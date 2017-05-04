Афиша
Планы на неделю: День Победы
0 635
Впереди — продолжение калейдоскопа выходных. Что делать? Подскажет наша афиша!
в 16.10 в «Синема Парке» премьера российского фильма «Три дня до весны».
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу.
Режиссёр — Александр Касаткин.
Один сеанс в 2D, стоимость билета 300 рублей.
В ДК Ногина — закрытие фестиваля классической музыки «Добротворский-2017».
Билет: 350 руб. Предварительная продажа. Касса: 2-25-11
6 – 7 мая в 12.00 на стадионе «Мотодром» – Чемпионат и Первенство центрального федерального округа по мотокроссу.
В 12.00 в рамках проекта «Экскурсия выходного дня» состоится экскурсия по Историко-мемориальному парку «Иоанно-Воинский некрополь» (парк Пушкина). Думаем, мы тоже заглянем, хотя гуляли по этому парку не раз. Темные аллеи. Хоть ужастик снимай и Прогулка по останкам. Как выглядит парк Пушкина сегодня — репортажи с прогулок.
В 10.00 на Площади воинской славы пройдет флэшмоб «Шары Победы», а после акция «Поздравь ветерана с Победой». Суть данного мероприятия является запись видеообращения с поздравлением живущих в соседнем дворе или на соседней улице фронтовиков, тружеников тыла, своих родственников, коллективов именитых предприятий или просто жителей города с Днём Великой Победы. Чтобы стать участником акции нужно прийти 8 мая с 10.00 до 12.00 часов на площадь Воинской славы и записать свое видеопоздравление у корреспондентов проекта.
Смонтированный видеоролик с лучшими поздравлениями будет транслироваться перед салютом, на мониторе, который установят 9 мая на Площади 200-летия Коврова, сообщает сайт администрации.
– 9.00 около памятника дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны – митинг.
– 9.00 у обелиска славы КЭЗ (бывшие проходные экскаваторного завода)– митинг «Мы помним…».
– 10.00 на пр. Ленина – торжественное прохождение войск Ковровского гарнизона.
– 10.20 на площади Победы – митинг в рамках Дня Победы.
– 11.00 пр. Ленина – прохождение Бессмертного полка.
Чтобы стать участником шествия «Бессмертного полка», необходимо 9 мая в 10.20 прийти на площадь воинской славы с фотографией участника Великой Отечественной войны. Волонтёры помогут сформировать колонну, которая пройдёт по проспекту Ленина от площади воинской славы до площади 200-летия города Коврова. В шествии могут принять участие все желающие.
В этой же колонне будет впервые сформирован «Бессмертный батальон». В его состав войдут участники локальных конфликтов, их родственники или друзья, которые пройдут с портретами солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах.
– 11.40 на площади 200-летия города Коврова – концертная программа в рамках Дня Победы.
– 12.00 на площади Победы – традиционная городская легкоатлетическая эстафета по кольцу города, посвященная Дню Победы.
– 12.00 в «Родничке» – концертная программа «Весна Победы».
– 13.00 на площади Победы – патриотическая фольклорная акция.
– 13.00 в ДДК «Дегтярёвец» – концертная программа для жителей микрорайона, посвященная Дню Победы.
– 18.00 на площади Победы – «В шесть часов вечера после войны» – концерт ТСК «Земляки».
– 20.00 на площади 200-летия города Коврова – трансляция художественного кинофильма ко Дню Победы.
4 мая, четверг
в 16.10 в «Синема Парке» премьера российского фильма «Три дня до весны».
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу.
Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Режиссёр — Александр Касаткин.
Один сеанс в 2D, стоимость билета 300 рублей.
5 мая, пятница
В ДК Ногина — закрытие фестиваля классической музыки «Добротворский-2017».
Билет: 350 руб. Предварительная продажа. Касса: 2-25-11
6 мая, суббота
6 – 7 мая в 12.00 на стадионе «Мотодром» – Чемпионат и Первенство центрального федерального округа по мотокроссу.
7 мая, воскресенье
В 12.00 в рамках проекта «Экскурсия выходного дня» состоится экскурсия по Историко-мемориальному парку «Иоанно-Воинский некрополь» (парк Пушкина). Думаем, мы тоже заглянем, хотя гуляли по этому парку не раз. Темные аллеи. Хоть ужастик снимай и Прогулка по останкам. Как выглядит парк Пушкина сегодня — репортажи с прогулок.
8 мая, понедельник
В 10.00 на Площади воинской славы пройдет флэшмоб «Шары Победы», а после акция «Поздравь ветерана с Победой». Суть данного мероприятия является запись видеообращения с поздравлением живущих в соседнем дворе или на соседней улице фронтовиков, тружеников тыла, своих родственников, коллективов именитых предприятий или просто жителей города с Днём Великой Победы. Чтобы стать участником акции нужно прийти 8 мая с 10.00 до 12.00 часов на площадь Воинской славы и записать свое видеопоздравление у корреспондентов проекта.
Смонтированный видеоролик с лучшими поздравлениями будет транслироваться перед салютом, на мониторе, который установят 9 мая на Площади 200-летия Коврова, сообщает сайт администрации.
9 мая, вторник
День Победы в Коврове!
– 9.00 около памятника дегтярёвцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны – митинг.
– 9.00 у обелиска славы КЭЗ (бывшие проходные экскаваторного завода)– митинг «Мы помним…».
– 10.00 на пр. Ленина – торжественное прохождение войск Ковровского гарнизона.
– 10.20 на площади Победы – митинг в рамках Дня Победы.
– 11.00 пр. Ленина – прохождение Бессмертного полка.
Чтобы стать участником шествия «Бессмертного полка», необходимо 9 мая в 10.20 прийти на площадь воинской славы с фотографией участника Великой Отечественной войны. Волонтёры помогут сформировать колонну, которая пройдёт по проспекту Ленина от площади воинской славы до площади 200-летия города Коврова. В шествии могут принять участие все желающие.
В этой же колонне будет впервые сформирован «Бессмертный батальон». В его состав войдут участники локальных конфликтов, их родственники или друзья, которые пройдут с портретами солдат и офицеров, погибших в локальных конфликтах.
– 11.40 на площади 200-летия города Коврова – концертная программа в рамках Дня Победы.
– 12.00 на площади Победы – традиционная городская легкоатлетическая эстафета по кольцу города, посвященная Дню Победы.
– 12.00 в «Родничке» – концертная программа «Весна Победы».
– 13.00 на площади Победы – патриотическая фольклорная акция.
– 13.00 в ДДК «Дегтярёвец» – концертная программа для жителей микрорайона, посвященная Дню Победы.
– 18.00 на площади Победы – «В шесть часов вечера после войны» – концерт ТСК «Земляки».
– 20.00 на площади 200-летия города Коврова – трансляция художественного кинофильма ко Дню Победы.
0 комментариев