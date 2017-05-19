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«МИНИ-МИСС» на льду, Ирина Слуцкая и настоящие детские слёзы
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Фигурное катание для тех, кто «родом из СССР» — это больше, чем спорт. Если мужчин у экранов собирали футбол и хоккей, то женщин и детей – выступления фигуристов. Эти невероятные па на льду, этот азарт, эти костюмы, в конце концов! В эпоху ч/б комментаторы рассказывали: «Елена Водорезова сегодня в нежно розовом платье». И не было на свете ничего более нежного и более розового…
И вот, ледовые виды снова в тренде, обновлённые яркие и… такие недоступные. «Диванного» спорта у телевизора уже недостаточно, новому поколению хочется быть в процессе. И сразу масса барьеров.
Экипировка, услуги тренера, а главное – специфические спортивные площадки. Ведь для того, чтобы добиваться ощутимых результатов дворовых «коробочек» недостаточно.
Проблему на сегодня в регионах и конкретно у нас – во владимирской области, решают программы развития спорта, одна из которых – строительство ледовых дворцов в районных центрах.
Ледовый дворец в Коврове строили через преодоление. Это и непростой поиск источников финансирования, и слом стереотипов провинциального сознания, мол, зачем нам это всё, ведь мы же не Москва.
Но дворец есть. И за три неполных года жители города успели открыть для себя такие возможности, что без преувеличения можно сказать: мир спорта для ковровчан уже не будет прежним.
Одно за другим стартуют престижные соревнования, в городе стали регулярными визиты спортивных «звёзд», которые прежде «светили» только с телеэкранов. Одним из таких событий стал турнир «На призы Ирины Слуцкой».
Трёхдневный праздник спорта прошёл в Коврове с 12 по 14 мая. С результатами турнира GK читателей уже познакомил.
На льду мы встретили знакомых. Участница «МИНИ-МИСС-2017» Милана Захарова успешна не только на фотосессиях, но и на спортивных соревнованиях.
Официальное название — II Ежегодные классификационные открытые детско-юношеские соревнования по фигурному катанию. В соревнованиях приняло участие 264 спортсмена из 38 городов РФ. Но для жителей города, конечно же, главным стало два момента.
Первый – на лёд вышли юные ковровчане. Вышли и показали невиданный прежде уровень.
На турнире мы пообщались с двумя нашими маленькими фигуристками. Соня Макарова занимается всего несколько месяцев, но ей уже удалось войти в тройку лучших в своей категории. Но если откровенно, не меньшую радость, чем медали (их организаторы сделали в форме миниатюрных фигурных коньков) всем юным спортсменам доставили сладкие подарки – мороженое и пряники.
И второй момент – название турнира полностью оправдывает суть. Легендарная Ирина, двухкратная олимпийская чемпионка и семикратная (!) чемпионка Европы была в Ледовом. Совсем не звёздная, а простая и доступная. Улыбчивая, доброжелательная. В какой-то момент она смешалась с толпой родителей, молодых мам с тревогой и радостью всматривавшихся в строй юных фигуристов – детей.
На самом деле, всё так и было. Ирина Эдуардовна приехала в Ковров не только как «звезда», как основатель школы фигуристов и автор спортивного проекта «На призы Ирины Слуцкой», но и как мама шестилетней Варвары, которая наравне с другими участниками турнира демонстрировала арбитрам свои достижения на льду.
Наша беседа шла параллельно тренировке Варвары. Девочка разминалась в фойе «Ледового дворца», а Ирина, посматривая на движения дочери, отвечала на вопросы.
— У вас тут такой уютный спорткомплекс… Вы даже не представляете, какой он замечательный. А я-то знаю, о чём говорю – за время карьеры в спорте столько различных площадок было… Просто замечательно, что здесь построили именно такой дворец спорта. Ведь я здесь уже бывала, прошлой осенью, на форуме «Россия – спортивная держвава». Отличное событие, не думайте, что оно было значительным только для жителей вашей области. В спортивном сообществе теперь о Коврове говорят, как об одном из заметных центров развития ФиС. Думаю, тут немалую роль ваш губернатор сыграла – очень энергичная женщина. Она ведь на коньках сама стоит, я видела!..
В этот момент Варя, ловко кружившая по каменному полу, неожиданно подвернула ногу и упала. Девочка схватилась за коленку, от боли и обиды из глаз брызнули слёзы. Мама спокойно встала, нагнулась, помогла ребёнку подняться и тихо шепнула: «Ну, что ты, малыш. Ведь мы же спортсмены!». И девочка, отерев слёзы кулачком, тут же улыбнулась и продолжила тренировку.
