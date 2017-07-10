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Фото как предчувствие. Интервью с фотографом Дмитрия Губерниева
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С Евгением Тумашовым мы познакомились на юбилее ковровской фабрики «Сударь». Он приехал туда со своим другом и «главным героем» фотосессий Дмитрием Губерниевым. Это было, в общем-то, смело: подойти и предложить проиллюстрировать наш репортаж. Однако Евгений не только согласился по-дружески предоставить фотосет, но и ответил на вопросы о профессии фотографа, собственном опыте, да и вообще — о жизни.
О себе в ВК Евгений рассказывает так:
Это на страничке ВК. А в беседе, ответ был более развёрнут:
— Когда я был молодым фотографом (это было 20 лет назад) недооценивал многие вещи, которые сегодня являются для меня непреложными. Например, мог забыть на съёмку батарейки от камеры, когда фотоаппараты были ещё плёночными, плёнку мог забыть… Случалось, что опаздывал на съёмки. А ещё (за это сейчас больше всего стыдно) не снимал то, что меня просили снять. И сроки сдачи материала!.. Это вообще была просто беда… Теперь уже могу ответственно сказать: всё, перечисленное выше – это и есть совокупность процесса. Тут нет мелочей. Фотограф может назвать себя профи только после того, как по всем пунктам станет безупречен. И это, обращаю внимание, не примета какого-то топа, просто «обязательная программа».
GK: Многие Ваши коллеги сетуют, мол, фотосет был бы лучше, если бы аппаратура имелась, а она дорого стоит. Что такое «качественная аппаратура»? Это измеряется в рублях или есть какой-то оптимальный метод?
— Фотоаппаратура – это, разумеется, очень важно. Думаю, каждый производитель рассказывает, для какого сегмента он делает ту или иную технику. Резкость и чистоту картинки дают качественные объективы. Разрешение матрицы — важный параметр для качественной картинки…
GK: Скажем прямо, в практике GK были прецеденты, когда фотограф, экипированный вполне пристойно, тем не менее, выдавал фотосеты, которые нас не устраивали…
— Думаю, проблема не в технической стороне вопроса, а, скорее, в творческой. Это уже вопрос вкуса. В фотографии важно объединение вкуса и техники. Я сейчас могу наговорить много умных слов, специальных терминов, но правда всегда формулируется коротко: фотографии хорошие, и они нравятся.
— Что такое «чувство вкуса»?
— Чувство вкуса к фотографу (моё субъективное мнение) приходит вместе с опытом. Был я на мастер-классе одного из самых известных свадебных фотографов мира — Jerry Ghionis. Согласен с его подходом к формированию хорошего вкуса: надо постоянно изучать опыт художников и лучших фотографов. Надо как можно чаще ходить на фотовыставки, думать, изучать прошлое и наблюдать за современным искусством. Если фотограф не учится, не тратит на это время, он будет делать некрасивые снимки. Но, как ни странно, не будет сидеть без работы. Всегда найдется немало людей, которые всё равно заплатят ему, несмотря на его уровень вкуса… Это жизнь, поэтому, каждый выбирает для себя, надо творчески расти или успокоиться и работать на потоке.
GK: Если речь о портретной съёмке (особенно, женщин), то всё обычно сводится к «я — красотка» или «я — не красотка»…
— Я несколько лет работал в студии, снимал портреты. И однажды понял: нет некрасивых людей! Всё в глазах смотрящего. То есть – всё зависит от фотографа. Ему надо увидеть красоту и, используя свои навыки-умения, подчеркнуть эту красоту светом и камерой.
— Отношения заказчик-фотограф – это всегда столкновение вкусовых предпочтений. Трудно порой угодить. Особенно сложно это на крупных мероприятиях, когда работаешь для большого количества людей одновременно.
