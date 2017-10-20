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Итальянские каникулы в Доброграде
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С 29 октября по 3 ноября у ваших детей будет уникальная возможность изучить особенности Италии, расширить кругозор, развить творческое мышление, найти новых друзей и даже изучить язык.
За шесть дней осенней площадки Доброграда ребята смогут мысленно очутиться в самых известных городах Италии. Маршрут построен таким образом, что за короткий срок дети попробуют все самое лучшее, что есть в этой стране.
В первый день перед путешественниками предстанет Рим — сокровищница искусства разных эпох, хранящая его в своих многочисленных музеях, галереях и выставочных залах, сердце творчества и знаменитой итальянской музыки. В Доброграде мы проведем большой музыкальный фестиваль и научимся танцевать национальный танец «тарантелла». У ребят будет возможность принять участие в реконструкции рыцарского турнира, хэллоуине и карнавале по-итальянски, а также расширить кругозор на интеллектуальных турнирах и логических квестах.
Вторая остановка путешествия — признанная мировая столица моды – Милан. Дефиле и фотосессии станут неотъемлемой частью итальянских каникул в Доброграде. Занятия с преподавателями модельной школы, уроки модельной походки, работа со стилистами, визажистами и профессиональными фотографами — настоящий итальянский шик.
Не можем мы обойти стороной и самый удивительный и романтичный город в мире – Венецию, главным символом которого являются гондолы и управляющие ими гондольеры. Профессия эта очень почетна и передается по наследству. К кандидатам предъявляются повышенные требования, главное из которых — физическая подготовка. Осенняя площадка подарит всем ее участникам возможность заниматься разнообразными видами спорта на профессиональных площадках: футбол, волейбол, баскетбол, теннис, мини-гольф, веревочный парк «Белка-Летяга».
Маленьким гурманам точно полюбится Неаполь. Считается, что именно этот город стал родиной многих сортов пицц. В осеннем путешествии ребята смогут приготовить традиционные итальянские блюда: паста, пицца и некоторые другие, и конечно же, никуда без дегустации кулинарных шедевров за просмотром известнейших итальянских фильмов для детей.
Знакомство с колыбелью эпохи Возрождения искусства и культуры Флоренцией подарит ребятам мастер класс по живописи и лепке в стиле барокко.
О безопасности и здоровье родителям волноваться не придется: профессиональное педагогическое сопровождение и трехразовое комплексное питание обеспечат комфортное пребывание путешественников на площадке.
Ежедневно на площадку ребят будет привозить комфортабельный автобус, имеющий лицензию на перевозку детей. Стоимость путевки — 9000 рублей.
Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или по телефону 8(800)200-80-50.
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