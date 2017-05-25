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Планы на неделю: Джек Воробей и «Звёзды манежа»
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Цирк и дрессированные хаски, кино и концерт известных музыкантов, мотобол и караоке-батл! Неделя обещает быть яркой! Подробности раскрывает наша афиша.
В «Синема Парк» — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека.
Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Расписание:
На стадионе «Мотодром» встретятся в рамках Чемпионата России по мотоболу встретятся «Ковровец» и «Заря» из станицы Староминская Краснодарского края.
Начало — в 18.00.
В РК «Арсенал» — караоке-батл. Начало — в 22.00. Участие бесплатное.
Цирк! Цирк! Цирк! С 20 мая по 4 июня в парке им. Дегтярева вы уведите представления цирка-шапито «Звёзды манежа»! В программе — весёлые клоуны «Ротозеи», гибкие эквилибристы, забавные обезьянки Тина и Макс и их невероятная дрессировщица Анастасия, великолепные голуб, а также… ящерицы и вараны.
А 28 мая в 15.00 (а также 27 — в 12.00 и 16.00) вас ждут дрессированные хаски и аттракцион «Свободная стая».
Подробности по телефону: 8 919 019 20 02.
Цена билета — от 300 рублей.
Кстати, в нашей группе ВК проходит розыгрыш пригласительных билетов на две персоны!
В «Синема Парке» — отечественная драма «Большой».
Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.
С открытием «Синема Парка» наши «Планы на неделю» давно «не заглядывали» в областной центр! А зря! 30 мая в «Арт дворце» во Владимире — концерт группы «Звери».
Купить билеты, чтобы услышать «Районы-кварталы» и другие любимые хиты, можно он-лайн.
Подробности в ВК.
Фото на главной иллюстративное
25 мая, четверг
В «Синема Парк» — «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека.
Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Расписание:
26 мая, пятница
На стадионе «Мотодром» встретятся в рамках Чемпионата России по мотоболу встретятся «Ковровец» и «Заря» из станицы Староминская Краснодарского края.
Начало — в 18.00.
27 мая, суббота
В РК «Арсенал» — караоке-батл. Начало — в 22.00. Участие бесплатное.
28 мая, воскресенье
Цирк! Цирк! Цирк! С 20 мая по 4 июня в парке им. Дегтярева вы уведите представления цирка-шапито «Звёзды манежа»! В программе — весёлые клоуны «Ротозеи», гибкие эквилибристы, забавные обезьянки Тина и Макс и их невероятная дрессировщица Анастасия, великолепные голуб, а также… ящерицы и вараны.
А 28 мая в 15.00 (а также 27 — в 12.00 и 16.00) вас ждут дрессированные хаски и аттракцион «Свободная стая».
Подробности по телефону: 8 919 019 20 02.
Цена билета — от 300 рублей.
Кстати, в нашей группе ВК проходит розыгрыш пригласительных билетов на две персоны!
29 мая, понедельник
В «Синема Парке» — отечественная драма «Большой».
Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: её замечает бывший артист балета Потоцкий и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Однако для того, чтобы стать бриллиантом, любому, даже самому выдающемуся алмазу, требуется огранка, и путь на легендарные подмостки Большого театра для Юли лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения, и Юля на собственном опыте должна будет убедиться, что большой балет — это не только белизна пачек, золото лож и скольжение шелковых лент. Но никакие препятствия не остановят того, у кого есть Большая Мечта.
30 мая, вторник
С открытием «Синема Парка» наши «Планы на неделю» давно «не заглядывали» в областной центр! А зря! 30 мая в «Арт дворце» во Владимире — концерт группы «Звери».
Купить билеты, чтобы услышать «Районы-кварталы» и другие любимые хиты, можно он-лайн.
Подробности в ВК.
Фото на главной иллюстративное
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