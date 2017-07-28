Афиша
Море удовольствия! Доброград приглашает на пенную дискотеку
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Море радости, веселья и удовольствия — все это вы испытаете, веселясь на огромном танцполе под открытым небом.
Музыкальное настроение самыми свежими хитами будет создавать DJ Baly.
Кубометры пены, напоминающей по виду сладкую вату, доставят непередаваемое удовольствие всем гостям. Конкурсы с классными призами от Доброграда и тематические флешмобы точно не дадут заскучать ни на секунду.
На пенной вечеринке не бойтесь промокнуть. Мы советуем одеться так, будто собираетесь попасть под дождь. Футболка, шорты и купальник идеально подойдут.
Пена, которая белыми облаками в считанные секунды заполнит все пространство, абсолютно безопасна и легко отстирывается – не бойтесь за собственное самочувствие и сохранность одежды.
Собираясь на дискотеку, положите в сумку водный пистолет, чтобы никто точно не остался сухим!
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