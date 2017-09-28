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Планы на неделю: Фитнес, котики и «Чиж & Co»!
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28 сентября, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — всероссийская премьера. «Крым». Это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года. Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
В главных ролях — Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков. Режиссёр — Алексей Пиманов. Слоган: «С любимыми не расставайтесь».
29 сентября, пятница
В 18.30 в ДК им. Ленина состоится концерт группы «ЧиЖ&Co»! Говорят, если вы не были на «Чиже» — вы не слышали русский рок! Интеллигентные, хулиганские и романтичные песни, которые мы любим уже не один десяток лет, в живом исполнении.
Песни, написанные Сергеем Чиграковым, знают, любят и поют все. Песни Чижа – это своеобразное художественное воплощение нашей жизни со всеми ее горестями и радостями, наша сокровенная обыденность, заключенная в музыке.
30 сентября, суббота
Фитнес-клуб MULTiFiT приглашает на День открытых дверей! Он пройдёт уже в эту субботу 30 сентября. Это будет не просто День открытых дверей, где можно ознакомиться со всеми услугами фитнес-клуба, а самый настоящий праздник! Подробнее: Взорви осень энергией фитнеса! День открытых дверей в MULTiFiT.
1 октября, воскресенье
В ДК Ногина — театрализованный концерт «Петь будем – и жить будем!» народного хора русской песни «Калинка». Начало — в 12.00. Цена билета 100 рублей.
2 октября, понедельник
В ДК им. Ленина с 20 сентября по 15 октября проходит выставка кошек «Федерация кошек». Как сообщают организаторы, это уникальная передвижная выставка, где взрослые и дети могут поближе познакомиться с представителями семейства кошачьих. На выставке представлено более 27 экзотических пород кошек, которых можно потрогать, сфотографировать и даже покормить. На выставке представлены: мэйн-куны, сфинксы, тойгер, бенгалы, экзоты, египетская мау, питерболд, пиксибоб, а также просто няшки разных окрасов! Кошечек можно гладить.
3 октября, вторник
В ДК «Современник» — концерт Александра Малинина.
4 октября, среда
В усадьбе Танеевых — камерный концерт классической музыки.
Вы убедитесь, что камерная музыка сможет глубоко проникнуть в ваш внутренний мир Слушая ее, вам будет казаться, что она написана специально для вас. Вы почувствуете, как на душе от такой музыки становится тепло и уютно, и вся мирская суета куда-то исчезает.
Всю информацию можно получить по телефонам: 8(49232)2-10-22; 8-980-751-3550; 8-920-948-4278.
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