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Плавание Насти Авдеевой. Между Мёртвым морем и Атлантикой
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Наш самый юный и самый знаменитый пловец Анастасия Авдеева вернулась из израильской Нетаньи с серебряными медалями. Небольшая передышка дома, дальше — подготовка к американскому заплыву. Индианаполис ждёт. Уже в августе. В не по-детски плотном графике Насти нашёлся час поговорить с GK о сделанном и планах.
Европейское первенство завершилось в прошлые выходные. Домой, в Ковров, Настя приехала всего на пару дней, после чего отправится на подмосковную тренировочную базу. Уже не раз отмечалось, что наши бассейны из-за длины дорожек не подходят для серьёзных тренировок. Да и тренер у Насти сейчас не Сергей Фёдоров, который начал её готовить с раннего детства, а коучер сборной РФ. С этим был связан первый вопрос.
GK: Скучаешь по тренеру?
— Конечно. Но если буду выступать хорошо и войду в топ-10, у меня появится возможность самостоятельного выбора тренера. Сейчас стараюсь и стремлюсь к этому.
GK: С какими установками едешь в Индианаполис? Какая программа минимум?
— Вообще-то, я привыкла нацеливаться на программу максимум. Первая тройка. Но если говорить о непреложных вещах, это звание мастера спорта международного класса. У меня ещё год для выступления в юниорской категории, нужно использовать это время на полную мощность.
GK: При такой нагрузке есть ли время на школьную программу?
— Учёба — это приоритет наравне со спортом. К сожалению ОГЭ из-за европейского первенства придётся сдавать по отдельному графику, осенью. Но я к экзаменам готовлюсь и готова. Тройки не нужны!
GK: Ты ведь гимназистка...
— Да, моя родная школа — гимназия №1. И мои одноклассники и учителя меня очень поддерживают. Первые лайки в ВК на пост о выступлении в Нетании были именно от них. А ещё на сайте гимназии информацию разместили, и мне это было очень приятно.
GK: Когда мы встречались в прошлом году, ты говорила, что в связи со спортивной карьерой, круг твоих друзей изменился...
— Это действительно так. Остались самые близкие и настоящие. Появились новые друзья, с которыми познакомилась на соревнованиях. Среди них Полина Егорова, с которой вместе в Израиле выступали. Полина из Башкирии. Ещё одна подруга, Таня, живёт в Молдове. Мы с ней, надеюсь, встретимся в Индианаполисе. Постоянно на связи. Очень хочу съездить к Тане в гости.
GK: Как впечатления от Израиля?
— Отличные! Солнечная страна, солнечные люди. В последний день на море выбрались. Я очень люблю плавать, не только на соревнованиях…
GK: Что представляет собой наша сборная на ЧМ в США?
— 18 человек, от Владимирской области только я. Состав меньше, чем был на европейском первенстве, в Израиль ездили в составе 28 человек.
GK: По кому будешь больше всего скучать? Родители и тренер — само собой, а ещё?
— По собаке любимой, это такса-полукровка, Боней зовут… Ну, по своему парню…
Настиного приятеля зовут Валера, и он появился в парке, где мы беседовали, практически в самом начале интервью. Дорожит каждой минутой в обществе любимой девушки.
Валера старше Насти, он уже сдал ЕГЭ, готовится к поступлению в вуз. А ещё занимается плаванием, так же, как и Настя. В день нашей встречи, воспоминания Валеры были связаны с недавно прошедшим выпускным вечером. И самым сложным испытанием, как он поделился, была репетиция школьного танца:
Меж тем, мы говорили о других поклонниках Насти — её фолловерах и подписчиках. И вообще, о социальных сетях. Оказалось, что Настя на лайках особенно не заморачивается.
На вопрос, сколько у неё подписчиков в Instagram, ответить смогла только после того, как заглянула в смартфон.
— Чуть больше 500 подписчиков… Я Instagram недавно завела, фото, в основном размещаю с соревнований. Ну, а селфи… Да, бывает, раз в неделю делаю.
Пожелаем Насте удачи в американском Индианаполисе!
