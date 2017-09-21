Афиша

День туризма в Доброграде

Anna_Kalinina
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24 сентября в 11:00 приглашаем всех любителей активного отдыха на празднование Дня туризма в Доброграде.



В воскресенье мы проверим ваши навыки в прохождении туристической тропы, оказании первой медицинской помощи и в сборке туристического рюкзака.

Преодолейте полосу препятствий, выполните все задания и получите звание «Лучший турист Доброграда».

Попробуйте пройти такие препятствия туристической тропы как «Паутина», «Параллельные перила», «Качели», «Игольное ушко», «Мышеловка».



Преодоление этих испытаний позволит выявить уровень вашей координации, ловкости и умения сконцентрироваться.



Самые смелые смогут помериться силами в перетягивании каната, прокатиться на тарзанке и пройти детскую трассу веревочного парка «Белка-летяга» в полной туристической обвязке.

Все задания рассчитаны как на самых маленьких гостей «Доброграда», так и на их родителей. Проведите активные выходные всей семьей и проверьте свои туристические навыки. Может быть, это станет маленьким шагом к большому походу.



Стоимость участия – 350 рублей с человека.

Подробности по телефону: 8(800)200-80-50

Место старта туристического приключения – веревочный парк «Белка-летяга».


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