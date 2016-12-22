Планы на неделю: Кино и волшебство

23 декабря, пятница



24 декабря, суббота



25 декабря, воскресенье

26 декабря, понедельник



У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конём Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.



27 декабря, вторник

Юную Машу мучают видения летающих огненных монстров. Мама переживает за дочь, одноклассники посмеиваются. Но однажды в самом центре Москвы Маша видит наяву сражение крылатых огненных чудовищ с молодыми людьми, которые называют себя магами. Один из них в последний момент, спасает Машу от нападения химеры. Так Маша попадает в секретную корпорацию, где узнаёт, что Дед Мороз реально существует и, возглавляя армию магов, способных управлять снегом и льдом, охраняет Землю от вторжения темных сил. А новогодний праздник — это магический ритуал, который каждый год совершают люди на всей планете, даже не подозревая, что участвуют в самой масштабной битве добра и зла. Дед Мороз сообщает Маше, что судьба нашего мира висит на волоске, и от Маши зависит, кто победит — свет или тьма.

28 декабря, среда

Волшебство продолжается!

В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо. Боре нужно как-то восстановить семейное счастье и ради этого он готов украсть у лучшего друга Жени пингвина. Лыжник и Сноубордист, так и не повзрослевшие, устраивают сумасшедшую погоню за ёлкой. Баба Маня осваивает интернет в надежде найти старую любовь. Профессор из Екатеринбурга остепенился, но теперь сам сходит с ума от ревности. На далеком Севере инженер по технике безопасности должен рискнуть и, наконец, признаться в любви. Ну а пингвину просто очень нужно сесть на яйцо…Это «Ёлки 5»! Это кино! Это кино в Коврове!В ДК Ленина Карлсон собирает друзей. Представление с одноимённым названием состоится в 11.00 и 13.00.Цена билета 150 рублей.В «Избе Деда Мороза» будет гостить Санта! Напомним, сказочная избушка находится на Социалистической, 19 (кафе «Стародуб»).А в ДК Ногина в 11 и 13 часов новогодняя сказка на сцене «Тайна волшебного зеркала». По окончанию – представление у елки «Когда приходят чудеса.»(0+)В «Синема Парке» — «Три богатыря и морской царь».«Дед Мороз. Битва магов» — уже в Коврове!Простите, мы снова не удержались. В кинотеатре — «Пассажиры». Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы один из пассажиров (Крис Пратт) неожиданно просыпается и понимает, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и ему суждено остаток жизни провести в одиночестве в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники.