Афиша
Планы на неделю: Стёпа, Риччи и Серёга
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Грядут выходные. Запланированный поход в гости — дело, конечно, хорошее. А что если всем вместе отправиться в путешествие по нашей еженедельной афише? Только не забывайте чекиниться с места событий и ставить хештег #gk33. Даёшь ивенты на каждый день!
Поклонник Marvel Comics? И до сих пор не ходил на последнего «Человек-паука»?! Срочно в «Синема Парк»! На экраны вышел второй перезапуск франшизы серии фильмов о Ч-П — «Человек-паук. Возвращение домой». Тем, кто не знаком с первоисточником, напомним самое начало.
Питер Паркер – обычный с виду ученик нью-йоркской школы. Жизнь Питера кардинально изменилась, когда его укусил радиоактивный паук. Спустя несколько дней мальчик обнаружил в себе сверхъестественные способности…
Потом было много подвигов и серий. Если хотите быть по-настоящем готовы к премьере, ознакомьтесь с краткой биографией Питера Паркера.
Что ожидает Питера в новой серии?
Режиссёр картины Джон Уоттс. В главных ролях Том Холланд (дебютировал в предыдущем «Ч-П»), Майкл Китон и несравненный Роберт Дауни младший.
Расписание сеансов и цены на билеты на сайте «Синема Парк Ковров».
Любители истории и оружия могут провести день познавательно. В Ковровском историко-мемориальном музее проходит выставка «XX век. История оружия. Стрелковое оружие разных стран мира».
Кстати, там же, в музее, проиведён «перезапуск» экспозиции «Романовы и эпоха». Артефакты и фотоснимки, среди которых есть раритетные экземпляры.
Время посещения и цены на билеты узнаете в музее.
ДКиТ «Родина». «Зеленая гостиная». Forever!
Представители флоры и фауны всегда готовы к новым знакомствам.
Вислоухий кролик Стёпа, бельчата Риччи и Лапа, хорёк Кузьма, попугайчик Роза и многие другие.
Ежедневно: с 10 утра до 7 вечера. Цена билеты: взрослый — 60 рублей, детский — 40 рублей.
Для ночного отдыха
встряски — фильм «Ужас Амитивилля: Пробуждение». Мать-одиночка со своими тремя детьми переезжает в новый дом в небольшом городке под названием Амитивилль, в котором планирует начать совершенно новую и счастливую жизнь. Однако она и не подозревает, что этот дом имеет свою таинственную и пугающую историю. Много лет назад в этом доме произошла ужасающая трагедия: глава семьи, которого мучили странные голоса, говорившие ему, что делать, взяв ружье, застрелил всё своё семейство, после чего дом приобрёл дурную славу. Женщина и её дети начинают слышать в доме таинственные голоса, шорохи, в доме сами собой меняют местоположение предметы…
Расписание сеансов и цены на билеты на сайте «Синема Парк Ковров».
Буйство красок в Доброграде.
22 июля в 13:00 фестиваль «Краски Холи». За летнее настроение на танцполе отвечает резидент владимирских клубов DJ BALU.
21-22 июля. Афиша с кричащим названием «The end». «Националь» закрывается? Или готовит мега-тусу? Прошло пять лет ярких вечеринок и зажигательных танцев, пять лет драйва и пять лет на танцполе «Националя». Пришло время чего-то нового — сообщают в группе в ВК.
Для фанатов аниме. Ярмарка Аками Ковров, 23 июля с 15.00 — 17.00 в ДК имени Ленина. Аниме атрибутика, фигурки, ушки, кугуруми, плюшевые игрушки, гора бижутерии, плакатов, блокнотов, ручек и рюгзаков!
В ДК имени Ногина каждое воскресенье!
Турниры по настольным играм: «Мафия», «Каркассон», «Манчкин», «Эволюция», «Хекмен» и другие популярные игры. Дни работы клуба — суббота и воскресенье.
Каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 турнир по «Мафии». Вход — 100 рублей.