— Ситуации, когда вполне приемлемый фотосет с корпоратива вдруг начинают критиковать только потому, что кто-то из гостей оказался в кадре в неудачной позе или с неудачным выражением лица – это, можно сказать, стандарт. Если бы кто-то спросил у меня, как решать такие проблемы, отвечу: смириться. Но если событие, на которое приглашается фотограф, вы действительно считаете значимым (та же свадьба, к примеру), лучше позвать такого фотографа, чьи представления о прекрасном совпадают с вашими. И, кстати говоря, если вы встретили фотографа, работы которого вас устраивают, лучше продолжить сотрудничество, не «разбрасываться». Ведь если однажды «возникла химия», значит, каждый новый фотосет будет лучше предыдущего. Просто потому, что вы всё больше будете понимать друг друга…
GK: Возможно ли совмещать «в одной голове» подход «свадебщика» и «репортажника»? Не секрет, что топ-фотографы, снимающие репортаж, с определённым высокомерием относятся к «свадебщикам». Ну, а «свадебщики» посмеиваются и продолжают съёмку «невест под берёзкой» на потоке…
— Я бы не стал противопоставлять. Да, это разные типы съёмок, но если есть опыт, одно другому вовсе не мешает. Молодой неопытный фотограф тратит много времени на вещи, которые, по идее, должны происходить «на рефлексах»: какой объектив использовать, какие параметры экспозиции и т.п. Как только перестаёшь об этом думать, появляется возможность смотреть на работу творчески. Например, свадебная съёмка. В ней соединяется много разных типов съемки: предметная (кольца, детали туалета невесты-жениха, убранство стола на банкете), интерьерная (съемка места торжества), портретная постановочная и та же репортажная съемка. И ещё плюс психология. Ведь надо весь день общаться с большим количеством людей, сохраняя-поддерживая хорошее настроение у всех. Необходимо умение управлять людьми, ведь зачастую пока не расставишь людей так, как надо, удачного фото не выйдет. Мне работа на свадьбах нравится, никогда не отказываюсь от таких фотосессий.
GK: И это говорит репортажник с многолетним стажем?!
— По-моему, у репортажников в чистом виде, минусов гораздо больше, чем у фотографов на заказ. Вторые – это, по определению, позитивные и контактные люди, симпатичные, дружелюбные и общительные. А как иначе ладить с заказчиками? Ну, а репортажник – «одинокий волк». Как правило, это закрытые люди, избегающие близкого общения, как с коллегами, так и с теми, кого снимают. Более того, нередко эти отношения со знаком минус! Ведь главная ценность «репортажника» — это умение видеть со стороны и предугадывать события. Надо в долю секунды оказаться в нужном месте, на оптимальной точке, там, где будет происходить самое интересное. Ключевое слово – БУДЕТ. Фотограф, в данном случае, подобен снайперу. Он предельно сосредоточен, замкнут на себе. И любые «посторонние шумы» его, конечно же, не могут не раздражать. И, увы, эта раздражительность, даже желчность, нередко со временем становится частью натуры. Лично меня это очень беспокоит, стараюсь контролировать эмоции, ведь каким бы высококлассным не вышел кадр, если при этом ты переругаешься с коллегами или с «объектом» съёмки, ничего хорошего в перспективе не будет… То ли дело свадьба! Там «ванговать» не надо, просто выносливость, позитив и качество кадра.
GK: Свадебные фотосеты – это ещё и последующая обработка. Где граница между фотообработкой и ретушью?
— Если мы говорим о свадебной съемке, то, на мой взгляд, никакой границы не существует. Фотогрф руководствуется только собственным вкусом. Ведь заказчикам, по большому счёту, не правда жизни нужна, а красивая картинка… Ну, а если это работа на крупное информагенство, то ни о какой ретуши не может быть и речи. Только плотность и кадрирование. Что здесь лучше, а что хуже? По-моему, это просто совершенно разные истории.
GK: Из спортивного репорта Вы кроме биатлона что-то снимаете?
