Афиша

Планы на неделю: Новогодняя ночь и не только

Вероника Никитина
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Как отметить Новый год? Подсказки — в нашей афише!


29 декабря, четверг


В кинотеатре «Синема Парк» — отечественный мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд». Режиссёр Алексей Цицилин, бюджет — 975 000 000 рублей.

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень — теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…

Кино в Коврове день в день с премьерой в РФ!





Кстати, кинотеатр работает и 1 января.

30 декабря, пятница




В «Избе Деда Мороза» — «Дед Спецназ в Новый год». Начало – в 11.00.

31 декабря, суббота




Ещё не успели купить подарки и продукты для новогоднего стола? Самое время заглянуть «Ковров-Молл»!

1 января, воскресенье




Новогодний фейерверк!

Время и место: 1.00, площадь 200-летия города Коврова

И это ещё не всё. Так кафе-бар «Альмонд» приглашает на новогоднее пати. Информация по телефону: +7 (910) 186 61 64.

Бар Вилы откроет свои двери с 1:00.

Кафе-бар «Уголь» тоже ждёт любимых гостей!

Успейте забронировать стол и встретить Новый год в тёплой и уютной атмосфере!

Подробности по тел: 8 (910) 776-87-82; 8(49232)48799.



РК Арсенал в ночь с 31 на 1 открыт с 1:00. Вход для всех 500 рублей. Кухня работать не будет. Клубные карты с бесплатным входом в эту ночь не действуют.

РЦ Националь тоже ждет гостей:



2 января, понедельник




Никаких планов. Пора отдохнуть!

3 января, вторник




В «Избе Деда Мороза» — «Мультяшный Новый год»!

Напомним, сказочная избушка находится на Социалистической, 19 (кафе «Стародуб»).

4 января, среда




В ДК Ленина – «Новогодняя киноёлка».

Начало в 11:00.



С наступающим Новым годом!

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