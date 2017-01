Планы на неделю: AC/DC и «Три Икса»

19 января, четверг

15.00 Йога для детей (6 мест)

18.00 Йога в воздухе (нет мест)

19.30 Аэро-стретчинг (4 места)

20 января, пятница

21 января, суббота

… Это праздник настоящего рок-н-ролла и драйва, причем не только для публики, но и для самих музыкантов…

22 января, воскресенье

23 января, понедельник

24 января, вторник

25 января, среда

Удачной недели и оставайтесь с нами!

В студии йоги «Воздух» можно научиться летать! Йога в воздухе, хатха-йога, йога для всех, стретчинг в гамаке, йога для детей и подростков, оздоровительная гимнастика 40+.Сегодня пройдут следующие занятия:Запись по тел. 8(910)673-57-62Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этаж«Kick some ass, get the girl, and try to look dope while you're doing it»В кинотеатре «Синема Парк» — «Три Икса: Мировое господство». В главной роли — Вин Дизель.Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.В РК Арсенал выступит «Easy Dizzy». «Easy Dizzy» — первый и единственный в России официальный трибьют классиков рока AC/DC.«Easy Dizzy» — Правообладатель материала AC/DC. Российское отделение SONY MUSIC PUBLISHING предоставило группе официальное разрешение на использование произведений AC/DC.)Начало — 22:00.Стоимость билетов — 300 руб. стоячие места, 500 руб. сидячие (везде).Скоро, скоро, скоро!!! Для малышей и не только! Встреча с забавным, добрым Снеговичком, веселые игры, зажигательная дискотека и много сюрпризов!!! Не забудьте нарисовать своего Снеговичка и принести нам рисунок…В ДК Родина — представление для самых маленьких — «Последняя тайна Снеговичка».Начало — в 11.00.В кинотеатре «Синема Парк» — отечественный ужастик «Невеста». От продюсеров «Битвы экстрасенсов».После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мёртвых людей.В ДК Ногина — концерт классической музыки с Ириной Фриман.Вход свободный.«Будь ONLINE» — в ДК Ленина.Начало — в 15.00.