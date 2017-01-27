Два метра таланта и трудолюбия

Сергей Иванович вспоминает далекие 70-е с особым трепетом. Его рассказ скорее напоминает роман, чем биографию. Будучи молодым юношей покинуть родное село и отправиться в региональный центр! По тем временам, настоящее приключение!







Своим упорством молодой инженер Сергей Гончаренко добился высших баллов в учебе. Окончил военную кафедру, получил звание лейтенанта.

можно назвать джорданом ковровского баскетбола. Стоит отметить, что Сергей Иванович ровестник именитого американца.Жизнь и успехи этого человека без сомнения заслуживают уважения.А ведь в детстве Сергей даже не думал о баскетболе.Судьба сама дала ему счастливый жребий.Сегодня Сергей Иванович работает в ковровской академии. На стенах кабинета портреты его учеников и студентов-спортсменов.Интерьер переносит нас в атмосферу советского времени. Наша беседа стала дружеским разговором за чашкой чая.— Я вырос в сельской местности, в селе Орелька Лозовского района Харьковской области, — начал рассказ Сергей Иванович. Школу окончил с серебряной медалью, поступил в Харьковский автомобильно-дорожный институт на техническую специальность. Там меня и заметил тренер по баскетболу. Еще бы! И крупный, и высокий! Я и подумать тогда не мог, как сложится моя жизнь.— Службу я продолжил в Риге. Там я проживал, служил и тренировался с 1976 по 1994 год. Спорт настолько затянул меня, что я решил получить также и физкультурно-военное образование. Учился я в Краснознаменном военном институте физической культуры. Военную службу я покинул в звании майора и начальника шестого спортивного клуба армии.— победитель спартакиады дружественных армий на Кубе, Монголии, Болгарии, многократный чемпион и призер чемпионата вооруженных сил СССР, неоднократный чемпион СССР среди команд Первой лиги, многократный чемпион латвийской ССР, бронзовый призер восьмой спартакиады народов.— Я трижды выполнял требования для присвоения звания мастера спорта. Получил звание мастера спорта международного класса. На Кубе меня награждал Рауль Кастро.После развала СССР Сергей Иванович с семьей переехал в город Ковров. 1994 год стал одним из самых сложных в его жизни. Это не трудно понять, ведь переезд так далеко от малой родины дается тяжело. Тем не менее, в словах Сергея Гончаренко грусти не звучало. В Коврове он сумел найти место по душе.— Мне было тяжело найти тут работу. Приходилось браться за любой труд. Позже меня приняли на работу в КГТА. Сначала лаборантом. Тогда я просто хотел играть, и у меня была такая возможность. Сегодня я уже доцент, заведующий кафедрой физического воспитания. Я вырастил двух прекрасных сыновей и воспитал немало достойных баскетболистов.В двух шагах от кабинета Сергея Ивановича — зал для занятия спортом. Конечно, в основном здесь студенты занимаются баскетболом, еще бы! У такого преподавателя есть чему поучиться!— Сейчас у молодежи другие приоритеты, такого интереса к спорту, как раньше уже нет. Уровень развития… У многих молодых людей бедный словарный запас. Большинство ничем не увлекаются. Собрать сильную баскетбольную команду — настоящая проблема. Проблемы начинаются с того, что даже нет парней «баскетбольного» роста и необходимых физических данных… Если и есть ребята, то они играют просто для себя, без желания самосовершенствоваться, ведь спорт — это труд!Сергей Иванович тренирует команду «КБА-Академик». Это объединение студентов с рабочими завода. Команда на протяжении десяти лет принимает участие в первенстве Владимирской области по баскетболу и постоянно занимает призовые места.— Сейчас трудно представить, но в 1998 году в Коврове проводились финальные соревнования студенческой лиги России. Десять сильнейших команд России съехались в Ковров. Тогда, будучи еще студентом состязаться в Ковров приехал нынешний лидер баскетбольной команды ЦСКА — Виктор Хряпа. Мне до сих пор не верят, что он был в Коврове.Сергей Иванович болеет за российский баскетбол. Смотрит и игры NBA, но считает, что наши спортсмены ничем не хуже. Ему удавалось видеть и «DREAM TEAM», и сборную США во время их визитов в Европу.Вопрос Сергея Ивановича явно смутил, но потом с улыбкой ответил.— На самом деле, я знаю все эти молодежные тренды. Но считаю, что носить майку баскетбольного клуба США, при этом коряво держать мяч, это, как говорится, показуха. Учитесь играть, добивайтесь, заработайте себе майку ЦСКА и достойно ее носите. Я могу рассказать и объяснить, как правильно играть, а дальше все зависит от вашей работы. Если кто-то по праву заслужит майку известного баскетбольного клуба, я только порадуюсь за него. Советую начать с обычной городской команды.Во время сессии у студентов в зале пусто.Несмотря на то, что наша встреча носила официальный характер, в удовольствии забросить мяч в корзину мы себе не отказали.Попадать в кольцо Сергею Ивановичу не мешают ни костюм, ни травмы пальцев, полученные за спортивную карьеру.