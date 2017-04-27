Афиша

Планы на неделю: Рассветы и туманы

Вероника Никитина
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Пожалуй, самая культурная афиша за всё время существования рубрики. Обязательно покажите её часть, ту, что не касается кинотеатра, старшему поколению.

27 апреля, четверг




В кинотеатре «Синема Парк» — «Стражи Галактики». Киновселенная Marvel, подарившая зрителям блокбастер «Мстители», расширяется! В новом фантастическом приключении Marvel «Стражи галактики» вас ожидает встреча с отважным космическим путешественником Питером Квиллом.

Когда в руки Питера попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, Квилл оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ справиться с надвигающейся угрозой – объединиться с командой непохожих друг на друга героев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель.

Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, и теперь он пойдёт на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.



Два сеанса: в 16.20 и 18.50. ЗD.

28 апреля, пятница




В ДК «Современник» выступит Евгений Петросян. Мы просто отставим здесь цитату из биографии артиста:

Петросян и все его телепроекты неизменно становятся объектом насмешек со стороны «волны нового юмора». Все потому, что в телеэфире выступления Петросянав транслировались в неограниченных количествах на протяжении долгих лет. Создавалось впечатление, что на ТВ «показывают исключительно Петросяна и его сподвижников». По мнению некоторых журналистов, новое поколение начало обсмеивать представление родителей о смешном. Много раз за двухтысячные появлялись сообщения, что «Петросян ворует шутки из всемирной паутины». На это сам юморист отвечал, что его юмор моментально попадает в интернет.

29 апреля, суббота




В ДК Ногина — XV Ежегодный фестиваль классической музыки «Добротворский-2017»

Билет: 350 руб.

Предварительная продажа. Касса: 2-25-11

30 апреля, воскресенье




Снова «Современник». На этот раз здесь «Рассветы и туманы» и, собственно, Стас Михайлов. Без шуток, Михайлов не только эстрадный певец, но автор песен, актёр, композитор и продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Десятикратный Лауреат премий «Шансон года», восьмикратный обладатель премии «Золотой граммофон» — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и фестиваля «Песня года». Так же постоянный участник Фестиваля «Эхх разгуляй!», лауреат премии «20 лучших песен года», двукратный обладатель национальной премии «Звёзды Дорожного радио».

6 февраля 2012 года Михайлов официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.



1 мая, понедельник




В ДК «Современник» состоится концерт «Воскресение Христово видевш… е». В концерте-хронике участвуют учащиеся Православной гимназии и воскресных школ города, а также прихожане ковровских храмов.

Начало в 15.00.

Вход свободный.

Кстати, подробную афишу на майские праздники читайте уже завтра на нашем сайте.

2 мая, вторник




В «Синема Парке» — «Затерянный город Z».

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z … Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z… Остросюжетный приключенческий экшен о гибельной одержимости открытиями, о величии и о мужестве искателей таинственной Атлантиды.



3 мая, среда




Снова ДК Ногина и третий день фестиваля «Добротворский-2017» (второй — 1 мая в 18.30).

Предварительная продажа.

Касса: 2-25-11.

Культурного вам отдыха!

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