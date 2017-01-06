Афиша
Планы на неделю: Ночь накануне Рождества и мафия
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Новогодние каникулы закончатся совсем скоро. Но это не повод сидеть дома! Как незабываемо провести время? Подсказки — в нашей афише!
6 и 7 января «Альмонд» приглашает на рождественские встречи!
Подробности по телефону +7 (910) 186 61 64
Адрес: Социалистическая, 27а
А в РК «Националь» — «Ночь накануне Рождества».
В клубе RAGNAROK состоится концерт ковровской рэп-группы ИНТЕРВЕНЦИЯ. Тони Ti-Jay, Марчелл и Валёк ВаМайка — наконец-то в полном составе. Ребята представят отчет за десять лет творческого пути, они ссполнят лучшие песни с альбома «Ветер перемен» и презентуют ковровской публике долгожданный второй альбом «Глубокое погружение».
Кроме этого пройдет презентация нового клипа группы. Гостей ждет качественный звук, уникальная программа, специальные гости и много хорошей музыки.
Билеты можно приобрести следующими способами:
1. Набрать номер 89049598894, договориться о встрече
2. В магазине BEAT STREET — магазин уличной одежды в Коврове по адресу ул. Пугачева, 29
Начало в 19.00.
А в «Избе Деда Мороза» — «Рождественская сказка»! Начало — в 11.00.
Кинотеатр есть! Но не забывайте про кинопоказы в ДК Ленина. В 11.00 — мультфильм 2013 года «Снежная королева».
Вход платный
В кинотеатре «Синема Парк» — «Кредо убийцы». Тайная корпорация «Абстерго» похищает Дезмонда Майлза, потомка одного из самых могущественных родов, члены которого в прошлом принадлежали к братству Ассасинов и исправляли ход истории, убивая лишних людей. С помощью машины Анимуса, считывающей из ДНК память предков, Дезмонда заставляют заново пережить события далёкого прошлого, чтобы выйти на след частиц Эдема, спрятанных ассасинами ещё в седых веках.
До 15 января работает в городском музее работает выставка 3D-картин «Воображариум». Ещё не были? Самое время заглянуть!
В тайм-кафе Квест — в 19.00 и до последнего клиента – «МАФИЯ. День Открытых Дверей».
Вход платный
6 января, пятница
6 и 7 января «Альмонд» приглашает на рождественские встречи!
Отмечайте этот светлый праздник в кругу семьи и близких друзей в нашем необычном, но по-домашнему уютном кафе!
Наслаждайтесь наивкуснейшем меню, комфортной и дружелюбной атмосферой, чарующей музыкой, танцуйте под любимые хиты – и дарите праздник вашим любимым.
Подробности по телефону +7 (910) 186 61 64
Адрес: Социалистическая, 27а
А в РК «Националь» — «Ночь накануне Рождества».
7 января, суббота
В клубе RAGNAROK состоится концерт ковровской рэп-группы ИНТЕРВЕНЦИЯ. Тони Ti-Jay, Марчелл и Валёк ВаМайка — наконец-то в полном составе. Ребята представят отчет за десять лет творческого пути, они ссполнят лучшие песни с альбома «Ветер перемен» и презентуют ковровской публике долгожданный второй альбом «Глубокое погружение».
Кроме этого пройдет презентация нового клипа группы. Гостей ждет качественный звук, уникальная программа, специальные гости и много хорошей музыки.
Билеты можно приобрести следующими способами:
1. Набрать номер 89049598894, договориться о встрече
2. В магазине BEAT STREET — магазин уличной одежды в Коврове по адресу ул. Пугачева, 29
Начало в 19.00.
А в «Избе Деда Мороза» — «Рождественская сказка»! Начало — в 11.00.
8 января, воскресенье
Кинотеатр есть! Но не забывайте про кинопоказы в ДК Ленина. В 11.00 — мультфильм 2013 года «Снежная королева».
Вход платный
9 января, понедельник
В кинотеатре «Синема Парк» — «Кредо убийцы». Тайная корпорация «Абстерго» похищает Дезмонда Майлза, потомка одного из самых могущественных родов, члены которого в прошлом принадлежали к братству Ассасинов и исправляли ход истории, убивая лишних людей. С помощью машины Анимуса, считывающей из ДНК память предков, Дезмонда заставляют заново пережить события далёкого прошлого, чтобы выйти на след частиц Эдема, спрятанных ассасинами ещё в седых веках.
10 января, вторник
До 15 января работает в городском музее работает выставка 3D-картин «Воображариум». Ещё не были? Самое время заглянуть!
11 января, среда
В тайм-кафе Квест — в 19.00 и до последнего клиента – «МАФИЯ. День Открытых Дверей».
Приглашаем всех желающих: приходить можно с друзьями, можно одному, в тайм-кафе всегда приятные люди, уютная и добрая атмосфера, цена: 200р., время не засекаем.
Вход платный
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