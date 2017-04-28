Афиша
«Выжить» в майские. Инструкция и афиша
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Майские праздники на втором месте в негласном народном ТОПе после новогодних. Что делать, если все зовут гости и отовсюду доносится запах шашлыков? В общем, мы постарались разработать схему отдыха, максимально безвредную для
здоровья фигуры.
Во-первых, предлагаем ознакомиться с патриотической программой, опубликованной на сайте нашей мэрии:
– 11.00 на площади 200-летия города Коврова – праздничное мероприятие «Фанфары весны». В его рамках состоится открытие городской «Доски почёта», на которой будут размещены фотографии людей, ставших лауреатами премии «Человек года-2016».
– 18.30 – концерт классической музыки в рамках фестиваля «Добротворский-2017» в ДК им. Ногина.
С 1 по 7 мая – молодежная патриотическая акция «Пирог Победы».
С 1 по 9 мая на улицах города пройдёт патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
– 13.00 – областной конкурс-выставка детского изобразительного искусства «Краски Победы» в детской художественной школе.
– 18.30 – концерт классической музыки в рамках фестиваля «Добротворский-2017» в ДК им. Ногина.
С 3 по 4 мая в 10.00 в городском плавательном бассейне пройдёт Открытое Первенство города Коврова по плаванию, памяти Героя Советского Союза А.В.Лопатина.
– 10.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Лепсе около бюста Г.С.Шпагину состоится мероприятие из цикла «Великие оружейники», посвященное 120-летию Георгия Семёновича Шпагина.
– 12.00 в ДК им. Ногина – встреча-воспоминание для ветеранов Великой Отечественной войны и солдатских вдов «Дорогами прожитых лет».
– 15.00 в круглом зале администрации города Коврова – в рамках празднования Дня Победы состоится торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим четырнадцатилетнего возраста.
– 16.00 в ДК «Современник» – городское торжественное мероприятие, праздничный концерт и тематическая выставка для ветеранов и тружеников тыла ко дню Победы.
– 18.30 в ДК им. Ногина – закрытие фестиваля классической музыки «Добротворский — 2017».
С 5 по 7 мая в детской спортивной школе по спортивной гимнастике состоятся традиционные соревнования среди городов Российской Федерации по спортивной гимнастике «Кувырок — 2016», посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
– 12.00 в парке Пушкина – вахта памяти на могиле В.А. Дегтярёва при совместном участии сотрудников историко-мемориального музея и учащихся школы №2.
– 12.00 в ДК им. Ногина – «Фронтовые истории Василия Тёркина» спектакль театра «Поиск» для ветеранов. Вход свободный.
– 13.00 в спортивном клубе «Вымпел» – открытый турнир по стритболу, посвященный Дню Победы.
– 15.00 в микрорайоне Заречная Слободка (на территории, прилегающей к зданию старой школы) – состоится праздничное мероприятие в рамках Дня Победы, подготовленное членами клуба «Исток» (ДЮЦ «Гелиос»).
6 – 7 мая в 12.00 на стадионе «Мотодром» – Чемпионат и Первенство центрального федерального округа по мотокроссу.
– 10.00 на площади воинской славы – флешмоб «Шары Победы».
– 11.00 на площади воинской славы – молодёжная акция «Поздравь любимы город». Любой желающий сможет записать видеообращение к жителям города и поздравить всех с праздником Победы. Лучшие обращения будут продемонстрированы 9 мая на площади 200-летия города Коврова перед показом художественного фильма.
Также в этот день на территории воинской части состоится открытие бюстов девушкам-снайперам.
– 9.00 около памятника дегтярёвцам погибшим, погибшим в годы Великой Отечественной войны – митинг.
– 9.00 у обелиска славы КЭЗ (бывшие проходные экскаваторного завода)– митинг «Мы помним…».
– 10.00 на пр. Ленина – торжественное прохождение войск Ковровского гарнизона.
– 10.20 на площади Победы – митинг в рамках Дня Победы.
– 11.00 пр. Ленина – прохождение Бессмертного полка.
Напомним, чтобы стать участником шествия «Бессмертного полка», необходимо 9 мая в 10.20 прийти на площадь воинской славы с фотографией участника Великой Отечественной войны. Волонтёры помогут сформировать колонну, которая пройдёт по проспекту Ленина от площади воинской славы до площади 200-летия города Коврова. В шествии могут принять участие все желающие.
В этой же колонне будет сформирован «Бессмертный батальон». В его состав войдут участники локальных конфликтов, их родственники или друзья, которые пройдут с портретами солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах.
– 11.40 на площади 200-летия города Коврова – концертная программа в рамках Дня Победы.
