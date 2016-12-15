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Планы на неделю: Шоу под дождём и «Один дома»
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Сегодня четверг, а значит самое время составить планы на неделю. Наша афиша обеспечит Вам новогоднее настроение и заряд положительных эмоций! Изучаем и пользуемся!
В ДК имени Ногина — концерт пианиста-виртуоза Михаила Лидского (Москва).
Михаил Лидский — российский пианист, доцент Московской консерватории. Среди партнеров пианиста – Государственный Академический симфонический оркестр России, Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Вероника Дударова, Арнольд Кац, Дмитрий Лисс, Владимир Понькин, Владимир Спиваков, Юрий Симонов, Эдуард Серов, Равиль Мартынов, Саулюс Сондецкис, Юстус Франтц, Андрей Чистяков, Максим Шостакович. Камерные произведения М. Лидский исполняет в ансамблях с Квартетом им. Шостаковича, Моцарт-квартетом, скрипачами Доменико Нордио и Алексеем Лундиным, пианистом Сергеем Главатских и другими знаменитыми музыкантами.
Начало в 18:30.
Вход платный
В тайм-кафе «Квест» — интеллектуально-развлекательная феерия «Новогодние думы».
Начало в 19.30.
Вход платный
В «Избе Деда Мороза» — представление «Фиксики в гостях у Деда Мороза».
Начало в 11.00 и в 16.00.
Вход платный
18 декабря, воскресенье
В ДК Ленина — очередной кинопоказ. «Один дома»!
Начало в 11.00.
Вход платный
Во владимирском «РусьКино» — «Изгой-один.Звёздные Войны. Истории 3D».
Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.
Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними своего самого страшного и могущественного приспешника — Дарта Вейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум одно — отряду повстанцев не суждено вернуться со своей миссии живыми.
Сеансы вечером: 18.15, 21.00 и 23.40
Вход платный
В историко-мемориальном музее — выставка картин «Воображариум 3DР». Она работает с 10 декабря до 15 января, самое время заглянуть!
Такие выставки популярны в странах Европы и Азии. Всемирно известные музеи 3D картин «арт ин парадайз» в Тайланде и Корее, а также музей-атракцион 3D-картин в городе Санья, остров Хайнань, КНР. Выставки 3D картин успешно путешествуют и по городам и весям нашей большой страны: Пенза, Тольятти, Сочи, Иваново, Челябинск, Краснодар, Самара, Сызрань, Красноярск, Абакан; и зарубежью: Минск (Белоруссия), Алмааты (Казахстан), Маалот и Эйлат (Израиль) и др.
Фишка выставки в том, что нужно фотографироваться, снимать видео, прикалываться рядом с экспонатами, ведь для этого они и создавались! Поэтому посетители приходят с камерами, и всячески позируют, чтобы получить отличные снимки. В объективе фотоаппарата сюжеты плоской фотопечати становятся объемными, персонажи «оживают», а «фотомодель» становится главным действующим лицом.
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной.
Вход платный
В ДК Родина выступит театр танца «Искушение» из Санкт-Петербурга с «Шоу под дождем. Между небом и тобой».
«Между мной и тобой» — это шоу-спектакль, в котором на глазах у зрителей предстает история безумно влюбленного мужчины, вынужденного расстаться со своей возлюбленной из-за непонимания ее «женской логики».
Начало в 18.30.
Вход платный
15 декабря, четверг
В ДК имени Ногина — концерт пианиста-виртуоза Михаила Лидского (Москва).
Михаил Лидский — российский пианист, доцент Московской консерватории. Среди партнеров пианиста – Государственный Академический симфонический оркестр России, Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Вероника Дударова, Арнольд Кац, Дмитрий Лисс, Владимир Понькин, Владимир Спиваков, Юрий Симонов, Эдуард Серов, Равиль Мартынов, Саулюс Сондецкис, Юстус Франтц, Андрей Чистяков, Максим Шостакович. Камерные произведения М. Лидский исполняет в ансамблях с Квартетом им. Шостаковича, Моцарт-квартетом, скрипачами Доменико Нордио и Алексеем Лундиным, пианистом Сергеем Главатских и другими знаменитыми музыкантами.
Начало в 18:30.
Вход платный
16 декабря, пятница
В тайм-кафе «Квест» — интеллектуально-развлекательная феерия «Новогодние думы».
Очень интересная игра, где надо думать и предполагать, цена: 300 р. с человека, запись на игру по телефону: 8-904-033-54-42.
Начало в 19.30.
Вход платный
17 декабря, суббота
В «Избе Деда Мороза» — представление «Фиксики в гостях у Деда Мороза».
Начало в 11.00 и в 16.00.
Вход платный
18 декабря, воскресенье
В ДК Ленина — очередной кинопоказ. «Один дома»!
Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома… одного из своих детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса изобретательности. И когда в дом залезают грабители, им приходится не раз пожалеть о встрече с милым крошкой.
Начало в 11.00.
Вход платный
19 декабря, понедельник
Во владимирском «РусьКино» — «Изгой-один.Звёздные Войны. Истории 3D».
Фильм рассказывает о событиях, которые предшествовали четвёртому эпизоду «Звёздных Войн». Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.
Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними своего самого страшного и могущественного приспешника — Дарта Вейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум одно — отряду повстанцев не суждено вернуться со своей миссии живыми.
Сеансы вечером: 18.15, 21.00 и 23.40
Вход платный
20 декабря, вторник
В историко-мемориальном музее — выставка картин «Воображариум 3DР». Она работает с 10 декабря до 15 января, самое время заглянуть!
Такие выставки популярны в странах Европы и Азии. Всемирно известные музеи 3D картин «арт ин парадайз» в Тайланде и Корее, а также музей-атракцион 3D-картин в городе Санья, остров Хайнань, КНР. Выставки 3D картин успешно путешествуют и по городам и весям нашей большой страны: Пенза, Тольятти, Сочи, Иваново, Челябинск, Краснодар, Самара, Сызрань, Красноярск, Абакан; и зарубежью: Минск (Белоруссия), Алмааты (Казахстан), Маалот и Эйлат (Израиль) и др.
Фишка выставки в том, что нужно фотографироваться, снимать видео, прикалываться рядом с экспонатами, ведь для этого они и создавались! Поэтому посетители приходят с камерами, и всячески позируют, чтобы получить отличные снимки. В объективе фотоаппарата сюжеты плоской фотопечати становятся объемными, персонажи «оживают», а «фотомодель» становится главным действующим лицом.
Режим работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной.
Вход платный
21 декабря, среда
В ДК Родина выступит театр танца «Искушение» из Санкт-Петербурга с «Шоу под дождем. Между небом и тобой».
«Между мной и тобой» — это шоу-спектакль, в котором на глазах у зрителей предстает история безумно влюбленного мужчины, вынужденного расстаться со своей возлюбленной из-за непонимания ее «женской логики».
Начало в 18.30.
Вход платный
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