— Спорт – это терпение и преодоление. Надо уметь улыбаться и не чувствовать боль. Иначе, какой смысл?.. – словно извиняясь, сказала Ирина, и мы продолжили разговор.
GK: Ваша региональная школа фигурного катания начала работать на базе Ивановской области. Почему Вы решили перемесстить турнир к нам? Теперь это будут Владимир и Ковров?
— Задача в другом. Действительно, стартовой площадкой стало Иваново, и этот регион останется базовым. Но в этом году решено сделать выездной турнир. Не хочется привязываться к какому-то одному городу, поэтому будем путешествовать по России. У меня в планах несколько десятков городов, — поясняет двукратный призёр Олимпийских игр.
GK: Выездной характер – это попытка найти в глубинке спортивные таланты?
— Не хотелось бы линейных вопросов. Если Вы хотите знать, ищу ли я в регионах и здесь, в Коврове, восходящие «звёздочки», то ответ – нет. И не потому, что не верю в отсутствие потенциала, а скорее – наоборот, потому что не сомневаюсь в наличие перспективных юных спортсменов. Но я не «продаю надежду». Сделать кому-то предложение поехать, скажем, в Москву и начать тренировки – это же не ради красного словца. Это сербёзнейшее решение, на которое замкнута вся семья маленького фигуриста. Ну, хорошо, я кому-то говорю: вам надо работать на результат. И что? Маме и папе менять работу и жильё? Переезжать? В таких авантюрах я не участвую. Мой турнир и без вот этого «алло, мы ищем таланты» даёт детям достаточно. У нас же квалификационный турнир. Ребята не просто катаются, а на разряды сдают. И, кстати говоря, именно здесь, в Коврове эта практика – официальное присвоение разрядов – проходит впервые. В прошлом году, в Иваново, у нас был, по сути, спортивный фестиваль, праздник спорта в чистом виде. А теперь всё по-настоящему. И мне очень хочется, чтобы этот вектор сохранялся.
GK: Но ведь квалификационные соревнования проводятся и в рамках множества других турниров. Чем отличается Ваш проект?
— Без ложной скромности – мной. Не поймите превратно, дело тут не в «звёздной болезни». Просто даю отчёт в своём уровне популярности, который можно и нужно трансформировать. Кто-то «монетизирует» свои достижения в политику, кто-то – в светские тусовки. А мне ближе детский спорт. Для девчонок и мальчишек, ровесников моей Вари, которые сегодня вышли на лёд, сам факт моего личного присутствия – это стимул. Когда-то, в моём детстве, я сама это прошла. Когда ты на стадии принятия решения, чем займёшься и на какой результат нацелишься, крайне важны конкретные люди, который встретишь на жизненном пути. Это и наставники, с которыми ребёнок будет в тесном контакте, и такие как я. Короткая встреча, короткий разговор, рукопожатие – вроде бы, сиюминутные мелочи. Но это может кому-то определить судьбу…
GK: Ваша популярность обусловлена не только спортивными победами, но и работой на телевидении…
— Всё верно. И профессию телеведущей на сегодня считаю для себя основной, главной. Она очень непростая и отдачи требует не меньше, чем спорт. Горжусь опытом проведения прямых эфиров. Вообще, считаю, что для тележурналиста это как проверка на профпригодность. Если ты «удержал» прямой эфир, значит, ты сможешь практически всё. Сколько сил и энергии это забирает!.. Но одновременно и даёт. Невероятный драйв, нечто такое, чем заболеваешь, не можешь обходиться без всех этих страстей… И потом, я понимаю, что моё присутствие в телевизионном пространстве обеспечивает определённый уровень общественного интереса к таким проектам как вот этот – по развитию десткого спорта…
GK: В чём Вы видите перспективу турнира «На призы Ирины Слуцкой»?
— В горящих глазах детей. В атмосфере. Когда всё это начиналось, честно говоря, не ожидала, что реализация – такие соревнования как в Коврове, станут такими настоящими и живыми. Отличие от обычных, стандартных спортивных турниров в том, что здесь дети не только катаются, но и… тусят. Мы тут три дня, и я вижу, что многие дети и родители уже после выступления не уходят, остаются на трибунах, гуляют здесь, возле спорткомплекса. Всё это вместе даёт такую эксклюзивную атмосферу, что у меня просто слов не хватает, чтобы передать всё, что чувствую сейчас. Может быть, это прозвучит банально, но скажу от души: иду на лёд как на праздник!..