— Девять лет работал в «Советском спорте», на тот момент, в одном из ведущих изданий России. Две-три съёмки в день, все виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, керлинг, теннис… Работал на Чемпионатах мира и Олимпиадах. И однажды меня поставили на биатлон. Это было в 2001-м, я был самым молодым сотрудником, наверное, потому меня и поставили. Ведь тогда биатлон был особо не развит и малоизвестен. Но мне этот вид спорта очень понравился. Сразу. В нём сочетается красота природы с ее непредсказуемой погодой, зрелищность и непредсказуемость спортивного результата… Так и снимал, пока вдруг не оказалось, что именно этот вид спорта «в тренде». А я и не сомневался в нём никогда…
GK: Легко ли работать с топ-спортсменами? Они капризные? Насколько трепетно к своим портретам относятся?
— С любыми спортсменами работать легко. Они ведь дисциплинированы и адекватны. Крайне редко капризничают и доставляет проблемы. Что до портретов… Дело в том, что мне спортсмены самому очень нравятся. А когда тебе кто-то нравится, то портреты сами собой получаются красивыми, просто отношение передаётся. Честно говоря, порой даже намеренно стараюсь их портреты приукрасить…
GK: В вашем портфолио значится и опыт фэшн-съёмки. Насколько она отличается от других типов съёмки?
— Прецеденты таких фотосетов действительно были, но совсем немного. Давно не снимал фэшн в том виде, в котором я его понимаю. Это совместная работа дизайнера и фотографа, соединение идей… А для каталогов компаний съёмок было много. Тут всё просто, неинтересно даже. Всё чётко и жёстко: объект, условия света, позы, планы. По мне, так это вообще неправильно. Фотограф, как самостоятельный носитель вкуса, вправе показать свою интерпретацию. И тут задача дизайнера найти такого фотографа, который сможет интересно интерпретировать его творения, дополнив своими красками. Тогда-то и получится креатив…
GK: Сколько лет надо заниматься фотосъёмкой, чтобы назвать себя профи?
— Сложно сказать… Думаю, при интенсивной работе 3-4 съемки в неделю лет пять… Тут важно разнообразие, ведь навыки нужно приобретать в различных типах съёмки. Вообще-то, под профессионализмом я понимаю даже не хорошую технику работы (это само собой), а фазу, когда появляется собственный стиль, почерк. Можно быстро научиться подражать, но чтобы делать ни на чьи не похожие снимки, надо потратить время…
Фоторяд предоставлен Евгением Тумашовым
О себе в ВК Евгений рассказывает так:
Профессиональный фотограф. Стаж более 30 лет. Долгое время работал в ведущем спортивном издании «Советский спорт». Сейчас сотрудничаю с Международной федерацией биатлона (IBU). В летнее время снимаю свадьбы. Семьи, детей и т. д.
Это на страничке ВК. А в беседе, ответ был более развёрнут:
— Когда я был молодым фотографом (это было 20 лет назад) недооценивал многие вещи, которые сегодня являются для меня непреложными. Например, мог забыть на съёмку батарейки от камеры, когда фотоаппараты были ещё плёночными, плёнку мог забыть… Случалось, что опаздывал на съёмки. А ещё (за это сейчас больше всего стыдно) не снимал то, что меня просили снять. И сроки сдачи материала!.. Это вообще была просто беда… Теперь уже могу ответственно сказать: всё, перечисленное выше – это и есть совокупность процесса. Тут нет мелочей. Фотограф может назвать себя профи только после того, как по всем пунктам станет безупречен. И это, обращаю внимание, не примета какого-то топа, просто «обязательная программа».
GK: Многие Ваши коллеги сетуют, мол, фотосет был бы лучше, если бы аппаратура имелась, а она дорого стоит. Что такое «качественная аппаратура»? Это измеряется в рублях или есть какой-то оптимальный метод?
— Фотоаппаратура – это, разумеется, очень важно. Думаю, каждый производитель рассказывает, для какого сегмента он делает ту или иную технику. Резкость и чистоту картинки дают качественные объективы. Разрешение матрицы — важный параметр для качественной картинки…
GK: Скажем прямо, в практике GK были прецеденты, когда фотограф, экипированный вполне пристойно, тем не менее, выдавал фотосеты, которые нас не устраивали…
— Думаю, проблема не в технической стороне вопроса, а, скорее, в творческой. Это уже вопрос вкуса. В фотографии важно объединение вкуса и техники. Я сейчас могу наговорить много умных слов, специальных терминов, но правда всегда формулируется коротко: фотографии хорошие, и они нравятся.
