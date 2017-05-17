«МИНИ-МИСС-2017». Приглашаем на финал!

— Если вам не безразлично здоровье нуждающихся в помощи детей, то вы можете внести любой вклад. Вы получите календарик или скидочный флаер от детской студии «Улыбки», — говорит руководитель детской студии Юлия Бобрулько.

Всем добра и улыбок!!!

На сцене ДК имени В.А. Дегтярёва юные участницы проекта покажут финальный концерт, сразу после которого жюри подведёт итог неординарной работы девочек и их родителей. Гостей ждёт море сюрпризов и призов от спонсоров, сертификаты, подарки, в том числе билеты на концерт группы «Руки Вверх»!В фойе ДК будет расположена корзина добра — это благотворительная акция для фонда «Виктория».Ждем вас на нашем празднике 20 мая в 17.00. Торопитесь, билетов в кассе осталось немного!