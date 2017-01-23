Пилоты на старте. Картинг - стиль жизни!

Приходите поддержать ковровских гонщиков на предстоящих соревнованиях!

Приходите поддержать ковровских гонщиков на предстоящих соревнованиях!28 и 29 января в 11-00 на стадионе «Мотодром» состоится Кубок Владимирской области;4 и 5 февраля в 11-00 на стадионе «Мотодром» – Чемпионат и Первенство Владимирской области;25 и 26 февраля в 11-00 на стадионе «Мотодром» – Чемпионат и Первенство города Коврова.Для большего комфорта зрителей на стадионе «Мотодром» на время проведения соревнований работает буфет с горячим чаем и пирожками, каждый заезд сопровождается комментариями по громкой связи, что делает гонку еще более увлекательной и интересной. Зрители могут размещаться на подготовленных трибунах со стороны улицы Комсомольской, а также на вираже со стороны Ледового дворца «Ковровец» и городской лыжной трассы «Тропа здоровья».История картинга города Коврова уходит своими корнями в 70-е годы XX века. Тогда это было простое увлечение техникой. Однако сейчас, благодаря энтузиастам своего дела, административного ресурса города, картинг — это не просто вид спорта. Сейчас картинг это современный технический вид спорта с большой буквы!На территории города Коврова сформировано три команды: команда ДДК «Дегтяревец», команда «Родина – Мотор» и команда «М-Racing», которая базируется на территории спортивного комплекса «Мотодром». Пилоты «М-Racing» защищают честь города на Международных и Всероссийских соревнованиях, принимают активное участие в спортивной жизни города, а также организуют соревнования различного уровня в Коврове. Тренер — Кирилл Малыгин.Что такое картинг и как проводятся соревнования? Картинг это дисциплина автомобильного спорта. Спортсменов в картинге называют пилотами. Пилоты выступают в разных классах, отличающихся между собой моторами, возрастами пилотов и резиной (на шипах и без шипов). Соревнования проводятся в три заезда для каждого класса. Один заезд состоит из количества кругов, которые должны пройти пилоты. Для каждого класса количество кругов разное. Длина одного круга 400 метров. Стартуют гонщики «с места».Результаты определяются по сумме 2-х заездов. С момента старта пилоту запрещается оказывать какую-либо постороннюю помощь, кроме той, которая обеспечит безопасность для дальнейшего проведения гонки. Места пилотов на старт первого заезда определяются по жребию. На старт второго — по итогам первого и так далее.В зимнем спортивном сезоне 2016-2017 года уже проведено два спортивно-массовых мероприятия по картингу: Кубок города Коврова 24-25 декабря 2016 г, в котором приняли участие 80 пилотов из 7 городов Российской Федерации;— 14-15 января этого года впервые состоялись соревнования Межрегионального уровня «Кубок городов России». Соревнования собрали рекордное количество участников – 104 человека из 11 городов нашей страны. Обладателем Кубка городов России стала команда «M-Racing».