Фотограф Александр Соколов
Спонсоры турнира: мороженое от компании «Baskin Robbins!» (представительство во Владимире) и пряники от «РусСлад». Надо отметить также, что спортивное мероприятие прошло при поддержке «Maggi» (компания «Нестле»).
И вот, ледовые виды снова в тренде, обновлённые яркие и… такие недоступные. «Диванного» спорта у телевизора уже недостаточно, новому поколению хочется быть в процессе. И сразу масса барьеров.
Экипировка, услуги тренера, а главное – специфические спортивные площадки. Ведь для того, чтобы добиваться ощутимых результатов дворовых «коробочек» недостаточно.
Проблему на сегодня в регионах и конкретно у нас – во владимирской области, решают программы развития спорта, одна из которых – строительство ледовых дворцов в районных центрах.
Ледовый дворец в Коврове строили через преодоление. Это и непростой поиск источников финансирования, и слом стереотипов провинциального сознания, мол, зачем нам это всё, ведь мы же не Москва.
Но дворец есть. И за три неполных года жители города успели открыть для себя такие возможности, что без преувеличения можно сказать: мир спорта для ковровчан уже не будет прежним.
Одно за другим стартуют престижные соревнования, в городе стали регулярными визиты спортивных «звёзд», которые прежде «светили» только с телеэкранов. Одним из таких событий стал турнир «На призы Ирины Слуцкой».
Трёхдневный праздник спорта прошёл в Коврове с 12 по 14 мая. С результатами турнира GK читателей уже познакомил.
На льду мы встретили знакомых. Участница «МИНИ-МИСС-2017» Милана Захарова успешна не только на фотосессиях, но и на спортивных соревнованиях.
Официальное название — II Ежегодные классификационные открытые детско-юношеские соревнования по фигурному катанию. В соревнованиях приняло участие 264 спортсмена из 38 городов РФ. Но для жителей города, конечно же, главным стало два момента.
Первый – на лёд вышли юные ковровчане. Вышли и показали невиданный прежде уровень.
На турнире мы пообщались с двумя нашими маленькими фигуристками. Соня Макарова занимается всего несколько месяцев, но ей уже удалось войти в тройку лучших в своей категории. Но если откровенно, не меньшую радость, чем медали (их организаторы сделали в форме миниатюрных фигурных коньков) всем юным спортсменам доставили сладкие подарки – мороженое и пряники.
И второй момент – название турнира полностью оправдывает суть. Легендарная Ирина, двухкратная олимпийская чемпионка и семикратная (!) чемпионка Европы была в Ледовом. Совсем не звёздная, а простая и доступная. Улыбчивая, доброжелательная. В какой-то момент она смешалась с толпой родителей, молодых мам с тревогой и радостью всматривавшихся в строй юных фигуристов – детей.
На самом деле, всё так и было. Ирина Эдуардовна приехала в Ковров не только как «звезда», как основатель школы фигуристов и автор спортивного проекта «На призы Ирины Слуцкой», но и как мама шестилетней Варвары, которая наравне с другими участниками турнира демонстрировала арбитрам свои достижения на льду.
Наша беседа шла параллельно тренировке Варвары. Девочка разминалась в фойе «Ледового дворца», а Ирина, посматривая на движения дочери, отвечала на вопросы.
— У вас тут такой уютный спорткомплекс… Вы даже не представляете, какой он замечательный. А я-то знаю, о чём говорю – за время карьеры в спорте столько различных площадок было… Просто замечательно, что здесь построили именно такой дворец спорта. Ведь я здесь уже бывала, прошлой осенью, на форуме «Россия – спортивная держвава». Отличное событие, не думайте, что оно было значительным только для жителей вашей области. В спортивном сообществе теперь о Коврове говорят, как об одном из заметных центров развития ФиС. Думаю, тут немалую роль ваш губернатор сыграла – очень энергичная женщина. Она ведь на коньках сама стоит, я видела!..
В этот момент Варя, ловко кружившая по каменному полу, неожиданно подвернула ногу и упала. Девочка схватилась за коленку, от боли и обиды из глаз брызнули слёзы. Мама спокойно встала, нагнулась, помогла ребёнку подняться и тихо шепнула: «Ну, что ты, малыш. Ведь мы же спортсмены!». И девочка, отерев слёзы кулачком, тут же улыбнулась и продолжила тренировку.
— Спорт – это терпение и преодоление. Надо уметь улыбаться и не чувствовать боль. Иначе, какой смысл?.. – словно извиняясь, сказала Ирина, и мы продолжили разговор.
