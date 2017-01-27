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Два метра таланта и трудолюбия

Анна Постникова
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Майор, спортсмен и преподаватель Сергей Гончаренко о жизни, карьере и баскетболе.



Сергея Гончаренко можно назвать джорданом ковровского баскетбола. Стоит отметить, что Сергей Иванович ровестник именитого американца.

Жизнь и успехи этого человека без сомнения заслуживают уважения.
А ведь в детстве Сергей даже не думал о баскетболе.
Судьба сама дала ему счастливый жребий.
Сегодня Сергей Иванович работает в ковровской академии. На стенах кабинета портреты его учеников и студентов-спортсменов.

Интерьер переносит нас в атмосферу советского времени. Наша беседа стала дружеским разговором за чашкой чая.



— Я вырос в сельской местности, в селе Орелька Лозовского района Харьковской области, — начал рассказ Сергей Иванович. Школу окончил с серебряной медалью, поступил в Харьковский автомобильно-дорожный институт на техническую специальность. Там меня и заметил тренер по баскетболу. Еще бы! И крупный, и высокий! Я и подумать тогда не мог, как сложится моя жизнь.

Сергей Иванович вспоминает далекие 70-е с особым трепетом. Его рассказ скорее напоминает роман, чем биографию. Будучи молодым юношей покинуть родное село и отправиться в региональный центр! По тем временам, настоящее приключение!



Своим упорством молодой инженер Сергей Гончаренко добился высших баллов в учебе. Окончил военную кафедру, получил звание лейтенанта.

— Службу я продолжил в Риге. Там я проживал, служил и тренировался с 1976 по 1994 год. Спорт настолько затянул меня, что я решил получить также и физкультурно-военное образование. Учился я в Краснознаменном военном институте физической культуры. Военную службу я покинул в звании майора и начальника шестого спортивного клуба армии.





Сергей Гончаренко — победитель спартакиады дружественных армий на Кубе, Монголии, Болгарии, многократный чемпион и призер чемпионата вооруженных сил СССР, неоднократный чемпион СССР среди команд Первой лиги, многократный чемпион латвийской ССР, бронзовый призер восьмой спартакиады народов.

— Я трижды выполнял требования для присвоения звания мастера спорта. Получил звание мастера спорта международного класса. На Кубе меня награждал Рауль Кастро.

На фото Рауль Кастро награждает Сергея Гончаренко

После развала СССР Сергей Иванович с семьей переехал в город Ковров. 1994 год стал одним из самых сложных в его жизни. Это не трудно понять, ведь переезд так далеко от малой родины дается тяжело. Тем не менее, в словах Сергея Гончаренко грусти не звучало. В Коврове он сумел найти место по душе.

— Мне было тяжело найти тут работу. Приходилось браться за любой труд. Позже меня приняли на работу в КГТА. Сначала лаборантом. Тогда я просто хотел играть, и у меня была такая возможность. Сегодня я уже доцент, заведующий кафедрой физического воспитания. Я вырастил двух прекрасных сыновей и воспитал немало достойных баскетболистов.



В двух шагах от кабинета Сергея Ивановича — зал для занятия спортом. Конечно, в основном здесь студенты занимаются баскетболом, еще бы! У такого преподавателя есть чему поучиться!

— Сейчас у молодежи другие приоритеты, такого интереса к спорту, как раньше уже нет. Уровень развития… У многих молодых людей бедный словарный запас. Большинство ничем не увлекаются. Собрать сильную баскетбольную команду — настоящая проблема. Проблемы начинаются с того, что даже нет парней «баскетбольного» роста и необходимых физических данных… Если и есть ребята, то они играют просто для себя, без желания самосовершенствоваться, ведь спорт — это труд!



Сергей Иванович тренирует команду «КБА-Академик». Это объединение студентов с рабочими завода. Команда на протяжении десяти лет принимает участие в первенстве Владимирской области по баскетболу и постоянно занимает призовые места.

— Сейчас трудно представить, но в 1998 году в Коврове проводились финальные соревнования студенческой лиги России. Десять сильнейших команд России съехались в Ковров. Тогда, будучи еще студентом состязаться в Ковров приехал нынешний лидер баскетбольной команды ЦСКА — Виктор Хряпа. Мне до сих пор не верят, что он был в Коврове.

Сергей Иванович болеет за российский баскетбол. Смотрит и игры NBA, но считает, что наши спортсмены ничем не хуже. Ему удавалось видеть и «DREAM TEAM», и сборную США во время их визитов в Европу.



GK: Есть ли у вас майка «Jordan» или «Chicago Bulls»?

Вопрос Сергея Ивановича явно смутил, но потом с улыбкой ответил.

— На самом деле, я знаю все эти молодежные тренды. Но считаю, что носить майку баскетбольного клуба США, при этом коряво держать мяч, это, как говорится, показуха. Учитесь играть, добивайтесь, заработайте себе майку ЦСКА и достойно ее носите. Я могу рассказать и объяснить, как правильно играть, а дальше все зависит от вашей работы. Если кто-то по праву заслужит майку известного баскетбольного клуба, я только порадуюсь за него. Советую начать с обычной городской команды.



Во время сессии у студентов в зале пусто.
Несмотря на то, что наша встреча носила официальный характер, в удовольствии забросить мяч в корзину мы себе не отказали.
Попадать в кольцо Сергею Ивановичу не мешают ни костюм, ни травмы пальцев, полученные за спортивную карьеру.





Список регалий и наград этого человека впечатляет, но при личном знакомстве Сергей Иванович раскрывается с совершенно новой стороны. Студентам, которым посчастливилось стать его учениками, по-настоящему повезло! Ведь перед ними — пример целеустремленности и настоящего патриотизма.

Фотограф Александр Соколов

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