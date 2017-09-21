Афиша
День туризма в Доброграде
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В воскресенье мы проверим ваши навыки в прохождении туристической тропы, оказании первой медицинской помощи и в сборке туристического рюкзака.
Преодолейте полосу препятствий, выполните все задания и получите звание «Лучший турист Доброграда».
Попробуйте пройти такие препятствия туристической тропы как «Паутина», «Параллельные перила», «Качели», «Игольное ушко», «Мышеловка».
Преодоление этих испытаний позволит выявить уровень вашей координации, ловкости и умения сконцентрироваться.
Самые смелые смогут помериться силами в перетягивании каната, прокатиться на тарзанке и пройти детскую трассу веревочного парка «Белка-летяга» в полной туристической обвязке.
Все задания рассчитаны как на самых маленьких гостей «Доброграда», так и на их родителей. Проведите активные выходные всей семьей и проверьте свои туристические навыки. Может быть, это станет маленьким шагом к большому походу.
Стоимость участия – 350 рублей с человека.
Подробности по телефону: 8(800)200-80-50
Место старта туристического приключения – веревочный парк «Белка-летяга».
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