Афиша
Планы на неделю: Загадочный праздник и бал у Воланда
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Что придумали в тайм-кафе для ковровских гурманов? Как отметить загадочный русский праздник Старый Новый год? Что посмотреть в кино и на сценах ДК? Ответы — в нашей афише. Изучаем и пользуемся!
В кинотеатре «Синема Парк» — премьера фильма-мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.
Нина Цыркун, «Искусство кино»:
Сегодня один киносеанс — в 16 часов 20 минут. 2D. Цена билета — 300 рублей.
13 января, пятница
В ДК Родина — праздничный вечер отдыха «Хорошее настроение»
Начало в 19.00. Цена билета — 300 руб. Предварительный заказ столиков.
В «Избе Деда Мороза» представление — «Как на Руси Старый Новый год встречали». Не пропустите! Начало в 11.00.
15 января, воскресенье
Несмотря на то, что новогодние каникулы закончились, в ДК Современник ковровчан ждёт рождественский концерт «… и в мир рождается ЛЮБОВЬ», а также благотворительная ярмарка. В концерте примут участие ученики воскресных школ Коврова и района, а также прихожане ковровских храмов. Артисты готовились к выступлению с сентября, то есть с начала учебного года. Начало концерта — 14.00.
На ярмарке будут продавать пирожки и предметы рукоделия. Это будут самые вкусные пирожки, что Вы когда-нибудь пробовали, ведь все собранные средства пойдут на приобретение всего необходимого для детей из нуждающихся семей. Начало — в 13.00.
В ДК Родина — «Мастер и Маргарита». Окутанный мистикой и скандалами спектакль побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. Ему аплодировали более 40 стран и пяти континентов. Спектакль, в котором свои последние роли сыграли Анна Самохина и Виктор Авилов. Спектакль, породивший массу слухов, сплетен и очаровавший более миллиона зрителей.
Цена билета 600-1000 рублей.
В тайм-кафе «Квест» — скетч-курс гурмана.
Начало в 18.00.
В ДК Ногина — концерт классической музыки. Камерный «Добротворский» оркестр ДШИ им. Иорданского, Владимирский камерный хор «Распев».
Начало в 18.30. Цена билета 350 рублей.
12 января, четверг
В кинотеатре «Синема Парк» — премьера фильма-мюзикла «Ла-Ла-Ленд». Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.
Нина Цыркун, «Искусство кино»:
«Ла-Ла Ленд», обыгрывая классику, движется вперед, не давая забыть о том, что и мюзикл — тоже о будущем, о желанном успехе, о «сбыче мечт».
Сегодня один киносеанс — в 16 часов 20 минут. 2D. Цена билета — 300 рублей.
13 января, пятница
В ДК Родина — праздничный вечер отдыха «Хорошее настроение»
Начало в 19.00. Цена билета — 300 руб. Предварительный заказ столиков.
14 января, суббота
В «Избе Деда Мороза» представление — «Как на Руси Старый Новый год встречали». Не пропустите! Начало в 11.00.
15 января, воскресенье
Несмотря на то, что новогодние каникулы закончились, в ДК Современник ковровчан ждёт рождественский концерт «… и в мир рождается ЛЮБОВЬ», а также благотворительная ярмарка. В концерте примут участие ученики воскресных школ Коврова и района, а также прихожане ковровских храмов. Артисты готовились к выступлению с сентября, то есть с начала учебного года. Начало концерта — 14.00.
На ярмарке будут продавать пирожки и предметы рукоделия. Это будут самые вкусные пирожки, что Вы когда-нибудь пробовали, ведь все собранные средства пойдут на приобретение всего необходимого для детей из нуждающихся семей. Начало — в 13.00.
16 января, понедельник
В ДК Родина — «Мастер и Маргарита». Окутанный мистикой и скандалами спектакль побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. Ему аплодировали более 40 стран и пяти континентов. Спектакль, в котором свои последние роли сыграли Анна Самохина и Виктор Авилов. Спектакль, породивший массу слухов, сплетен и очаровавший более миллиона зрителей.
Цена билета 600-1000 рублей.
17 января, вторник
В тайм-кафе «Квест» — скетч-курс гурмана.
Узнаваемо рисуем еду. Создаем яркую зарисовку рецепта. Продолжительность одного занятия 2- 2, 5 часа, с перерывом на кофе-брейк. Цена: 500р. 16+, где: тайм-кафе «Квест» (с торца ДК «Современник»).
Начало в 18.00.
18 января, среда
В ДК Ногина — концерт классической музыки. Камерный «Добротворский» оркестр ДШИ им. Иорданского, Владимирский камерный хор «Распев».
Начало в 18.30. Цена билета 350 рублей.
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