Победитель этапа «World Skils Russia» Илья Клочков: «Сварка - дело азартное!».

Когда ты трудишься, любя труд, ты в нем найдешь для себя награду. ©

За плечамимножество побед в конкурсах профессионального мастерства самого различного уровня.Один из лучших сварщиков России начал свой путь в профессию в ковровском промышленно-гуманитарном колледже.Для него сварка это уже не просто профессия, а настоящий спорт. Чем сложнее задача, тем охотнее Илья берется за исполнение работы. Есть и в этом определенный азарт.Задача на финале «World Skils Russia» была совсем не простая. Но ковровчанин справился, теперь им гордится весь регион.Большую часть времени Илья Клочков проводит в родном колледже, сейчас он получает вторую специальность и обучает юных сварщиков. Там мы и встретились.— Сейчас я готовлю новых профессионалов. Есть очень хороший и перспективный студент, который, думаю, сможет достичь не меньших результатов, чем я, делюсь опытом. Сам тоже не перестаю оттачивать мастерство. Меня привлекает самая сложная работа. Так, мне хотелось бы работать на ответственных объектах. На сегодня я вошёл в национальную сборную молодых профессионалов. Впереди ещё более ответственные выступления на чемпионатах. Сразу решил для себя, что не стану работать по мелочи. В планах, пройти отбор на крупный объект. Например, строительство мостов или прокладка нефте- или газопровода. На такую ответственную работу сварщики проходят очень строгий отбор. Ведь здесь от качества сварки уже зависят жизни людей.— Для меня это и то, и другое. Я люблю выступать на чемпионатах, одновременно люблю и просто работать в мастерской. Меня удивило отношение к этому у профессионалов из других стран. Так, в Тайване этому учат около семи лет, прежде чем сварщик начинает принимать участие в состязаниях. Вот, у них это настоящий спорт. В России подобные состязания стартовали только в 2012 году, а популярность приобрели за последние несколько лет.Уже в родной мастерской Илья демонстрирует работы своих учеников. За семь часов ребятам нужно проварить швы на черном металле, алюминии и нержавеющей стали.У первокурсников пока получается не очень. Илья комментирует промахи и даёт советы:— Вот, видите, здесь недоварено, а здесь слишком много, перегрел. Ну, они только учатся, но у некоторых получается достаточно хорошо.В мастерской стоит призовой сварочный аппарат Ильи Фирма «KEMPPI», производство Финляндия. Его он выиграл на том самом финале, оборудование от главного спонсора соревнований.— Кто-то говорит, что на нём удобнее работать, а кто-то не видит разницы. Я же считаю, что здесь всё зависит от мастера и правильной настройки оборудования, можно сделать хорошо и на самом простом аппарате, также можно сделать брак и на новейшем и самом удобном оборудовании.— Работа на финале «World Skils Russia». Были очень сжатые строки, три дня по пять часов работы, я очень волновался, что не успею. Работать приходилось в кабине за стеклом, по другую сторону ходили зрители, постоянные вспышки фотоаппаратов, тяжело было сосредоточиться. Эта победа далась тяжело.Национальная сборная, в состав которой вошелсейчас готовится к чемпионату по профмастерству WorldSkillsAbu-Dhabi 2017 и WorldSkillsKazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills 2018.