— Что такое «чувство вкуса»?
— Чувство вкуса к фотографу (моё субъективное мнение) приходит вместе с опытом. Был я на мастер-классе одного из самых известных свадебных фотографов мира — Jerry Ghionis. Согласен с его подходом к формированию хорошего вкуса: надо постоянно изучать опыт художников и лучших фотографов. Надо как можно чаще ходить на фотовыставки, думать, изучать прошлое и наблюдать за современным искусством. Если фотограф не учится, не тратит на это время, он будет делать некрасивые снимки. Но, как ни странно, не будет сидеть без работы. Всегда найдется немало людей, которые всё равно заплатят ему, несмотря на его уровень вкуса… Это жизнь, поэтому, каждый выбирает для себя, надо творчески расти или успокоиться и работать на потоке.
GK: Если речь о портретной съёмке (особенно, женщин), то всё обычно сводится к «я — красотка» или «я — не красотка»…
— Я несколько лет работал в студии, снимал портреты. И однажды понял: нет некрасивых людей! Всё в глазах смотрящего. То есть – всё зависит от фотографа. Ему надо увидеть красоту и, используя свои навыки-умения, подчеркнуть эту красоту светом и камерой.
— Отношения заказчик-фотограф – это всегда столкновение вкусовых предпочтений. Трудно порой угодить. Особенно сложно это на крупных мероприятиях, когда работаешь для большого количества людей одновременно.
— Ситуации, когда вполне приемлемый фотосет с корпоратива вдруг начинают критиковать только потому, что кто-то из гостей оказался в кадре в неудачной позе или с неудачным выражением лица – это, можно сказать, стандарт. Если бы кто-то спросил у меня, как решать такие проблемы, отвечу: смириться. Но если событие, на которое приглашается фотограф, вы действительно считаете значимым (та же свадьба, к примеру), лучше позвать такого фотографа, чьи представления о прекрасном совпадают с вашими. И, кстати говоря, если вы встретили фотографа, работы которого вас устраивают, лучше продолжить сотрудничество, не «разбрасываться». Ведь если однажды «возникла химия», значит, каждый новый фотосет будет лучше предыдущего. Просто потому, что вы всё больше будете понимать друг друга…
GK: Возможно ли совмещать «в одной голове» подход «свадебщика» и «репортажника»? Не секрет, что топ-фотографы, снимающие репортаж, с определённым высокомерием относятся к «свадебщикам». Ну, а «свадебщики» посмеиваются и продолжают съёмку «невест под берёзкой» на потоке…
— Я бы не стал противопоставлять. Да, это разные типы съёмок, но если есть опыт, одно другому вовсе не мешает. Молодой неопытный фотограф тратит много времени на вещи, которые, по идее, должны происходить «на рефлексах»: какой объектив использовать, какие параметры экспозиции и т.п. Как только перестаёшь об этом думать, появляется возможность смотреть на работу творчески. Например, свадебная съёмка. В ней соединяется много разных типов съемки: предметная (кольца, детали туалета невесты-жениха, убранство стола на банкете), интерьерная (съемка места торжества), портретная постановочная и та же репортажная съемка. И ещё плюс психология. Ведь надо весь день общаться с большим количеством людей, сохраняя-поддерживая хорошее настроение у всех. Необходимо умение управлять людьми, ведь зачастую пока не расставишь людей так, как надо, удачного фото не выйдет. Мне работа на свадьбах нравится, никогда не отказываюсь от таких фотосессий.
GK: И это говорит репортажник с многолетним стажем?!
