«Россия – Америка» и обратно. Интервью с Максимом Здорововым

Тренируйся. Стремись. Бейся. Побеждай.

Наш разговор состоялся в уютной кофейне «Кофе Брейк».— В таких местах, бываю крайне редко, — говорит Максим. В основном, в кафе ходим с семьей, когда выдаются свободные выходные.— Я пришёл в спортивную школу города Тольятти достаточно поздно для хоккеиста, в 11 лет. Но тогда твердо решил стать настоящим хоккеистом. Трудолюбие и упорство помогли достичь достойного уровня игры для своего возраста. Меня пригласили играть в хоккейную команду «Локомотив». Получается, что уже в 13 лет, я уехал в Ярославль.— С этой командой я выступал в Первой Лиге Чемпионата России среди юношей. Следующей командой для меня стала команда «Сибирь» города Новосибирск. Потом я вернулся в родной город – Тольятти и меня пригласили играть в США. Играл в юниорских лигах, принимал участие в играх команды «Пи́ттсбург Пи́нгвинз». Всего провел в Штатах около трех лет, пока не был травмирован.— К переездам я уже достаточно привык. В Ковров поехал за женой, здесь живет её отец. Так тут и остались жить. К тому же, как раз, здесь велось строительство Ледового Дворца в поселке Мелехово, куда я устроился тренером. Набрал группу детей, начал ставить их на коньки.Уже через несколько лет юные хоккеисты под руководство Максима Здоровова стали призерами первенства Владимирской области, начали играть в более серьезном первенстве Нижегородской области. Так, на данный момент, «Атлант» — одна из самых сильных команд 33 региона.— В Америке сильное развита маркетинговая составляющая спорта. Вкладывать в спорт престижно и выгодно. Поэтому спорт развит в школах, в колледжах и во всех Штатах. Спортсмены выступают под марками разных брендов, кроме того к спорту огромный интерес имеют средства массовой информации. Матчи всегда освещаются и транслируются на множестве спортивных каналов. В свою очередь, родители много должны вложить средств в своего ребенка перед тем, как он бы смог зарабатывать сам. Конечно, российская система отношения к спорту мне ближе. Думаю, в конечном итоге мы придем к чему-то похожему.— Определенная доля вложений существует, но пока вы не прочувствуете в каких масштабах это происходит в других странах, вы не поймете, что покупка формы, которая бывает разная, не обязательно покупать дорогую и брендовую, и несколько тысяч рублей за дорогу и питание на соревнованиях – это минимальные расходы, которые может нести начинающий хоккеист. В моей команде никогда не возникало конфликтов финансового плана, не каждый родитель готов выкладывать астрономические суммы для того, чтобы его ребенок играл в хоккей, но все относятся с пониманием.— Думаю, система отбора игроков везде похожая. Никто не станет вдаваться в личные проблемы и переживания. Игрок или подходит, или нет, или выкладывается, или нет. В моей команде каждый знает, почему он находится на той или иной позиции. Я стараюсь все делать максимально объективно. Строить команду так, чтобы она выиграла. Важно, объяснить и детям, и родителям, что команда – это единый механизм. Механизм настроенный на победу и каждый в нем должен занимать свое место. Вопрос в том, что не каждый тренер способен донести до родителей то, что не каждый ребенок может хорошо играть, все зависит от личностных качеств. Также нужно понимать, что спорт – это тяжелый труд, тренер не будет каждому подтирать сопли.