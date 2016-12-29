Афиша
Планы на неделю: Новогодняя ночь и не только
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Как отметить Новый год? Подсказки — в нашей афише!
В кинотеатре «Синема Парк» — отечественный мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд». Режиссёр Алексей Цицилин, бюджет — 975 000 000 рублей.
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень — теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…
Кино в Коврове день в день с премьерой в РФ!
Кстати, кинотеатр работает и 1 января.
30 декабря, пятница
В «Избе Деда Мороза» — «Дед Спецназ в Новый год». Начало – в 11.00.
Ещё не успели купить подарки и продукты для новогоднего стола? Самое время заглянуть «Ковров-Молл»!
Новогодний фейерверк!
Время и место: 1.00, площадь 200-летия города Коврова
И это ещё не всё. Так кафе-бар «Альмонд» приглашает на новогоднее пати. Информация по телефону: +7 (910) 186 61 64.
Бар Вилы откроет свои двери с 1:00.
Кафе-бар «Уголь» тоже ждёт любимых гостей!
Подробности по тел: 8 (910) 776-87-82; 8(49232)48799.
РК Арсенал в ночь с 31 на 1 открыт с 1:00. Вход для всех 500 рублей. Кухня работать не будет. Клубные карты с бесплатным входом в эту ночь не действуют.
РЦ Националь тоже ждет гостей:
Никаких планов. Пора отдохнуть!
В «Избе Деда Мороза» — «Мультяшный Новый год»!
Напомним, сказочная избушка находится на Социалистической, 19 (кафе «Стародуб»).
В ДК Ленина – «Новогодняя киноёлка».
Начало в 11:00.
29 декабря, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — отечественный мультфильм «Снежная королева 3. Огонь и лёд». Режиссёр Алексей Цицилин, бюджет — 975 000 000 рублей.
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень — теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…
Кино в Коврове день в день с премьерой в РФ!
Кстати, кинотеатр работает и 1 января.
30 декабря, пятница
В «Избе Деда Мороза» — «Дед Спецназ в Новый год». Начало – в 11.00.
31 декабря, суббота
Ещё не успели купить подарки и продукты для новогоднего стола? Самое время заглянуть «Ковров-Молл»!
1 января, воскресенье
Новогодний фейерверк!
Время и место: 1.00, площадь 200-летия города Коврова
И это ещё не всё. Так кафе-бар «Альмонд» приглашает на новогоднее пати. Информация по телефону: +7 (910) 186 61 64.
Бар Вилы откроет свои двери с 1:00.
Кафе-бар «Уголь» тоже ждёт любимых гостей!
Успейте забронировать стол и встретить Новый год в тёплой и уютной атмосфере!
Подробности по тел: 8 (910) 776-87-82; 8(49232)48799.
РК Арсенал в ночь с 31 на 1 открыт с 1:00. Вход для всех 500 рублей. Кухня работать не будет. Клубные карты с бесплатным входом в эту ночь не действуют.
РЦ Националь тоже ждет гостей:
2 января, понедельник
Никаких планов. Пора отдохнуть!
3 января, вторник
В «Избе Деда Мороза» — «Мультяшный Новый год»!
Напомним, сказочная избушка находится на Социалистической, 19 (кафе «Стародуб»).
4 января, среда
В ДК Ленина – «Новогодняя киноёлка».
Начало в 11:00.
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