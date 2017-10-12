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Планы на неделю: Кросс-кантри и «Салют-7»
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12 октября, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» премьера — «Салют 7».
Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.
Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание. На орбите разворачивается настоящий космический детектив. Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.
13 октября, пятница
Действует система предоплаты: на входе вы приобретаете купон на 150 рублей, которым можно расплатиться за напитки, еду по меню и кальяны! Купон является внутренней валютой номиналом в 150 рублей.
14 октября, суббота
В 12-00 на Черном долу стартует открытое первенство Владимирской области по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри.
Online регистрация на соревнования уже открыта (до 13 октября 17-00). В регистрация по приеду будет доступна в день соревнований.
Больше информации в группе vk.com/fvsvo.
15 октября, воскресенье
Каждую неделю юные гости Доброграда имеют возможность интересно и активно провести время. Спортивный квест помогает детям раскрепощаться, улучшает их физическую форму и учит командной работе. Если у вас скромный и стеснительный ребенок – танцы сделают его смелее и раскрепощеннее.
По завершении мини-диско все желающие смогут посетить кулинарный мастер-класс по приготовлению молочного коктейля и домашнего печенья. Лакомство придется по душе всем сладкоежкам! Участие в спортивном квесте и дискотеке – бесплатное. Стоимость участия в кулинарном мастер-классе – 500 рублей.
Тем временем в ДК Ногина пройдет шоу «Танцуй, пока молодой» от народного коллектива современной хореографии «Новый стиль»:
16 октября, понедельник
В «Синема Парке» — «My Little Pony в кино». По сюжету, король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!
17 октября, вторник
В ковровском городском музее поселились бабочки и растения-хищники. Выставку «Живые Тропические Бабочки и Хищные Растения» и коллекцию «Бабочки мира» привезли энтомологи из столицы.
Куколки бабочек путешествуют по стране в «портативном роддоме». То есть, все живые бабочки, летающие по музею, родились в нашем городе. Каждый день на выставке рождается до 15 бабочек. Некоторые коконы шевелятся прямиком на глазах у гостей: это появляются на свет бабочки. Для куколок установлен специальный инсектарий.
18 октября, среда
С октября по ноябрь в усадьбе Танеевых проводится театрализованное мероприятие «Капустные вечёрки». «Капустником» в старые времена на Руси называли огород, где выращивали капусту. Это был самый любимый овощ на Руси, недаром его величали «первой барыней» на деревне. Зимние запасы считали не фунтами и килограммами, а ведрами и бочками. Такие большие припасы трудно сделать в одиночку. А потому рубили и солили капусту женщины сообща для всей деревни, переходя из одного дома в другой.
Молодежь с нетерпением ожидала капустниц. Весело они проходили: с разговорами, шутками, прибаутками. Девушки ходили с песнями из дома в дом рубить капусту. В каждом доме накрывались столы с закусками. Входя в дом, гости поздравляли хозяев с хорошим урожаем. Девушки наряжались на капустницы и старались показать свое трудолюбие, а хозяйки присматривались: которая невеста удалая.
Усадьба Танеевых приглашает всех на театрализованное представление, где вы сами сможете принять участие, вас ждет встреча с Осенью, а также мастер — класс по обрядовой кукле и дегустация капустных блюд, приготовленных своими руками по старинному рецепту.
Всю информацию можно получить по телефонам: 8(49232)2-10-22; 8-980-751-3550; 8-920-948-4278.
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