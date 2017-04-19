Есть такая профессия – картины писать! Видео

Искусство требует жертв!

— В детском саду! Так мне рассказала мама. Мне тогда было тогда три или четыре года. Нас сводили на прогулку, а после был мой первый урок рисования. Было задание нарисовать облака. Из всей группы, видимо, лишь у меня получилось что-то похожее. Наверное, с этого всё и началось. Потом художественная школа, училище, художественно-графический институт и, наконец, вольное плавание.— Реализм. Он мне ближе всего… В 16 лет впервые познакомилась с Владимирской школой живописи. Там преобладала декоративность, огромные мазки, яркость, цвета. Этим она и прославилась и до сих пор имеет вес в российском искусстве. Как и все художники, я пробовала идти по пути этой школы, но у меня ничего не получалось.— Больше получалось передать реализм, то, что вижу. Постоянно ездила на пленэры. Даже ночью. Когда есть хороший фонарь, то ночь — работе не помеха… Весна – лучшее время для пленэра: хороший свет, графичность, нет зелени, хорошо видна текстура зданий. Освещение весной – это время художников.— Начинала с обычной природы, а потом перешла на железные дороги. Фундаментальные объекты, созданные руками человека, просто завораживают.— Наверное, это у меня с рождения. В 16 лет, когда получала паспорт, в графе «Место рождения» было написано «Можайск». Спрашиваю у мамы: «А почему Можайск?». Ответ был: «Не довезла». Меня родили практически в поезде! 1977 год, носилки, «Скорая»… Наверное, с тех пор у меня большая любовь к железным дорогам: к поездам, стрелкам, проводам, к высоковольтным линиям, столбам…— Пишу везде. Часто бываю в Европе, в январе ездила в Майами, два года прожила в Бельгии. Поезда и вокзалы, на самом деле, примерно везде одинаковые.— Соскучилась по родине, не смогла там жить. Художник, который провёл столько времени на русской земле, уже, можно сказать врос корнями. Сложно жить и наслаждаться чужим. Можно приезжать, как турист, на месяц-два. А жить постоянно на чужой земле очень сложно. Не чувствую той энергии, которой питаюсь здесь.— Всё чужое: и эти прекрасные отзывчивые люди, и эти чистые улицы… Этим наслаждаешься два-три месяца, а потом проходит. Лучшее место для жизни — там, где ты родился. Поверьте, это не ради красного словца… Раньше, слушая или читая интервью каких-либо известных эмигрантов, не понимала их речей про какую-то там ностальгию. Но побывав в их шкуре, прочувствовала на себе просто каждую фразу. Больше никуда уезжать не хочу! Мне в России очень хорошо.— Всё зависит от размера. Маленькие работки могу минут за 10 написать. Свет – он мгновенен. У меня есть впечатление, и оно должно взорваться моментально.Но на этом наша встреча не закончилась. Мы отправились на Малыгинский карьер, гдепродемонстрировала своё блиц-мастерство.Оказалось, чтобы написать пейзаж, одного мастерства недостаточно. Необходимо противостоять погодным условиям. В нашем случае это был пронизывающий холодный ветер.Но, как заметила Елена: