Внимание, на старт! «Лыжня России» - уже в это воскресенье

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Торжественное открытие – в 12.00.Для удобства ковровчан и гостей города организованы бесплатные автобусные маршруты Ковров-Доброград.Отправление (от остановки «ул. Комсомольская»): 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30. Отправление из Доброграда: 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45.Также в день проведения «Лыжни России» парковка для личного автотранспорта в Доброграде будет бесплатной.Фото на главной из архива GK, подготовлено по данным администрации Коврова