Планы на неделю: Встречаем лето

1 июня, четверг

2 июня, пятница

3 июня, суббота

4 июня, воскресенье

концертная касса в супермаркете АТАК на Грибоедова, 3 (на базе магазина «Вечеринки И Праздники»)

концертная касса в ТЦ Треугольник (на базе магазина Топ Шоп)

касса в ЦУМе «Валентина» во Владимире

5 июня, понедельник

6 июня, вторник

В кинотеатре— премьера. «Чудо-женщина». Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.придумавший в 1941 году персонаж Чудо-женщины Уильям М. Марстон (1893-1947) является изобретателем детектора лжи.встречает лето. Вход свободный. 18+В 18-00 в— местный стендап.Лучшие комики города, а также гости:— участник «Открытого микрофона» на ТНТ, известный видеоблоггер.— резидент Stand-Up Club, а также участник «Стендап» на Paramount Comedy TV. И да, он действительно из нашего города.— Доброго всем майского настроения! 4 июня в 12 часов по полудню мы встретимся с вами на Социалистической, 19. И вы мне расскажите ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО! А уж я обещаю познакомить вас с настоящими волшебниками, которые съедутся ко мне в гости со всей страны!Ваш ковровский Дед Мороз!Стоимость билета — 400 рублей, программа 3+, 2 часа, с чаепитием!Подробности по телефону: 8 920 920 83 83— комедия «Спасатели Малибу». Новички пытаются пробиться в команду спасателей Малибу, где все как на подбор – суперпрофессионалы и суперсекси. Полнометражный перезапуск культового одноименного сериала.В 10:00и в визит-зале ЦГБ запланирована праздничная программа «Наш ровесник Пушкин», приуроченная к 218-летию со дня рождения великого поэта. В парке пройдет квест «Лукоморский парк», организованный ЦДБ для школьников средних классов.Центральная городская библиотека подготовила две программы, которые состоятся в визит-зале: «Путешествие в страну Лукоморье» и «И кот ученый свои мне сказки говорил».В случае непогоды экологический квест будет перенесен в ДК «Современник», а квест «Лукоморский парк» — в здание ЦДБ.