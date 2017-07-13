Афиша
Благотворительность, концерт и пикник. Что интересного в Коврове?
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Самый масштабный фотосет в Коврове! Поддержи «Собаку-обнимаку»! «Гетто-пикник» в баре и киновыходные. Полный список мероприятий.
«Синема Парк» предлагает премьеры.
Блокбастеры «Планета обезьяна» и «Человек-паук» — это кино для всех, кто любит яркие приключения и фантастический мир.
Для детей по-прежнему в прокате анимационные картины «Гадкий Я» и «Тачки».
А для семейного просмотра отлично подойдёт российская анимация «Сказ о Петре и Февронии».
Расписание всех киносеансов на сайте «Синема Парк»
Настоящее имя этой певицы — Кристина Стихина. Она поёт в стиле «шансон». На своей официальной страничке она указывает следующие биографические данные:
Получается, что несмотря на «народный» репертуар, профессиональный уровень и подготовка у Кристины-Ляли довольно серьёзные.
Концерт состоится в 18.00 в ресторане «Европа». Вся информация — в афише.
Мероприятие под названием «Гетто-пикник». Что будет происходить?
И всё это в сопровождении сета от диджея.
Вход на мероприятие бесплатный, но сама дегустация пива и еды будет платной.
Гостю необходимо купить 5 жетонов за 300 рублей. Один жетон равен дегустационному стакану пива или порции еды. Если гостю не хватило этих жетонов, он покупает следующий уже за 100 рублей. Жетоны имеет смысл приобрести заранее.
16 июля в 13.00 на тренировочной площадке ковровского клуба собаководов у автодрома «Бик» состоится первая благотворительная акция «Собака-обнимака».
Гости акции за 100 рублей смогут сфотографироваться с тремя любыми собаками на выбор. За 500 рублей можно будет сделать фото со всеми собаками выставки. А их больше 40! Все собранные средства пойдут на лечение ребенка, больного онкологическим заболеванием.
Киноафиша
«Синема Парк» предлагает премьеры.
Блокбастеры «Планета обезьяна» и «Человек-паук» — это кино для всех, кто любит яркие приключения и фантастический мир.
Для детей по-прежнему в прокате анимационные картины «Гадкий Я» и «Тачки».
А для семейного просмотра отлично подойдёт российская анимация «Сказ о Петре и Февронии».
Расписание всех киносеансов на сайте «Синема Парк»
15 июля, суббота
Настоящее имя этой певицы — Кристина Стихина. Она поёт в стиле «шансон». На своей официальной страничке она указывает следующие биографические данные:
Родилась 15 мая 1978 года в Петропавловске-Камчатском. В 1994 году переехала в Москву и поступила в училище им. Гнесиных (педагог Андрианова Н.З.). В 1998 поступила в Академию им. Гнесиных на эстрадно-джазовый факультет, который окончила с отличием в 2002 году.
Получается, что несмотря на «народный» репертуар, профессиональный уровень и подготовка у Кристины-Ляли довольно серьёзные.
Концерт состоится в 18.00 в ресторане «Европа». Вся информация — в афише.
16 июля, воскресенье
Мероприятие под названием «Гетто-пикник». Что будет происходить?
- Мастер класс по приготовлению бургеров от наших поваров.
- Дегустация импортного пива.
- Илья «Сугроб» и Гоша Ясафов будут бомбить граффити на стене нашего бара.
И всё это в сопровождении сета от диджея.
Вход на мероприятие бесплатный, но сама дегустация пива и еды будет платной.
Гостю необходимо купить 5 жетонов за 300 рублей. Один жетон равен дегустационному стакану пива или порции еды. Если гостю не хватило этих жетонов, он покупает следующий уже за 100 рублей. Жетоны имеет смысл приобрести заранее.
Воскресная собака!
16 июля в 13.00 на тренировочной площадке ковровского клуба собаководов у автодрома «Бик» состоится первая благотворительная акция «Собака-обнимака».
Гости акции за 100 рублей смогут сфотографироваться с тремя любыми собаками на выбор. За 500 рублей можно будет сделать фото со всеми собаками выставки. А их больше 40! Все собранные средства пойдут на лечение ребенка, больного онкологическим заболеванием.
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