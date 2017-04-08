Анна Петрова - девушка с лёгкой походкой

Человек стремится к прекрасному на уровне инстинктов! © Анна Петрова

Мы изначально призывали всех, кто готов к нестандартным сценариям, кому интересно новое, присоединиться к нашей команде.стала одной из тех, кто не только поверил в нас, но и очень помог.Сегодня, после того как реалити-страсти улеглись, можно спокойно поговорить, рассказать о людях проекта.Тем, кто имеет отношение к зрелищным массовым городским мероприятиям,в особых представлениях не нуждается. Её отлично знают не только по успешной работе руководителя танцевально-хореографического коллектива «Арсенал», но и как постановщика шоу.Фото из личного архива Анны ПетровойОдной из масштабных работ стала постановка спортивного шоу на закрытии форума «Россия — спортивная держава». Её сфера деятельности — это и постановка дефиле, сценического движения, причём не только у танцоров, но и у вокалистов. Её работа — это формирование образа, сценического номера целиком.Сейчас GK взаимодействует с Анной в рамках проекта «МИНИ-МИСС-2017». Именно она ставит сценическое движение, походку и руководит «хореографическим сегментом» проекта. Но сегодня мы говорим не столько о текущей работе, сколько просто, за жизнь. А она у Анны Петровой очень интересная и насыщенная.— Само понятие «покорение» в географическом смысле никогда не было для меня темой и заботой. Было приятно работать с людьми, были взлёты и падения, новые взлёты… Счастье и успешность человека не сильно замкнуты на место обитания… У меня было отличное детство в Коврове, отличная юность в Москве, а сейчас, по возвращении на родину, период не менее замечательный.— Не буду лукавить, в мегаполисах возможностей для реализации творческих людей больше, да и «цена вопроса» выше. Но там никогда не будет этого ощущения – «ты дома». И есть немало людей, для которых возможность полноценного общения с близкими выходят на первый план.— Вначале был Владимир, колледж культуры, по окончании которого была учёба в Москве, в МГУКИ.Фото из личного архива Анны Петровой— Выбор как таковой пришёл, наверное, в процессе обучения. В танце я была с детства, но со временем захотелось расширения какого-то, больше объёма…— В Москву я поехала за атмосферой. Хотелось драйва, всё быстро-быстро, решения надо принимать на бегу, причём, решения должны быть верными. Если сегодня о чём-то и тоскую здесь, в Коврове, так по этим темпоритмам бешеным… В МГУКИ училась на факультете «Режиссура шоу-представлений». И чем больше училась, тем более отчётливо понимала, что не ошиблась, выбрала дело жизни. Хотя, конечно же, как все девчонки, в какой-то период хотелось самой побыть артисткой-артисткой…Фото из личного архива Анны Петровой— Училась я на курсе Игоря Скляра, и маэстро, которому очень благодарна за то, что ценил, выделял меня, в какой-то момент помог откорректировать жизненный вектор. Режиссёр — это всегда человек за кадром, тот, который является незримой движущей силой. Надо выбирать между этой работой и желанием «тупо влезть в кадр»…— Это нормально. К счастью, в российской шоу-среде есть имена-бренды, люди, которые вышли на невероятно высокий профессиональный уровень, а главное — сформировали вокруг себя пульсирующую атмосферу РАБОТЫ. Это сплав творчества и каких-то молниеносных экспромтов, планомерного графика и железной дисциплины. Если говорить о личном опыте, выделю такие имена как Анита Цой и Жанна Фриске. Последняя, увы, покинула этот мир. Осталось очень яркое впечатление о женщине, которая работала 24 часа в сутки… А с Анитой до сих пор сохранились тёплые доверительные отношения… Очень многому научила работа в командах Димы Билана, Олега Газманова и Сергея Лазарева… Участие в таких масштабных мероприятиях, как церемонии премий «Золотой Граммофон», «Муз-ТВ», «Фабрика Звёзд», множество сольных концертов — всё это стало настоящей школой, воспитало во мне вкус к профессии шоумена.— На российской эстраде, в сфере шоу, действительно есть «звёзды». Но одно дело по телевизору посмотреть чей-то концерт или даже быть в зале и видеть «живьём», и совсем другое — находиться внутри команды. Тогда-то и понимаешь цену, которую артист платит за вспышки фото и телекамер, за аплодисменты и рейтинги. Это не только работа в режиме нон-стоп. Ведь об этом, думаю, всякий, кто побывал на той «кухне», расскажет. Чтобы выйти «в топ», необходимо ещё какое-то особенное чутьё, которое подсказывает верные ходы, сценические решения, костюмы, в общем — всё!Фото из личного архива Анны Петровой— Можно по-разному ответить. Можно пускать пыль, называя раскрученные проекты… Но я уже назвала имена, наверное, этого достаточно. А если о «ярких пятнах» памяти, для меня одним из наиболее значимых стал проект, который, к сожалению, вышел в свет только в формате «закрытого показа». Работала с режиссёром Василием Пичулой, был заказ от солидной американской продюсерской компании, который начали реализовывать на «Мосфильме». И запомнился он ритмом и насыщенностью. Пойми, для творческого человека бэкстейдж интереснее конечной реализации. Процесс затягивает…— На самом деле, не первое и не второе. Те, кто работал в творческих проектах в мегаполисах, думаю, поймут. Если ты чего-то добиваешься в большом городе, твоя цена растёт автоматически. В какой-то момент ценник начинает «жить своей жизнью», дело не в алчности или желании на что-то там особенное заработать. Это просто вопрос престижа. Да, большинство вещей в этом мире измеряется в деньгах. К счастью, далеко не всё…— Если совсем линейно, то да. Например, в Москве не раз доводилось участвовать в проектах, средства от которых полностью шли на финансирование детских домов, детских онко-центров… Если кто-то думает, что жадные артисты-обманщики прикрываются сиротками, а сами «рубят бабки», это неправда. Всегда есть возможность заработать на обычных концертах, а когда деньги идут на детский дом, значит — на детский дом. Именно на таких проектах (во всяком случае, так было у меня) все выкладываются на полную мощность, никто не халтурит.