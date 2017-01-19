Афиша

Планы на неделю: AC/DC и «Три Икса»

Вероника Никитина
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Let There Be Rock! В Ковров приезжает «Easy Dizzy» — первый и единственный в России официальный трибьют классиков рока AC/DC! Об этом и не только, сегодня в «Планах на неделю». Изучаем и пользуемся!

19 января, четверг




В студии йоги «Воздух» можно научиться летать! Йога в воздухе, хатха-йога, йога для всех, стретчинг в гамаке, йога для детей и подростков, оздоровительная гимнастика 40+.

Сегодня пройдут следующие занятия:

  • 15.00 Йога для детей (6 мест)
  • 18.00 Йога в воздухе (нет мест)
  • 19.30 Аэро-стретчинг (4 места)

Запись по тел. 8(910)673-57-62

Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этаж

20 января, пятница




«Kick some ass, get the girl, and try to look dope while you're doing it»

В кинотеатре «Синема Парк» — «Три Икса: Мировое господство». В главной роли — Вин Дизель.

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.



21 января, суббота


В РК Арсенал выступит «Easy Dizzy». «Easy Dizzy» — первый и единственный в России официальный трибьют классиков рока AC/DC.

… Это праздник настоящего рок-н-ролла и драйва, причем не только для публики, но и для самих музыкантов…


«Easy Dizzy» — Правообладатель материала AC/DC. Российское отделение SONY MUSIC PUBLISHING предоставило группе официальное разрешение на использование произведений AC/DC.)

Начало — 22:00.

Стоимость билетов — 300 руб. стоячие места, 500 руб. сидячие (везде).

Let There Be Rock!



22 января, воскресенье




Скоро, скоро, скоро!!! Для малышей и не только! Встреча с забавным, добрым Снеговичком, веселые игры, зажигательная дискотека и много сюрпризов!!! Не забудьте нарисовать своего Снеговичка и принести нам рисунок…

В ДК Родина — представление для самых маленьких — «Последняя тайна Снеговичка».

Начало — в 11.00.

23 января, понедельник




В кинотеатре «Синема Парк» — отечественный ужастик «Невеста». От продюсеров «Битвы экстрасенсов».

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мёртвых людей.





24 января, вторник




В ДК Ногина — концерт классической музыки с Ириной Фриман.

Вход свободный.

25 января, среда




«Будь ONLINE» — в ДК Ленина.

Начало — в 15.00.

Удачной недели и оставайтесь с нами!

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