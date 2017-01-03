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Орден в канун Нового года. Такой же, как у будущего госсекретаря США!?
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В последние дни 2016 года отличная новость пришла в наш город аж из самого Кремля. Президент Путин подписал указ о награждении государственными наградами граждан РФ. И среди награждённых работники ОАО «ЗиД».
Фото Николая Бобкова
Почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено Осипу Гавриловичу Бушуеву, слесарю механосборочных работ производства №1 и Евгению Ивановичу Евдокимову, слесарю-ремонтнику производства №81.
А открывает наградной список президентского указа Константин Николаевич Стёпин, шлифовщик производства №9 ОАО «ЗиД».
За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу он награждён орденом Дружбы. Орден Дружбы – государственная награда, учреждённая в РФ в 1994 году.
Награда присуждается не только россиянам, но и гражданам других государств. Одна из наиболее громких историй последнего времени связана с тем, что кавалером ордена Дружбы в 2012 году стал американец Рекс Тиллерсон, глава компании ExxonMobil. Именно Тиллерсона в начале декабря прошлого года избранный президент Дональд Трамп обозначил как кандидата на пост государственного секретаря США!
Фото сайта ru.delfi.lt
Впрочем, пусть они там в америках сами выбирают, как жить, а мы в канун Нового года встретились с нашим орденоносцем, Константином Николаевичем Стёпиным, чтобы поздравить его со столь высокой наградой и, конечно же, с наступающими праздниками.
— Вся моя трудовая жизнь связана с заводом имени Дегтярёва. И тут я мало, чем отличаюсь от многих ветеранов предприятия. На завод пришёл в 1972 году, ещё перед армией, подростком был. После службы в армии на завод вернулся и работаю там больше 50 лет. У меня двое детей и двое внуков. Дети свои трудовые биографии также связали с оборонными заводами Коврова, — рассказал нам Константин Николаевич.
Орден Дружбы – это его первая государственная награда, но за период жизни не раз отмечали за добросовестный труд. Константину Николаевичу в 1992 году было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
— Эта награда мне ещё от президента Ельцина. А орден Дружбы – от нынешнего президента Путина…
Есть у Константина Николаевича ещё одна награда, которой он очень гордится. Это памятный знак за многолетнюю общественную работу по взаимодействию с ГИБДД.
На вопрос, что, по его мнению, является главным в работе оборонщика, Константин Николаевич ответил коротко:
— Дисциплина, ответственность и терпение.
Фотограф Александр Илларионов
Фото Николая Бобкова
Почётное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено Осипу Гавриловичу Бушуеву, слесарю механосборочных работ производства №1 и Евгению Ивановичу Евдокимову, слесарю-ремонтнику производства №81.
А открывает наградной список президентского указа Константин Николаевич Стёпин, шлифовщик производства №9 ОАО «ЗиД».
За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу он награждён орденом Дружбы. Орден Дружбы – государственная награда, учреждённая в РФ в 1994 году.
Награда присуждается не только россиянам, но и гражданам других государств. Одна из наиболее громких историй последнего времени связана с тем, что кавалером ордена Дружбы в 2012 году стал американец Рекс Тиллерсон, глава компании ExxonMobil. Именно Тиллерсона в начале декабря прошлого года избранный президент Дональд Трамп обозначил как кандидата на пост государственного секретаря США!
Фото сайта ru.delfi.lt
Впрочем, пусть они там в америках сами выбирают, как жить, а мы в канун Нового года встретились с нашим орденоносцем, Константином Николаевичем Стёпиным, чтобы поздравить его со столь высокой наградой и, конечно же, с наступающими праздниками.
— Вся моя трудовая жизнь связана с заводом имени Дегтярёва. И тут я мало, чем отличаюсь от многих ветеранов предприятия. На завод пришёл в 1972 году, ещё перед армией, подростком был. После службы в армии на завод вернулся и работаю там больше 50 лет. У меня двое детей и двое внуков. Дети свои трудовые биографии также связали с оборонными заводами Коврова, — рассказал нам Константин Николаевич.
Орден Дружбы – это его первая государственная награда, но за период жизни не раз отмечали за добросовестный труд. Константину Николаевичу в 1992 году было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
— Эта награда мне ещё от президента Ельцина. А орден Дружбы – от нынешнего президента Путина…
Есть у Константина Николаевича ещё одна награда, которой он очень гордится. Это памятный знак за многолетнюю общественную работу по взаимодействию с ГИБДД.
На вопрос, что, по его мнению, является главным в работе оборонщика, Константин Николаевич ответил коротко:
— Дисциплина, ответственность и терпение.
Поздравляем всех награждённых в канун Нового года ковровчан, от всей души желаем крепкого здоровья, отличного настроения, личного счастья и, конечно же, новых трудовых успехов!
Фотограф Александр Илларионов
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