– 13.00 на площади Победы – традиционная городская легкоатлетическая эстафета по кольцу города, посвященная Дню Победы.
– 13.00 около «Родничка» – концертная программа «Весна Победы».
– 13.00 на площади Победы – патриотическая фольклорная акция.
– 14.00 в ДДК «Дегтярёвец» – концертная программа для жителей микрорайона, посвященная Дню Победы.
– 18.00 на площади Победы – «В шесть часов вечера после войны» – концерт ТСК «Земляки».
– 20.00 на площади 200-летия города Коврова – трансляция художественного кинофильма ко Дню Победы.
– 22.00 на площади 200-летия города Коврова – фейерверк.
Во-вторых, можно заглянуть в Доброград.
Уже завтра, 29 апреля здесь пройдёт велоквест. 30 апреля в курортном городке можно обучиться игре в городки, а 6 мая здесь устроят «День притиц». В программе — роспись кормушек и аквагрим для всей семьи. 9 мая в 15.00 — День Победы. Гостей города ждёт развлекательная программа: концерт Победы, письмо солдату, мастер-класс «Прифронтовой танец» и школа разведчика!
В-третьих, изучить нашу рубрику «Планы на неделю». Правда предупреждаем, они очень культурные
и там есть Стас Михайлов.
Звезда шансона — это всё-таки на любителя. Заглянем в клубы и не только.
Так, 1 мая кафе/бар «Уголь» приглашает детей на незабываемую Пионерскую вечеринку «Its МАЙ life».
В программе:
— мастер класс по изготовлению пельменей в стиле «УГОЛЬ».
— приготовление советского коктейля «ПИОНЕР».
— создание Пионерских пилоток своими руками.
— зажигательная детская дискотека и призы.
Дресс-код: белые блузки или рубашки. Начало: 12:00. Запись по тел. 8-910-776-87-82. 48-7-99.
6 мая в РК «Арсенал» — SAZH (С.А.Ж.). Самый эпатажный клубный проект страны 2009 — 2015 годов. Авторы скандального мега хита «Тёлки». Номинанты премии канала Music Box TV — «Открытие года 2007». На данный момент группа SAZH входит в TOP 100 лучших клубных проектов страны.
В кафе «Альмонд» запланированы целые «Майские каникулы».
А если вы всё-таки решите по-традиции отправиться на природу, то следите за своим рационам, не поддавайтесь всеобщей панике.
Во-первых, предлагаем ознакомиться с патриотической программой, опубликованной на сайте нашей мэрии:
1 мая
– 11.00 на площади 200-летия города Коврова – праздничное мероприятие «Фанфары весны». В его рамках состоится открытие городской «Доски почёта», на которой будут размещены фотографии людей, ставших лауреатами премии «Человек года-2016».
– 18.30 – концерт классической музыки в рамках фестиваля «Добротворский-2017» в ДК им. Ногина.
С 1 по 7 мая – молодежная патриотическая акция «Пирог Победы».
С 1 по 9 мая на улицах города пройдёт патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
3 мая
– 13.00 – областной конкурс-выставка детского изобразительного искусства «Краски Победы» в детской художественной школе.
– 18.30 – концерт классической музыки в рамках фестиваля «Добротворский-2017» в ДК им. Ногина.
С 3 по 4 мая в 10.00 в городском плавательном бассейне пройдёт Открытое Первенство города Коврова по плаванию, памяти Героя Советского Союза А.В.Лопатина.
4 мая
– 10.00 – на пересечении пр. Ленина и ул. Лепсе около бюста Г.С.Шпагину состоится мероприятие из цикла «Великие оружейники», посвященное 120-летию Георгия Семёновича Шпагина.
– 12.00 в ДК им. Ногина – встреча-воспоминание для ветеранов Великой Отечественной войны и солдатских вдов «Дорогами прожитых лет».
– 15.00 в круглом зале администрации города Коврова – в рамках празднования Дня Победы состоится торжественное вручение паспортов гражданам РФ, достигшим четырнадцатилетнего возраста.
5 мая
– 16.00 в ДК «Современник» – городское торжественное мероприятие, праздничный концерт и тематическая выставка для ветеранов и тружеников тыла ко дню Победы.
– 18.30 в ДК им. Ногина – закрытие фестиваля классической музыки «Добротворский — 2017».
С 5 по 7 мая в детской спортивной школе по спортивной гимнастике состоятся традиционные соревнования среди городов Российской Федерации по спортивной гимнастике «Кувырок — 2016», посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
6 мая
– 12.00 в парке Пушкина – вахта памяти на могиле В.А. Дегтярёва при совместном участии сотрудников историко-мемориального музея и учащихся школы №2.
