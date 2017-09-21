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Планы на неделю: «Мандариновая осень» и космический полёт!
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21 сентября, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — «Kingsman: Золотое кольцо».
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…
22 сентября, пятница
В 18.00 во Дворце культуры «Современник» состоится финал городского конкурса «АВТОЛЕДИ-2017»!.. Приходите поддержать красивых и смелых автомобилисток! Шоу будет ярким!
23 сентября, суббота
В РТЦ «Мандарин» — «Мандариновая осень»!
23 сентября в 12:00 на территории торгово-развлекательного центра «Мандарин» пройдет нереально крутое событие «Мандариновая осень». Здесь будут работать зажигательные ведущие, пройдут конкурсы, выступления творческих коллективов города, а также презентации новых магазинов, бутиков и аквагрим.
Ещё — crazy программа, призы, подарки, детская анимация от территории развлечений «Маленькие Личности», специальный конкурс от «Объединённой службы такси», бесплатные угощения, горячий чай от семейного кафе «Довольный Кот» и занимательная экскурсия по центру. Такого вы ещё не слышали и не видели!
24 сентября, воскресенье
В ДК «Современник» пройдет мультимедийное шоу для детей и взрослых «МультиКосмос». Ковровчане с помощью современных технологий побывают на уникальном запуске космического корабля.
Участники мероприятия отправятся в путешествие по Солнечной системе, чтобы спасти её от Черной дыры. В спектакле используется уникальный для РФ интерактивный развивающий видеоконтент и управляемые светодиодные браслеты.
Запуск космического корабля пройдет в воскресенье 24 сентября в 11 и 14.00. Стать пассажиром космического экипажа может любой желающий вне зависимости от возраста!
Лучшие билеты на сайте: мультикосмос.рф/ковров
25 сентября, понедельник
В ТРЦ «Мандарин» в 18 часов кастинг и фотосет второго сезона реалити-проекта «Городская красавица». Подробнее — «Городская красавица – 2». Для приёма заявок осталось 2 дня. Кастинг 25 сентября!
26 сентября, вторник
В «Синема Парке» — «Напарник». Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.
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