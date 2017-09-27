Происшествия
Змея убила блогера. Смерть в прямом эфире
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Трагедия произошла 23 сентября, когда Арслан достал из террариума черную мамбу и ядовитая африканская змея укусила его.
В интернете распространены несколько версий трагедии. По одной из них, опубликованной друзьями блогера в соцсетях, Арслан на стриме в инстаграме объявил ночную трансляцию на «Ютубе» с одной из его самых любимых змей — мамбой. Включив камеру, как это прежде регулярно бывало, он пошел доставать из террариума змею, чтобы переместить ее в пластиковый контейнер, использующийся для трансляций. В процессе манипуляции со змеей и был получен укус.
Будучи специалистом в области террариумистики и содержании ядовитых змей с двадцатилетнимлетним стажем, Арслан понял, что произошло и оставил сообщение своей супруге Екатерине, а также попросил зрителей, оказавшихся очевидцами связаться с ней по телефону, так как у него начали быстро неметь руки. Сам блогер не смог позвонить в «скорую» из-за быстрого онемения конечностей. Затем он вышел на улицу, ожидая приезда помощи.
По другой версии, по данным портала «Утро.ru», змея «отомстила» погибшему за избитую им супругу. Цитируем: как пишут СМИ и пользователи соцсетей со ссылкой на его жену Екатерину Пытяжкину, Валеев якобы из ревности избивал ее, а когда она ушла от него — преследовал.
Lenta.ru сообщает, что случившемуся предшествовала очередная громкая ссора Валеева с экс-супругой на почве ревности. Девушка сообщила в своем Instagram о нападении: блогер выследил и избил ее, о чем свидетельствуют выложенные бывшей супругой медицинские документы.
После заявления бывшей жены вместо постов о кошках в паблике BobCat ТВ стали появляться разоблачительные записи, посвященные изменам экс-супруги блогера. Негативная реакция подписчиков заставила Валеева взять назад обвинения в изменах и публично извиниться.
Тем не менее бывшая супруга приняла решение не возвращаться к Валееву. Тогда во время своего последнего стрима, на глазах у тысяч зрителей, он спровоцировал смертельно опасную змею ужалить себя в руку.
Как сообщают многие источники, трагическое видео уже удалили, однако нам удалось найти небольшой фрагмент:
15062620599360 from andrey stavitskiy on Vimeo.
Что бы на самом деле ни произошло, одно известно точно: после уксуса Валеева доставили в Институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе, он был введен в состояние искусственной комы для проведения медицинских манипуляций, но спасти его не удалось: 25 сентября Арслан скончался в медицинском учреждении.
По факту смерти блогера-серпентолога уже начал проверку СледКом.
PS.Последний ролик Арслана на «Ютубе» называется «Кобрёнок вцепился в палец».
Фото на главной: Арслан Валеев на передаче «В мире животных», YouTube
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