– 12.00 в ДК им. Ногина – «Фронтовые истории Василия Тёркина» спектакль театра «Поиск» для ветеранов. Вход свободный.
– 13.00 в спортивном клубе «Вымпел» – открытый турнир по стритболу, посвященный Дню Победы.
– 15.00 в микрорайоне Заречная Слободка (на территории, прилегающей к зданию старой школы) – состоится праздничное мероприятие в рамках Дня Победы, подготовленное членами клуба «Исток» (ДЮЦ «Гелиос»).
6 – 7 мая в 12.00 на стадионе «Мотодром» – Чемпионат и Первенство центрального федерального округа по мотокроссу.
8 мая
– 10.00 на площади воинской славы – флешмоб «Шары Победы».
– 11.00 на площади воинской славы – молодёжная акция «Поздравь любимы город». Любой желающий сможет записать видеообращение к жителям города и поздравить всех с праздником Победы. Лучшие обращения будут продемонстрированы 9 мая на площади 200-летия города Коврова перед показом художественного фильма.
Также в этот день на территории воинской части состоится открытие бюстов девушкам-снайперам.
9 мая
– 9.00 около памятника дегтярёвцам погибшим, погибшим в годы Великой Отечественной войны – митинг.
– 9.00 у обелиска славы КЭЗ (бывшие проходные экскаваторного завода)– митинг «Мы помним…».
– 10.00 на пр. Ленина – торжественное прохождение войск Ковровского гарнизона.
– 10.20 на площади Победы – митинг в рамках Дня Победы.
– 11.00 пр. Ленина – прохождение Бессмертного полка.
Напомним, чтобы стать участником шествия «Бессмертного полка», необходимо 9 мая в 10.20 прийти на площадь воинской славы с фотографией участника Великой Отечественной войны. Волонтёры помогут сформировать колонну, которая пройдёт по проспекту Ленина от площади воинской славы до площади 200-летия города Коврова. В шествии могут принять участие все желающие.
В этой же колонне будет сформирован «Бессмертный батальон». В его состав войдут участники локальных конфликтов, их родственники или друзья, которые пройдут с портретами солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах.
– 11.40 на площади 200-летия города Коврова – концертная программа в рамках Дня Победы.
– 13.00 на площади Победы – традиционная городская легкоатлетическая эстафета по кольцу города, посвященная Дню Победы.
– 13.00 около «Родничка» – концертная программа «Весна Победы».
– 13.00 на площади Победы – патриотическая фольклорная акция.
– 14.00 в ДДК «Дегтярёвец» – концертная программа для жителей микрорайона, посвященная Дню Победы.
– 18.00 на площади Победы – «В шесть часов вечера после войны» – концерт ТСК «Земляки».
– 20.00 на площади 200-летия города Коврова – трансляция художественного кинофильма ко Дню Победы.
– 22.00 на площади 200-летия города Коврова – фейерверк.
Во-вторых, можно заглянуть в Доброград.
Уже завтра, 29 апреля здесь пройдёт велоквест. 30 апреля в курортном городке можно обучиться игре в городки, а 6 мая здесь устроят «День притиц». В программе — роспись кормушек и аквагрим для всей семьи. 9 мая в 15.00 — День Победы. Гостей города ждёт развлекательная программа: концерт Победы, письмо солдату, мастер-класс «Прифронтовой танец» и школа разведчика!
В-третьих, изучить нашу рубрику «Планы на неделю». Правда предупреждаем, они очень культурные
Звезда шансона — это всё-таки на любителя. Заглянем в клубы и не только.
Так, 1 мая кафе/бар «Уголь» приглашает детей на незабываемую Пионерскую вечеринку «Its МАЙ life».
В программе:
— мастер класс по изготовлению пельменей в стиле «УГОЛЬ».
— приготовление советского коктейля «ПИОНЕР».
— создание Пионерских пилоток своими руками.
— зажигательная детская дискотека и призы.
Дресс-код: белые блузки или рубашки. Начало: 12:00. Запись по тел. 8-910-776-87-82. 48-7-99.
6 мая в РК «Арсенал» — SAZH (С.А.Ж.). Самый эпатажный клубный проект страны 2009 — 2015 годов. Авторы скандального мега хита «Тёлки». Номинанты премии канала Music Box TV — «Открытие года 2007». На данный момент группа SAZH входит в TOP 100 лучших клубных проектов страны.
В кафе «Альмонд» запланированы целые «Майские каникулы».
А если вы всё-таки решите по-традиции отправиться на природу, то следите за своим рационам, не поддавайтесь всеобщей панике.
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