23 июля в «Арсенале» выступит группа «A-Я BAND». Джазмены продемонстрируют своё творчество. В программе каверы на популярные композиции, инструментальное исполнение музыки.
Российская премьера фантастического боевика «Планета обезьян: Война» состоялась 13 июля. И Ковров не отстал от мегаполисов. Тем, кто только собирается посмотреть очередную серию саги о победе над разумом, отправляйтесь в «Синема Парк».
Когда-то талантливый учёный Уилл Родман занимался созданием уникального лекарства, способного победить болезнь Альцгеймера, которой страдал его отец. Опыты Уилл проводил на обезьянах. Однако он и не подозревал, что это лекарство подействует на обезьян удивительным образом: они станут намного умнее, смогут ходить на двух ногах, понимать человеческую речь и общаться с помощью языка жестов. Одна из обезьян, шимпанзе по кличке Цезарь, стал первой разумной обезьяной.
Но обстоятельства сложились так, что он оказался в зоопарке. Там он решил совершить восстание, повёл за собой остальных обезьян, находящихся в питомнике. Он поднял настоящую обезьянью революцию…
На сайте кинотеатра найдёте расписание сеансов и цены на билеты.
Те, кто в отпуске или имеет возможность отпроситься. Можно съездить во Владимир, прогуляться по парку, полюбоваться местным колоритом и посетить выставку Ван Гога.
С 14 июля по 6 августа в Областном центре Изобразительного Искусства открыта выставка «Ван Гог. Симфония цвета». Выставка работает с 9:30 до 18:00.
Кстати, сейчас там идёт фотоконкурс. Победитель получит репродукцию картины Ван Гога «Подсолнухи». Для участия необходимо: посетить выставку, сделать фото на фоне репродукций, быть участником группы, выложить фото в альбом конкурса.
Среду можно провести нестандартно. Учитывая, что 26 июля — День парашютиста. А может пришло то самое экстремальное время для прыжка. Ближайшее место -владимирский аэроклуб.
Будет это самостоятельный прыжок или прыжок в тандеме — решать вам.
20 июля, четверг
Поклонник Marvel Comics? И до сих пор не ходил на последнего «Человек-паука»?! Срочно в «Синема Парк»! На экраны вышел второй перезапуск франшизы серии фильмов о Ч-П — «Человек-паук. Возвращение домой». Тем, кто не знаком с первоисточником, напомним самое начало.
Питер Паркер – обычный с виду ученик нью-йоркской школы. Жизнь Питера кардинально изменилась, когда его укусил радиоактивный паук. Спустя несколько дней мальчик обнаружил в себе сверхъестественные способности…
Потом было много подвигов и серий. Если хотите быть по-настоящем готовы к премьере, ознакомьтесь с краткой биографией Питера Паркера.
Что ожидает Питера в новой серии?
… После завершения битвы за Нью-Йорк Эдриан Тумс и его спасательная компания заключили контракт на очистку города, но их операция перехвачена Департаментом по Контролю Ущерба (Д. П.К.У), совместным предприятием между правительством США и компанией Stark Industries. Взбешенный из-за того, что его изгнали из бизнеса, Тумс убеждает своих сотрудников сохранить технологию Читаури и использовать её для создания передового оружия, чтобы продавать на чёрном рынке...
Режиссёр картины Джон Уоттс. В главных ролях Том Холланд (дебютировал в предыдущем «Ч-П»), Майкл Китон и несравненный Роберт Дауни младший.
Расписание сеансов и цены на билеты на сайте «Синема Парк Ковров».
Ковровская оружейная палата
Любители истории и оружия могут провести день познавательно. В Ковровском историко-мемориальном музее проходит выставка «XX век. История оружия. Стрелковое оружие разных стран мира».
Кстати, там же, в музее, проиведён «перезапуск» экспозиции «Романовы и эпоха». Артефакты и фотоснимки, среди которых есть раритетные экземпляры.
Время посещения и цены на билеты узнаете в музее.