— По-моему, у репортажников в чистом виде, минусов гораздо больше, чем у фотографов на заказ. Вторые – это, по определению, позитивные и контактные люди, симпатичные, дружелюбные и общительные. А как иначе ладить с заказчиками? Ну, а репортажник – «одинокий волк». Как правило, это закрытые люди, избегающие близкого общения, как с коллегами, так и с теми, кого снимают. Более того, нередко эти отношения со знаком минус! Ведь главная ценность «репортажника» — это умение видеть со стороны и предугадывать события. Надо в долю секунды оказаться в нужном месте, на оптимальной точке, там, где будет происходить самое интересное. Ключевое слово – БУДЕТ. Фотограф, в данном случае, подобен снайперу. Он предельно сосредоточен, замкнут на себе. И любые «посторонние шумы» его, конечно же, не могут не раздражать. И, увы, эта раздражительность, даже желчность, нередко со временем становится частью натуры. Лично меня это очень беспокоит, стараюсь контролировать эмоции, ведь каким бы высококлассным не вышел кадр, если при этом ты переругаешься с коллегами или с «объектом» съёмки, ничего хорошего в перспективе не будет… То ли дело свадьба! Там «ванговать» не надо, просто выносливость, позитив и качество кадра.
GK: Свадебные фотосеты – это ещё и последующая обработка. Где граница между фотообработкой и ретушью?
— Если мы говорим о свадебной съемке, то, на мой взгляд, никакой границы не существует. Фотогрф руководствуется только собственным вкусом. Ведь заказчикам, по большому счёту, не правда жизни нужна, а красивая картинка… Ну, а если это работа на крупное информагенство, то ни о какой ретуши не может быть и речи. Только плотность и кадрирование. Что здесь лучше, а что хуже? По-моему, это просто совершенно разные истории.
GK: Из спортивного репорта Вы кроме биатлона что-то снимаете?
— Девять лет работал в «Советском спорте», на тот момент, в одном из ведущих изданий России. Две-три съёмки в день, все виды спорта: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, керлинг, теннис… Работал на Чемпионатах мира и Олимпиадах. И однажды меня поставили на биатлон. Это было в 2001-м, я был самым молодым сотрудником, наверное, потому меня и поставили. Ведь тогда биатлон был особо не развит и малоизвестен. Но мне этот вид спорта очень понравился. Сразу. В нём сочетается красота природы с ее непредсказуемой погодой, зрелищность и непредсказуемость спортивного результата… Так и снимал, пока вдруг не оказалось, что именно этот вид спорта «в тренде». А я и не сомневался в нём никогда…
GK: Легко ли работать с топ-спортсменами? Они капризные? Насколько трепетно к своим портретам относятся?
— С любыми спортсменами работать легко. Они ведь дисциплинированы и адекватны. Крайне редко капризничают и доставляет проблемы. Что до портретов… Дело в том, что мне спортсмены самому очень нравятся. А когда тебе кто-то нравится, то портреты сами собой получаются красивыми, просто отношение передаётся. Честно говоря, порой даже намеренно стараюсь их портреты приукрасить…
GK: В вашем портфолио значится и опыт фэшн-съёмки. Насколько она отличается от других типов съёмки?
— Прецеденты таких фотосетов действительно были, но совсем немного. Давно не снимал фэшн в том виде, в котором я его понимаю. Это совместная работа дизайнера и фотографа, соединение идей… А для каталогов компаний съёмок было много. Тут всё просто, неинтересно даже. Всё чётко и жёстко: объект, условия света, позы, планы. По мне, так это вообще неправильно. Фотограф, как самостоятельный носитель вкуса, вправе показать свою интерпретацию. И тут задача дизайнера найти такого фотографа, который сможет интересно интерпретировать его творения, дополнив своими красками. Тогда-то и получится креатив…
GK: Сколько лет надо заниматься фотосъёмкой, чтобы назвать себя профи?
— Сложно сказать… Думаю, при интенсивной работе 3-4 съемки в неделю лет пять… Тут важно разнообразие, ведь навыки нужно приобретать в различных типах съёмки. Вообще-то, под профессионализмом я понимаю даже не хорошую технику работы (это само собой), а фазу, когда появляется собственный стиль, почерк. Можно быстро научиться подражать, но чтобы делать ни на чьи не похожие снимки, надо потратить время…
Фоторяд предоставлен Евгением Тумашовым
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