GK: Ваша региональная школа фигурного катания начала работать на базе Ивановской области. Почему Вы решили перемесстить турнир к нам? Теперь это будут Владимир и Ковров?
— Задача в другом. Действительно, стартовой площадкой стало Иваново, и этот регион останется базовым. Но в этом году решено сделать выездной турнир. Не хочется привязываться к какому-то одному городу, поэтому будем путешествовать по России. У меня в планах несколько десятков городов, — поясняет двукратный призёр Олимпийских игр.
GK: Выездной характер – это попытка найти в глубинке спортивные таланты?
— Не хотелось бы линейных вопросов. Если Вы хотите знать, ищу ли я в регионах и здесь, в Коврове, восходящие «звёздочки», то ответ – нет. И не потому, что не верю в отсутствие потенциала, а скорее – наоборот, потому что не сомневаюсь в наличие перспективных юных спортсменов. Но я не «продаю надежду». Сделать кому-то предложение поехать, скажем, в Москву и начать тренировки – это же не ради красного словца. Это сербёзнейшее решение, на которое замкнута вся семья маленького фигуриста. Ну, хорошо, я кому-то говорю: вам надо работать на результат. И что? Маме и папе менять работу и жильё? Переезжать? В таких авантюрах я не участвую. Мой турнир и без вот этого «алло, мы ищем таланты» даёт детям достаточно. У нас же квалификационный турнир. Ребята не просто катаются, а на разряды сдают. И, кстати говоря, именно здесь, в Коврове эта практика – официальное присвоение разрядов – проходит впервые. В прошлом году, в Иваново, у нас был, по сути, спортивный фестиваль, праздник спорта в чистом виде. А теперь всё по-настоящему. И мне очень хочется, чтобы этот вектор сохранялся.
GK: Но ведь квалификационные соревнования проводятся и в рамках множества других турниров. Чем отличается Ваш проект?
— Без ложной скромности – мной. Не поймите превратно, дело тут не в «звёздной болезни». Просто даю отчёт в своём уровне популярности, который можно и нужно трансформировать. Кто-то «монетизирует» свои достижения в политику, кто-то – в светские тусовки. А мне ближе детский спорт. Для девчонок и мальчишек, ровесников моей Вари, которые сегодня вышли на лёд, сам факт моего личного присутствия – это стимул. Когда-то, в моём детстве, я сама это прошла. Когда ты на стадии принятия решения, чем займёшься и на какой результат нацелишься, крайне важны конкретные люди, который встретишь на жизненном пути. Это и наставники, с которыми ребёнок будет в тесном контакте, и такие как я. Короткая встреча, короткий разговор, рукопожатие – вроде бы, сиюминутные мелочи. Но это может кому-то определить судьбу…
GK: Ваша популярность обусловлена не только спортивными победами, но и работой на телевидении…
— Всё верно. И профессию телеведущей на сегодня считаю для себя основной, главной. Она очень непростая и отдачи требует не меньше, чем спорт. Горжусь опытом проведения прямых эфиров. Вообще, считаю, что для тележурналиста это как проверка на профпригодность. Если ты «удержал» прямой эфир, значит, ты сможешь практически всё. Сколько сил и энергии это забирает!.. Но одновременно и даёт. Невероятный драйв, нечто такое, чем заболеваешь, не можешь обходиться без всех этих страстей… И потом, я понимаю, что моё присутствие в телевизионном пространстве обеспечивает определённый уровень общественного интереса к таким проектам как вот этот – по развитию десткого спорта…
GK: В чём Вы видите перспективу турнира «На призы Ирины Слуцкой»?
— В горящих глазах детей. В атмосфере. Когда всё это начиналось, честно говоря, не ожидала, что реализация – такие соревнования как в Коврове, станут такими настоящими и живыми. Отличие от обычных, стандартных спортивных турниров в том, что здесь дети не только катаются, но и… тусят. Мы тут три дня, и я вижу, что многие дети и родители уже после выступления не уходят, остаются на трибунах, гуляют здесь, возле спорткомплекса. Всё это вместе даёт такую эксклюзивную атмосферу, что у меня просто слов не хватает, чтобы передать всё, что чувствую сейчас. Может быть, это прозвучит банально, но скажу от души: иду на лёд как на праздник!..
Фотограф Александр Соколов
Спонсоры турнира: мороженое от компании «Baskin Robbins!» (представительство во Владимире) и пряники от «РусСлад». Надо отметить также, что спортивное мероприятие прошло при поддержке «Maggi» (компания «Нестле»).
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