Афиша
Планы на неделю: Рассветы и туманы
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Пожалуй, самая культурная афиша за всё время существования рубрики. Обязательно покажите её часть, ту, что не касается кинотеатра, старшему поколению.
В кинотеатре «Синема Парк» — «Стражи Галактики». Киновселенная Marvel, подарившая зрителям блокбастер «Мстители», расширяется! В новом фантастическом приключении Marvel «Стражи галактики» вас ожидает встреча с отважным космическим путешественником Питером Квиллом.
Когда в руки Питера попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, Квилл оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ справиться с надвигающейся угрозой – объединиться с командой непохожих друг на друга героев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель.
Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, и теперь он пойдёт на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.
Два сеанса: в 16.20 и 18.50. ЗD.
В ДК «Современник» выступит Евгений Петросян. Мы просто отставим здесь цитату из биографии артиста:
В ДК Ногина — XV Ежегодный фестиваль классической музыки «Добротворский-2017»
Билет: 350 руб.
Предварительная продажа. Касса: 2-25-11
Снова «Современник». На этот раз здесь «Рассветы и туманы» и, собственно, Стас Михайлов. Без шуток, Михайлов не только эстрадный певец, но автор песен, актёр, композитор и продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Десятикратный Лауреат премий «Шансон года», восьмикратный обладатель премии «Золотой граммофон» — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и фестиваля «Песня года». Так же постоянный участник Фестиваля «Эхх разгуляй!», лауреат премии «20 лучших песен года», двукратный обладатель национальной премии «Звёзды Дорожного радио».
6 февраля 2012 года Михайлов официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.
В ДК «Современник» состоится концерт «Воскресение Христово видевш… е». В концерте-хронике участвуют учащиеся Православной гимназии и воскресных школ города, а также прихожане ковровских храмов.
Начало в 15.00.
Вход свободный.
Кстати, подробную афишу на майские праздники читайте уже завтра на нашем сайте.
В «Синема Парке» — «Затерянный город Z».
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z … Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z… Остросюжетный приключенческий экшен о гибельной одержимости открытиями, о величии и о мужестве искателей таинственной Атлантиды.
Снова ДК Ногина и третий день фестиваля «Добротворский-2017» (второй — 1 мая в 18.30).
Предварительная продажа.
Касса: 2-25-11.
27 апреля, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — «Стражи Галактики». Киновселенная Marvel, подарившая зрителям блокбастер «Мстители», расширяется! В новом фантастическом приключении Marvel «Стражи галактики» вас ожидает встреча с отважным космическим путешественником Питером Квиллом.
Когда в руки Питера попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, Квилл оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва – он сам. Единственный способ справиться с надвигающейся угрозой – объединиться с командой непохожих друг на друга героев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель.
Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для Вселенной, и теперь он пойдёт на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.
Два сеанса: в 16.20 и 18.50. ЗD.
28 апреля, пятница
В ДК «Современник» выступит Евгений Петросян. Мы просто отставим здесь цитату из биографии артиста:
Петросян и все его телепроекты неизменно становятся объектом насмешек со стороны «волны нового юмора». Все потому, что в телеэфире выступления Петросянав транслировались в неограниченных количествах на протяжении долгих лет. Создавалось впечатление, что на ТВ «показывают исключительно Петросяна и его сподвижников». По мнению некоторых журналистов, новое поколение начало обсмеивать представление родителей о смешном. Много раз за двухтысячные появлялись сообщения, что «Петросян ворует шутки из всемирной паутины». На это сам юморист отвечал, что его юмор моментально попадает в интернет.
29 апреля, суббота
В ДК Ногина — XV Ежегодный фестиваль классической музыки «Добротворский-2017»
Билет: 350 руб.
Предварительная продажа. Касса: 2-25-11
30 апреля, воскресенье
Снова «Современник». На этот раз здесь «Рассветы и туманы» и, собственно, Стас Михайлов. Без шуток, Михайлов не только эстрадный певец, но автор песен, актёр, композитор и продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Десятикратный Лауреат премий «Шансон года», восьмикратный обладатель премии «Золотой граммофон» — 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и фестиваля «Песня года». Так же постоянный участник Фестиваля «Эхх разгуляй!», лауреат премии «20 лучших песен года», двукратный обладатель национальной премии «Звёзды Дорожного радио».
6 февраля 2012 года Михайлов официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.
1 мая, понедельник
В ДК «Современник» состоится концерт «Воскресение Христово видевш… е». В концерте-хронике участвуют учащиеся Православной гимназии и воскресных школ города, а также прихожане ковровских храмов.
Начало в 15.00.
Вход свободный.
Кстати, подробную афишу на майские праздники читайте уже завтра на нашем сайте.
2 мая, вторник
В «Синема Парке» — «Затерянный город Z».
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z … Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z… Остросюжетный приключенческий экшен о гибельной одержимости открытиями, о величии и о мужестве искателей таинственной Атлантиды.
3 мая, среда
Снова ДК Ногина и третий день фестиваля «Добротворский-2017» (второй — 1 мая в 18.30).
Предварительная продажа.
Касса: 2-25-11.
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