21 июля, пятница
ДКиТ «Родина». «Зеленая гостиная». Forever!
Представители флоры и фауны всегда готовы к новым знакомствам.
Вислоухий кролик Стёпа, бельчата Риччи и Лапа, хорёк Кузьма, попугайчик Роза и многие другие.
Ежедневно: с 10 утра до 7 вечера. Цена билеты: взрослый — 60 рублей, детский — 40 рублей.
Ещё один кошмар!
Для ночного отдыха
Расписание сеансов и цены на билеты на сайте «Синема Парк Ковров».
22 июля, суббота
Буйство красок в Доброграде.
22 июля в 13:00 фестиваль «Краски Холи». За летнее настроение на танцполе отвечает резидент владимирских клубов DJ BALU.
Клуб «Националь» на днях опубликовал пост: «… последний УИК-ЭНД». Realy?!
21-22 июля. Афиша с кричащим названием «The end». «Националь» закрывается? Или готовит мега-тусу? Прошло пять лет ярких вечеринок и зажигательных танцев, пять лет драйва и пять лет на танцполе «Националя». Пришло время чего-то нового — сообщают в группе в ВК.
23 июля, воскресенье
Для фанатов аниме. Ярмарка Аками Ковров, 23 июля с 15.00 — 17.00 в ДК имени Ленина. Аниме атрибутика, фигурки, ушки, кугуруми, плюшевые игрушки, гора бижутерии, плакатов, блокнотов, ручек и рюгзаков!
Мафиози всех клубов, объединяйтесь!
В ДК имени Ногина каждое воскресенье!
Турниры по настольным играм: «Мафия», «Каркассон», «Манчкин», «Эволюция», «Хекмен» и другие популярные игры. Дни работы клуба — суббота и воскресенье.
Каждое воскресенье с 14:00 до 16:00 турнир по «Мафии». Вход — 100 рублей.
23 июля в «Арсенале» выступит группа «A-Я BAND». Джазмены продемонстрируют своё творчество. В программе каверы на популярные композиции, инструментальное исполнение музыки.
24 июля, понедельник
Российская премьера фантастического боевика «Планета обезьян: Война» состоялась 13 июля. И Ковров не отстал от мегаполисов. Тем, кто только собирается посмотреть очередную серию саги о победе над разумом, отправляйтесь в «Синема Парк».
Когда-то талантливый учёный Уилл Родман занимался созданием уникального лекарства, способного победить болезнь Альцгеймера, которой страдал его отец. Опыты Уилл проводил на обезьянах. Однако он и не подозревал, что это лекарство подействует на обезьян удивительным образом: они станут намного умнее, смогут ходить на двух ногах, понимать человеческую речь и общаться с помощью языка жестов. Одна из обезьян, шимпанзе по кличке Цезарь, стал первой разумной обезьяной.
Но обстоятельства сложились так, что он оказался в зоопарке. Там он решил совершить восстание, повёл за собой остальных обезьян, находящихся в питомнике. Он поднял настоящую обезьянью революцию…
На сайте кинотеатра найдёте расписание сеансов и цены на билеты.
25 июля, вторник
Те, кто в отпуске или имеет возможность отпроситься. Можно съездить во Владимир, прогуляться по парку, полюбоваться местным колоритом и посетить выставку Ван Гога.
С 14 июля по 6 августа в Областном центре Изобразительного Искусства открыта выставка «Ван Гог. Симфония цвета». Выставка работает с 9:30 до 18:00.
Кстати, сейчас там идёт фотоконкурс. Победитель получит репродукцию картины Ван Гога «Подсолнухи». Для участия необходимо: посетить выставку, сделать фото на фоне репродукций, быть участником группы, выложить фото в альбом конкурса.
26 июля, среда
Среду можно провести нестандартно. Учитывая, что 26 июля — День парашютиста. А может пришло то самое экстремальное время для прыжка. Ближайшее место -владимирский аэроклуб.
Будет это самостоятельный прыжок или прыжок в тандеме — решать вам.
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