде бы «УРА». Если бы не одно НО. Уже есть первые жертвы купального сезона. Кто они? Сообщает СледКом.Вязниковского района в реке Мстерка утонул 34-летний местный житель, который после употребления спиртного в компании приятеля решил переплыть водоем, но не рассчитал силы.в противопожарном водоеме утонул 32-летний парень, а38-летний местный житель в состоянии опьянения после неоднократного купания задремал и упал в воду со стульчика, установленного на берегу пруда.погибли неустановленная женщина в возрасте около 30 лет и 35-летний мужчина. Первую пострадавшую извлекли из реки Содышка в районе п. Сельцо, мужчину водолазы МЧС достали со дна озеро Глубокое в районе Мостостроя, вероятнее всего пострадавший находился в состоянии опьянения.По данным следствия, в купальный сезон 2017 года в регионе уже погибло 8 человек, в том числе двое детей.Ужас. Трехлетний малыш выпал из окна. С девятого (!) этажа. 13 июля на официальном сайте регионального Следкома появилась информация: накануне с высоты 9-го этажа выпал маленький ребенок. Улица Филатова. По предварительным данным, мама двоих детей оставила 3-летнего сына под присмотром бабушки и отлучилась по делам с младшим ребенком.Вроде бы ничего не предвещало беды. Мальчик играет в комнате, бабушка печёт пироги для любимого внука. Всё как всегда, и у большинства так всё и есть. Но конец всё же у этой истории трагичный.Когда в доме стало подозрительно тихо, женщина заглянула в комнату — ребенка там не было. Первая мысль: «… только бы не ЭТО». Худшее ожидается меньше всего.Малыш забрался на тумбочку, стоящую возле открытого окна, затем на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты 9-го этажа. От полученных травм мальчик умер на месте.Вскоре, очевидцы стали говорить ещё об одном нюансе. Оказывается, это уже далеко не первый случай, та многоэтажка — проклятое место. Год назад из окна 2-го этажа на это самое место упал маленький ребенок, три года назад пострадала девочка — она выпала с 4-го этажа, а года четыре назад с высоты упал мужчина. К счастью, тогда все выжили. И Дело вовсе не в том, что проклятое место или заговорённое. Не оставляйте детей без присмотра!Молодой человек, женат. Жестоко поплатился за свое пристрастие «лайкать» девушек в социальных сетях. Узнав о «провинностях» мужа, ревнивая супруга принялась избивать его. Мужчина зафиксировал побои в больнице и теперь подумывает обратиться в полицию.Мужчина даёт интервью местным СМИ. Рассказывает, что жена контролирует его страницу, смотрит каждое фото, появился ли новый «лайк». Даже обращается к жителям с просьбой: «Помогите! Я боюсь возвращаться домой!».Мужчина даже собрал группу поддержку, чтобы прийти домой и забрать свой компьютер у жены-тирана. Вот так бывает.Правда, лайк-история эта произошла в Питере. А в Коврове любовную новость пересказывают друг другу, обсуждают и даже угрожают жёны своим мужьям. Надеемся, что в шутку. Вот только второй лав-стори с побоями в Коврове не хватало.Авария. За рулем отечественной легковушки находился 15-летний подросток! Пострадали 4 человека! 18 июля в 20:50 в Камешковском районе рядом с селом Второво автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате ДТП 4 человека отправлены в больницу, один не получил серьезных травм и будет лечиться амбулаторно.Подросток получил рваную рану колена, перелом правого голеностопного сустава и ушиб правой кисти. Его пассажир 1998 года рождения госпитализирован с переломом правого бедра и множественными ссадинами. Водитель Фольксвагена отделался переломом пальца на правой ноге. Пассажиры отправлены в больницу с ушибами, сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.No comments.Топ-5 выведен. Но ещё одну новость мы не можем пропустить. Всё чаще стали появляться в СМИ: «В Коврове снова украли велосипед!», «Украли гараж с машиной», «Гараж без машины» и т.д. Но вот удочки… такого ещё не было.Ночью 11 июля злоумышленник, подобрав ключ к авто, проник в припаркованный в одном из дворов Коврова автомобиль «ВАЗ-2104». Из багажника похитил семь удочек и рыболовные снасти общей стоимостью 12 тысяч рублей. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего ранее судимого местного жителя.Желание порыбачить ночью? Или… не хватало на горячительное? Тем не менее удочки проданы. Кто теперь новый хозяин? Неизвестно. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде — сообщает следственный отдел.