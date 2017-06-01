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Планы на неделю: Встречаем лето

Вероника Никитина
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Мировые кинопремьеры, Сергей Жуков в Коврове, местный стендап… Встречаем лето вместе!

1 июня, четверг




В кинотеатре «Синема Парк» — премьера. «Чудо-женщина». Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Любопытные факты: придумавший в 1941 году персонаж Чудо-женщины Уильям М. Марстон (1893-1947) является изобретателем детектора лжи.





2 июня, пятница




РК «Арсенал» встречает лето. Вход свободный. 18+

3 июня, суббота




В 18-00 в REEFBARе — местный стендап.

Лучшие комики города, а также гости:

Денис Чужой — участник «Открытого микрофона» на ТНТ, известный видеоблоггер.

Дмитрий Коваль — резидент Stand-Up Club, а также участник «Стендап» на Paramount Comedy TV. И да, он действительно из нашего города.

4 июня, воскресенье




В «Избе Деда Мороза» на Социалистической — «Дед Мороз и лето».

— Доброго всем майского настроения! 4 июня в 12 часов по полудню мы встретимся с вами на Социалистической, 19. И вы мне расскажите ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО! А уж я обещаю познакомить вас с настоящими волшебниками, которые съедутся ко мне в гости со всей страны!

Ваш ковровский Дед Мороз!

Стоимость билета — 400 рублей, программа 3+, 2 часа, с чаепитием!

В 19:00 в ледовом дворце «Ковровец» — «Руки вверх».

Билеты:


  • концертная касса в супермаркете АТАК на Грибоедова, 3 (на базе магазина «Вечеринки И Праздники»)
  • концертная касса в ТЦ Треугольник (на базе магазина Топ Шоп)
  • касса в ЦУМе «Валентина» во Владимире

Онлайн продажа

Подробности по телефону: 8 920 920 83 83



5 июня, понедельник




В «Синема Парке» — комедия «Спасатели Малибу». Новички пытаются пробиться в команду спасателей Малибу, где все как на подбор – суперпрофессионалы и суперсекси. Полнометражный перезапуск культового одноименного сериала.





6 июня, вторник




В 10:00 в парке КЭЗ и в визит-зале ЦГБ запланирована праздничная программа «Наш ровесник Пушкин», приуроченная к 218-летию со дня рождения великого поэта. В парке пройдет квест «Лукоморский парк», организованный ЦДБ для школьников средних классов.

Центральная городская библиотека подготовила две программы, которые состоятся в визит-зале: «Путешествие в страну Лукоморье» и «И кот ученый свои мне сказки говорил».

В случае непогоды экологический квест будет перенесен в ДК «Современник», а квест «Лукоморский парк» — в здание ЦДБ.

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