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Планы на неделю: Holy Fest, Бублик и День России
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Начался сезон отпусков? А довольствоваться приходится лишь еженедельным weekend? Вытряхни песок из плавок! Крутые эвенты есть и в Коврове. Подробности в нашей афише. И запомните, понедельник — день не тяжёлый, а выходной...
Ещё не ходили на «Спасателей Малибу» в «Синема Парк»? В новой американской комедии речь пойдёт о команде спасателей солнечного пляжа Малибу, только уже в совершенно новом составе. Работа остаётся неизменной, этой команде также придётся следить за порядком вокруг и спасать нуждающихся.
Работать героям предстоит с тремя очаровательными напарницами, что повлечёт за собой некоторые конфликты интересов, интриги и личностные разочарования. Но вместе предстоит спасти любимый берег от нахальных владельцев нефтяной компании, которые решили развернуть здесь свою бурную незаконную деятельность. Реакция смотрителей пляжа будет незамедлительной, они крайне несогласны с происходящим, поэтому сделают всё, чтобы людям вернули излюбленное место для отдыха, а себе сохранят любимейшую работу.
Фильм в 2 D, сеанс в 20:35, зал 4, цена — 300 рублей. А пока предлагаем посмотреть трейлер:
Любители спорта и активного отдыха — сегодня могут поиграть в лапту. Время и место — 18:00 на поле 22 школы. Подробности в группе — Лапта в Коврове.
Фестиваль Красок «HOLY FEST» состоится 9 июня в парке имени Дегтярёва. Начало в 16:00. Вход не только свободный, да и ещё можно уйти не с пустыми руками. Главный приз – килограмм краски Холи! Это 10 пакетов радужных эмоций на всю компанию! Ещё 5 человек получат возможность выйти на сцену и сделать селфи на фоне ликующей толпы!
А после все в «Синема»? Да, не вопрос! Кто ещё новых «Пиратов Карибского моря» не смотрел?
Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор – любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!
Пожалуй, начнём с обратного. Для любителей погорячее. Пятница
пьятница в «Арсенале»? Да, не вопрос. Тем более, что приезжает лучший диджей года — DJ STYLEZZ. Постоянный гость, главный хедлайнер на лучших вечеринках в России, СНГ и Европе. Владелец популярного музыкального лейбла «RUSSIAN WORLD MUSIC» и резидент топовых московских клубов.
Вход для всех — 200 рублей (действуют клубные карты). Пока присматриваете наряд к субботней тусовке, смотри клип на трек Denis Agamirov & Stylezz — «Попробуй накажи»
Как сказал знаменитый художник Никас Сафронов: «Искусство должно сразу идти к сердцу и чувствам. В субботу, 10 июня всё ещё можно увидеть картины Никаса. Все 80 штук. Выставка будет работать до 12 июня по расписанию: вторник – пятница 11-00 – 19-00, суббота, воскресенье 10-00 – 18-00, понедельник — выходной. Цена: взрослый — 300 рублей, студенты, пенсионеры, школьники — 200 рублей, фото/видео — 100 рублей, дошкольники — бесплатно.
Сезон роликов открыт. Школа Роллер Спорта приглашает на открытые бесплатные уроки по базовым навыкам катания на роликах для детей и взрослых. 10 июня в парке Дегтярёва (площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
11-12 июня в рамках празднования Дня России, в Коврове пройдёт цикл мероприятий. 11 июня в 21.00 пройдёт кинопоказ под открытым небом (ул. Космонавтов, 2/3, хоккейная коробочка).
В это воскресенье если без дождя, то Велоковров вновь приготовил что-то интересное. Сбор у парка имени Дегтярёва в 12-00. Организаторы предупреждают: «С собой брать купальник, крем для загара, воду и...». Подробности в группе — ВелоКовров.
Страна отметит День России, Ковров не станет исключением. Торжественные мероприятия в разных уголках города:
– 11.00, площадь Победы – площадь 200-летия Коврова, праздничное шествие «Марш российского флага»;
– 11.30, концерт «Вперёд, Россия», площадь 200-летия Коврова;
– 12.30, концерт «Любовь к России в сердце у меня!», Сенная площадь;
– 13.00, концерт в рамках Дня России, площадь перед ДКиТ «Родина»;
– 16.00, благотворительный театральный проект «Сказки с фортепиано» в рамках Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга», музыкальная школа №1;
– 20.00, кинопоказ под открытым небом (м-н «Текстильщик» (ул. Белинского, 18).
Отметить День России, по-спортивному? Легко! «MULTIFIT BATTLE» 12 июня в 12:00 в парке имени Дегтярева. Будет зрелище!
ДК имени Ленина подготовил целую программу на июнь. Во вторник в 10: 30 — М/ф «Ледниковый период» 2002 года.
Рабочая неделя не шипко радует Ковров мероприятиями. Но всё же. Всё там же в Ленина в 10:30 — мультфильм «Как приручить дракона».
В «Синема Парк» — «Мумия». Посреди безжалостной пустыни под тоннами песка в величественном саркофаге погребена древняя царица. В тот день, когда она проснётся, мир познает неистовую ярость, накопившуюся у неё за тысячелетия заточения…
С 15 по 18 июня на территории спорткомплекса « Мотодром» состоится необычайное и зрелищное событие — экстрим-шоу каскадёров. Только САМЫЕ ОПАСНЫЕ ТРЮКИ!!! Шоу на грани человеческих возможностей.
Перед зрителями выступят: трансформер «ОПТИМУС ЛАДА», боевая разведывательно-дозорная машина с огневыми пулемётами, квадроциклы и мотоциклы.
Цена — 500 рублей, детям до 6 лет — бесплатно.
