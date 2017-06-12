Афиша
День России. Фейерверка не будет, но кино покажут!
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Праздник пришёл к нам вместе с летом. Уже теплее, приятно выйти на улицу. Тем более, поводов предостаточно.
О том, как Ковров отметил День России, на GK в ближайшее время. Обо всех мероприятиях, запланированных на сегодня в городе, смотрите в нашей афише.
Напоминаем, что сегодня вечером для всех желающих в микрорайоне «Текстильщик» пройдёт кинопоказ под открытым небом!
Начало в 20 часов по адресу ул. Белинского, 18.
О том, как Ковров отметил День России, на GK в ближайшее время. Обо всех мероприятиях, запланированных на сегодня в городе, смотрите в нашей афише.
Напоминаем, что сегодня вечером для всех желающих в микрорайоне «Текстильщик» пройдёт кинопоказ под открытым небом!
Начало в 20 часов по адресу ул. Белинского, 18.
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