Ставьте лайки и репосты!
Подписывайтесь её на ВК!
Фотограф Дмитрий Кулешов
Европейское первенство завершилось в прошлые выходные. Домой, в Ковров, Настя приехала всего на пару дней, после чего отправится на подмосковную тренировочную базу. Уже не раз отмечалось, что наши бассейны из-за длины дорожек не подходят для серьёзных тренировок. Да и тренер у Насти сейчас не Сергей Фёдоров, который начал её готовить с раннего детства, а коучер сборной РФ. С этим был связан первый вопрос.
GK: Скучаешь по тренеру?
— Конечно. Но если буду выступать хорошо и войду в топ-10, у меня появится возможность самостоятельного выбора тренера. Сейчас стараюсь и стремлюсь к этому.
GK: С какими установками едешь в Индианаполис? Какая программа минимум?
— Вообще-то, я привыкла нацеливаться на программу максимум. Первая тройка. Но если говорить о непреложных вещах, это звание мастера спорта международного класса. У меня ещё год для выступления в юниорской категории, нужно использовать это время на полную мощность.
GK: При такой нагрузке есть ли время на школьную программу?
— Учёба — это приоритет наравне со спортом. К сожалению ОГЭ из-за европейского первенства придётся сдавать по отдельному графику, осенью. Но я к экзаменам готовлюсь и готова. Тройки не нужны!
GK: Ты ведь гимназистка...
— Да, моя родная школа — гимназия №1. И мои одноклассники и учителя меня очень поддерживают. Первые лайки в ВК на пост о выступлении в Нетании были именно от них. А ещё на сайте гимназии информацию разместили, и мне это было очень приятно.
GK: Когда мы встречались в прошлом году, ты говорила, что в связи со спортивной карьерой, круг твоих друзей изменился...
— Это действительно так. Остались самые близкие и настоящие. Появились новые друзья, с которыми познакомилась на соревнованиях. Среди них Полина Егорова, с которой вместе в Израиле выступали. Полина из Башкирии. Ещё одна подруга, Таня, живёт в Молдове. Мы с ней, надеюсь, встретимся в Индианаполисе. Постоянно на связи. Очень хочу съездить к Тане в гости.
GK: Как впечатления от Израиля?
— Отличные! Солнечная страна, солнечные люди. В последний день на море выбрались. Я очень люблю плавать, не только на соревнованиях…
GK: Что представляет собой наша сборная на ЧМ в США?
— 18 человек, от Владимирской области только я. Состав меньше, чем был на европейском первенстве, в Израиль ездили в составе 28 человек.
GK: По кому будешь больше всего скучать? Родители и тренер — само собой, а ещё?
— По собаке любимой, это такса-полукровка, Боней зовут… Ну, по своему парню…
Настиного приятеля зовут Валера, и он появился в парке, где мы беседовали, практически в самом начале интервью. Дорожит каждой минутой в обществе любимой девушки.
Валера старше Насти, он уже сдал ЕГЭ, готовится к поступлению в вуз. А ещё занимается плаванием, так же, как и Настя. В день нашей встречи, воспоминания Валеры были связаны с недавно прошедшим выпускным вечером. И самым сложным испытанием, как он поделился, была репетиция школьного танца:
Учился долго, но теперь точно могу пригласить Настю на тур вальса!
Меж тем, мы говорили о других поклонниках Насти — её фолловерах и подписчиках. И вообще, о социальных сетях. Оказалось, что Настя на лайках особенно не заморачивается.
На вопрос, сколько у неё подписчиков в Instagram, ответить смогла только после того, как заглянула в смартфон.
— Чуть больше 500 подписчиков… Я Instagram недавно завела, фото, в основном размещаю с соревнований. Ну, а селфи… Да, бывает, раз в неделю делаю.
Пожелаем Насте удачи в американском Индианаполисе!
Ставьте лайки и репосты!
Подписывайтесь её на ВК!
Наша поддержка очень важна, особенно, когда кто-то вдали от родины!
Фотограф Дмитрий Кулешов
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