— Когда десять лет назад я вернулась в Ковров (и это был осознанный выбор, из столицы ещё поступали сигналы «вернись-приезжай»), за короткий промежуток пережила молниеносную смену «агрегатных состояний». От эйфории встречи с малой родиной, до отчаянья нереализованного потенциала, и — новый виток. Сейчас, когда могу уверенно говорить, что нашла себя здесь, имею моральное право утверждать, что даже в глубинке многое зависит от личности. Даже не так! От личностей, способных найти друг друга и объединиться.— Думаю, лет пять… Вначале мне просто повезло, что оказавшись в Коврове, попала в команду людей, которые начинали раскручивать РРК «Арсенал», специалисты в сфере развлечений, в том числе из Москвы. У авторов проекта было желание и возможность сделать всё «по-взрослому». Что-то получилось, что-то, возможно, так и не докрутили. Но, думаю, ковровский «Арсенал» в своё время ярко «выстрелил». А ещё, благодаря этому проекту, несколько талантливых ковровчан, представителей различных творческих профессий, смогли заработать себе неплохую репутацию. Самое отрадное, что многие смогли сделать карьеру здесь, в Коврове и Владимирской области, не растворяясь в московском человеческом муравейнике…— «Арсенал» показал пример того, что творческие и развлекательные проекты возможны. И люди, ковровчане, представители бизнеса, в это поверили. Ведь дело не в том, что нет денег. Ковров — это не какая-то депрессивная деревня, скорее, наоборот. Просто до недавних пор в коллективном сознании людей прочно сидела мысль, что всё хорошее и по-настоящему красивое — это где-то там, далеко. Не скажу, что степень пышности цветения нашего города достигла вершины. Но проекты появляются — это факт. Например, всё, что делает в последнее время компания «Аскона», проект «Доброград». Или проекты Дмитрия Поликанова на «Красной горке» и «Фанвейпарке». А проект «Континента», территория развлечений «Маленькие личности»? Разноплановые, ориентированные на разную целевую аудиторию предприятия. Но все они здесь, дома. Более того, уже наметился тренд, что в Ковров можно и нужно ехать отдыхать из городов-миллионников. Сейчас, кажется, уже начинаю понемногу мечтать, выдавая желаемое за действительное. Но, правда, так хочется, чтобы всё это жило, развивалось и процветало!— Что значит «бюджетные»? На мой взгляд, работать надо либо по своему честному ценнику, либо бесплатно, из любви к искусству. Здесь в Коврове я много чего делаю бесплатно, просто потому, что считаю это важным для моей малой родины. Такие мероприятия как городской праздник танца или конкурс красоты, детское массовое мероприятие, «МИНИ-МИСС» нуждаются в поддержке. Они как маленькие растения, которые надо вовремя полить, позаботиться о них. Тогда они вырастут большими и сильными, в конечном итоге, давая возможность стабильного заработка и реализации для творческих людей, молодых талантов.Фото из личного архива Анны Петровой— Говорить так — это всё равно, что оправдывать свой неряшливый вид. Мол, у меня ботинки нечищены, зато я очень умный или что-то в таком роде. Что значит, город «технарей»? Человек, когда рождается, у него что — на бирке в роддоме пишут «инженер» или «слесарь»? Только не думайте, что у меня какое-то предубеждение к этим отличным профессиям. Я о другом. На инженера можно выучиться и прекрасно себя реализовать. Но слушать музыку, танцевать, петь, рисовать или просто любоваться прекрасным — это естественная потребность всех — и бизнесменов, и рабочих, и банковских клерков.— Человек стремится к прекрасному на уровне инстинктов! Поэтому не существует городов, где культуре не найдётся места. Просто потому, что культура — это отдых после той самой замечательной работы, в том числе, технической. И если нет культуры, её место занимает субкультура, причём, в негативном понимании слова. Если в городе есть театр, туда идут, а потом обсуждают спектакль. Если театра нет, сидят на скамейке или в подворотне и собирают сплетни о знакомых и незнакомых. Какой смысл пахать сутками напролёт ради своей фирмы, если заработанные деньги можно потратить только на другом краю земли? Именно это я подразумеваю, когда говорю, что культурно-массовые мероприятия напрямую работают и на развитие бизнеса и, в целом, на развитие городов. И к моей великой радости и удовлетворению, в Коврове нашлись серьёзные влиятельные люди — их много, они из разных компаний — которые придерживаются такого же мнения! А значит, мне с моими навыками и знаниями найдётся применение на моей любимой малой родине!В настоящее время GK сотрудничает с Анной Петровой в рамках проекта детской студии «УЛЫБКИ» и ДК имени Дегтярёва «МИНИ-МИСС-2017». Это уже свершившийся факт. Но это далеко не всё, что мы хотим предложить ковровчанам в 2017 году! Следите за новостями проектов, потому что…