P.S: Лауреат премии «Шансон года» Михаил Бублик совсем скоро. Осталось 24 дня…
8 июня, четверг
Ещё не ходили на «Спасателей Малибу» в «Синема Парк»? В новой американской комедии речь пойдёт о команде спасателей солнечного пляжа Малибу, только уже в совершенно новом составе. Работа остаётся неизменной, этой команде также придётся следить за порядком вокруг и спасать нуждающихся.
Работать героям предстоит с тремя очаровательными напарницами, что повлечёт за собой некоторые конфликты интересов, интриги и личностные разочарования. Но вместе предстоит спасти любимый берег от нахальных владельцев нефтяной компании, которые решили развернуть здесь свою бурную незаконную деятельность. Реакция смотрителей пляжа будет незамедлительной, они крайне несогласны с происходящим, поэтому сделают всё, чтобы людям вернули излюбленное место для отдыха, а себе сохранят любимейшую работу.
Фильм в 2 D, сеанс в 20:35, зал 4, цена — 300 рублей. А пока предлагаем посмотреть трейлер:
Любители спорта и активного отдыха — сегодня могут поиграть в лапту. Время и место — 18:00 на поле 22 школы. Подробности в группе — Лапта в Коврове.
9 июня, пятница
Фестиваль Красок «HOLY FEST» состоится 9 июня в парке имени Дегтярёва. Начало в 16:00. Вход не только свободный, да и ещё можно уйти не с пустыми руками. Главный приз – килограмм краски Холи! Это 10 пакетов радужных эмоций на всю компанию! Ещё 5 человек получат возможность выйти на сцену и сделать селфи на фоне ликующей толпы!
А после все в «Синема»? Да, не вопрос! Кто ещё новых «Пиратов Карибского моря» не смотрел?
Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор – любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!
10 июня, суббота
Пожалуй, начнём с обратного. Для любителей погорячее. Пятница
Вход для всех — 200 рублей (действуют клубные карты). Пока присматриваете наряд к субботней тусовке, смотри клип на трек Denis Agamirov & Stylezz — «Попробуй накажи»
Как сказал знаменитый художник Никас Сафронов: «Искусство должно сразу идти к сердцу и чувствам. В субботу, 10 июня всё ещё можно увидеть картины Никаса. Все 80 штук. Выставка будет работать до 12 июня по расписанию: вторник – пятница 11-00 – 19-00, суббота, воскресенье 10-00 – 18-00, понедельник — выходной. Цена: взрослый — 300 рублей, студенты, пенсионеры, школьники — 200 рублей, фото/видео — 100 рублей, дошкольники — бесплатно.
Сезон роликов открыт. Школа Роллер Спорта приглашает на открытые бесплатные уроки по базовым навыкам катания на роликах для детей и взрослых. 10 июня в парке Дегтярёва (площадка у «Арсенала» со стороны летнего кафе — дети с 16:00 до 17:00, взрослые с 17:30 до 18:30
11 июня, воскресенье
11-12 июня в рамках празднования Дня России, в Коврове пройдёт цикл мероприятий. 11 июня в 21.00 пройдёт кинопоказ под открытым небом (ул. Космонавтов, 2/3, хоккейная коробочка).
В это воскресенье если без дождя, то Велоковров вновь приготовил что-то интересное. Сбор у парка имени Дегтярёва в 12-00. Организаторы предупреждают: «С собой брать купальник, крем для загара, воду и...». Подробности в группе — ВелоКовров.
12 июня, понедельник
Страна отметит День России, Ковров не станет исключением. Торжественные мероприятия в разных уголках города:
– 11.00, площадь Победы – площадь 200-летия Коврова, праздничное шествие «Марш российского флага»;
– 11.30, концерт «Вперёд, Россия», площадь 200-летия Коврова;
– 12.30, концерт «Любовь к России в сердце у меня!», Сенная площадь;
– 13.00, концерт в рамках Дня России, площадь перед ДКиТ «Родина»;
– 16.00, благотворительный театральный проект «Сказки с фортепиано» в рамках Международного фестиваля детского творчества и искусств для детей «Чунга-Чанга», музыкальная школа №1;
– 20.00, кинопоказ под открытым небом (м-н «Текстильщик» (ул. Белинского, 18).
Отметить День России, по-спортивному? Легко! «MULTIFIT BATTLE» 12 июня в 12:00 в парке имени Дегтярева. Будет зрелище!
13 июня, вторник
ДК имени Ленина подготовил целую программу на июнь. Во вторник в 10: 30 — М/ф «Ледниковый период» 2002 года.
14 июня, среда
Рабочая неделя не шипко радует Ковров мероприятиями. Но всё же. Всё там же в Ленина в 10:30 — мультфильм «Как приручить дракона».
В «Синема Парк» — «Мумия». Посреди безжалостной пустыни под тоннами песка в величественном саркофаге погребена древняя царица. В тот день, когда она проснётся, мир познает неистовую ярость, накопившуюся у неё за тысячелетия заточения…
15 июня, четверг
С 15 по 18 июня на территории спорткомплекса « Мотодром» состоится необычайное и зрелищное событие — экстрим-шоу каскадёров. Только САМЫЕ ОПАСНЫЕ ТРЮКИ!!! Шоу на грани человеческих возможностей.
Перед зрителями выступят: трансформер «ОПТИМУС ЛАДА», боевая разведывательно-дозорная машина с огневыми пулемётами, квадроциклы и мотоциклы.
Цена — 500 рублей, детям до 6 лет — бесплатно.
P.S: Лауреат премии «Шансон года» Михаил Бублик совсем скоро. Осталось 24 дня…
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