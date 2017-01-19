Афиша
Планы на неделю: AC/DC и «Три Икса»
0 159
Let There Be Rock! В Ковров приезжает «Easy Dizzy» — первый и единственный в России официальный трибьют классиков рока AC/DC! Об этом и не только, сегодня в «Планах на неделю». Изучаем и пользуемся!
В студии йоги «Воздух» можно научиться летать! Йога в воздухе, хатха-йога, йога для всех, стретчинг в гамаке, йога для детей и подростков, оздоровительная гимнастика 40+.
Сегодня пройдут следующие занятия:
Запись по тел. 8(910)673-57-62
Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этаж
«Kick some ass, get the girl, and try to look dope while you're doing it»
В кинотеатре «Синема Парк» — «Три Икса: Мировое господство». В главной роли — Вин Дизель.
Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.
В РК Арсенал выступит «Easy Dizzy». «Easy Dizzy» — первый и единственный в России официальный трибьют классиков рока AC/DC.
«Easy Dizzy» — Правообладатель материала AC/DC. Российское отделение SONY MUSIC PUBLISHING предоставило группе официальное разрешение на использование произведений AC/DC.)
Начало — 22:00.
Стоимость билетов — 300 руб. стоячие места, 500 руб. сидячие (везде).
Let There Be Rock!
Скоро, скоро, скоро!!! Для малышей и не только! Встреча с забавным, добрым Снеговичком, веселые игры, зажигательная дискотека и много сюрпризов!!! Не забудьте нарисовать своего Снеговичка и принести нам рисунок…
В ДК Родина — представление для самых маленьких — «Последняя тайна Снеговичка».
Начало — в 11.00.
В кинотеатре «Синема Парк» — отечественный ужастик «Невеста». От продюсеров «Битвы экстрасенсов».
После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мёртвых людей.
В ДК Ногина — концерт классической музыки с Ириной Фриман.
Вход свободный.
«Будь ONLINE» — в ДК Ленина.
Начало — в 15.00.
19 января, четверг
В студии йоги «Воздух» можно научиться летать! Йога в воздухе, хатха-йога, йога для всех, стретчинг в гамаке, йога для детей и подростков, оздоровительная гимнастика 40+.
Сегодня пройдут следующие занятия:
- 15.00 Йога для детей (6 мест)
- 18.00 Йога в воздухе (нет мест)
- 19.30 Аэро-стретчинг (4 места)
Запись по тел. 8(910)673-57-62
Адрес: Лопатина, 4 (ДК им. В.И.Ленина), 1 этаж
20 января, пятница
«Kick some ass, get the girl, and try to look dope while you're doing it»
В кинотеатре «Синема Парк» — «Три Икса: Мировое господство». В главной роли — Вин Дизель.
Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.
21 января, суббота
В РК Арсенал выступит «Easy Dizzy». «Easy Dizzy» — первый и единственный в России официальный трибьют классиков рока AC/DC.
… Это праздник настоящего рок-н-ролла и драйва, причем не только для публики, но и для самих музыкантов…
«Easy Dizzy» — Правообладатель материала AC/DC. Российское отделение SONY MUSIC PUBLISHING предоставило группе официальное разрешение на использование произведений AC/DC.)
Начало — 22:00.
Стоимость билетов — 300 руб. стоячие места, 500 руб. сидячие (везде).
Let There Be Rock!
22 января, воскресенье
Скоро, скоро, скоро!!! Для малышей и не только! Встреча с забавным, добрым Снеговичком, веселые игры, зажигательная дискотека и много сюрпризов!!! Не забудьте нарисовать своего Снеговичка и принести нам рисунок…
В ДК Родина — представление для самых маленьких — «Последняя тайна Снеговичка».
Начало — в 11.00.
23 января, понедельник
В кинотеатре «Синема Парк» — отечественный ужастик «Невеста». От продюсеров «Битвы экстрасенсов».
После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять что происходит, приводит девушку к жуткой находке — шкатулке с фотографиями мёртвых людей.
24 января, вторник
В ДК Ногина — концерт классической музыки с Ириной Фриман.
Вход свободный.
25 января, среда
«Будь ONLINE» — в ДК Ленина.
Начало — в 15.00.
0 комментариев